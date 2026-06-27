Жейми Каррагер: «Испания энди мен учун асосий фаворит эмас»

·0·Спорт
Жейми Каррагер: «Испания энди мен учун асосий фаворит эмас»

«Ливерпуль» клуби ва Англия миллий жамоасининг собиқ ҳимоячиси Жейми Каррагер 2026 йилги жаҳон чемпионатида унинг ишончини оқлай олмаган жамоа ҳақида фикр билдирди.

Каррагернинг айтишича, Испания терма жамоасининг гуруҳ босқичидаги ўйини унда кутилган таассуротни қолдирмаган.

«Испания мени ҳафсаламни пир қилди. Улар турнир олдидан яққол фаворит сифатида кўрилганди, аммо ҳозир мен учун жаҳон чемпионатининг асосий фаворити эмас», — дея унинг сўзларини келтирди AS нашри.

Шу билан бирга, англиялик собиқ футболчи Испанияни чемпионлик учун курашдан бутунлай чиқариб ташлаш нотўғри бўлишини таъкидлади.

Каррагернинг фикрича, «Қизил фурия»да кучли таркиб ва катта имкониятлар бор, аммо жамоа ҳозирча жаҳон чемпионлигига асосий даъвогарга хос даражада ёрқин футбол намойиш эта олмаяпти.

Эслатиб ўтамиз, Испания гуруҳ босқичида икки ғалаба ва бир дуранг қайд этди. Жамоа ўз гуруҳини биринчи ўринда якунлаб, 1/16 финал босқичига йўл олди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Норвегия - Франция 1:4 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Норвегия - Франция 1:4 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 19:06Эрлинг Холанд Норвегия терма жамоаси мураббийининг баҳсли қарорини ҳимоя қилдиЭрлинг Холанд Норвегия терма жамоаси мураббийининг баҳсли қарорини ҳимоя қилдиБугун, 18:53Грем Поттер ЖЧ-2026 плей-офф босқичида Францияга қарши ўйин олдидан фикр билдирдиГрем Поттер ЖЧ-2026 плей-офф босқичида Францияга қарши ўйин олдидан фикр билдирдиБугун, 18:51Эронни плей-оффдан сантиметрлар ажратди: 90+6-дақиқадаги VAR драмасиЭронни плей-оффдан сантиметрлар ажратди: 90+6-дақиқадаги VAR драмасиБугун, 18:44Криштиану Роналду ва Диогу Далот: Болаликдаги кумирдан яқин дўстликка қадарКриштиану Роналду ва Диогу Далот: Болаликдаги кумирдан яқин дўстликка қадарБугун, 17:31Испаниянинг мағлубиятсиз серияси 34 та ўйинга етди, рекорд янгиландиИспаниянинг мағлубиятсиз серияси 34 та ўйинга етди, рекорд янгиландиБугун, 17:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди