Сунъий интеллект 2000 йиллик куйиб кетган қўлёзмани ўқишга муваффақ бўлди

·0·Дунё
Сунъий интеллект 2000 йиллик куйиб кетган қўлёзмани ўқишга муваффақ бўлди

Замонавий технологиялар яна бир тарихий кашфиётга йўл очди. Олимлар сунъий интеллект ёрдамида қарийб икки минг йил аввал Везувий вулқони отилиши натижасида куйиб қолган қадимий папирус қўлёзмасини виртуал равишда “очиш” ва ундаги ёзувларни ўқишга эришди.

Тадқиқотчилар PHerc 1667 деб белгиланган папирусдан аввал номаълум бўлган матнни тиклашга муваффақ бўлишди. Қайта тикланган ёзувда стоик фалсафаси, инсон ахлоқи, санъат ва ҳаёт тарзига оид фикрлар ўрин олган. Мутахассислар ушбу асар милоддан аввалги II–III асрларга мансуб бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.

Қўлёзма қадимги Ҳеркуланеум шаҳридаги машҳур вилла кутубхонасидан топилган. Бу шаҳар ҳам Помпей каби милодий 79 йилда Везувий вулқони отилиши натижасида кул остида қолган. Илгариги уринишларда папирусни очишнинг имкони бўлмаган, чунки ҳар қандай механик ҳаракат уни бутунлай емириб юбориши мумкин эди.

Янги технология эса вазиятни ўзгартирди. Сунъий интеллект рентген тасвирлари орқали папирус толаларидаги энг майда ўзгаришларни таҳлил қилиб, кўзга кўринмайдиган сиёҳ изларни аниқлади. Шу орқали қўлёзмани очмасдан туриб, ундаги матн рақамли шаклда тикланди.

Олимлар фикрича, бу кашфиёт қадимий қўлёзмаларни ўрганишда янги босқични бошлаб бериши мумкин. Энди асрлар давомида “жим” ётган юзлаб папируслар ҳам замонавий технологиялар ёрдамида қайта “сўзлай” бошлаши эҳтимолдан холи эмас.

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, ушбу қўлёзма нафақат янги фалсафий маълумотларни очиб берди, балки қадимги асарларни сақлаш ва ўқишда сунъий интеллектнинг имкониятлари нақадар кенг эканини ҳам намоён қилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир лаҳзалик хато: аёл 133 минг долларлик олтиндан айрилдиБир лаҳзалик хато: аёл 133 минг долларлик олтиндан айрилдиБугун, 19:58Чемодандаги даҳшат: 17 ёшли қизнинг жасади аниқландиЧемодандаги даҳшат: 17 ёшли қизнинг жасади аниқландиБугун, 19:29Танзаниядаги сирли кўл: Қушлар тошга айланадиган масканТанзаниядаги сирли кўл: Қушлар тошга айланадиган масканБугун, 17:18Норвегия — Франция ўйинидан кейин отишма: тўрт киши яраландиНорвегия — Франция ўйинидан кейин отишма: тўрт киши яраландиБугун, 17:01Зилзила мўъжизаси: 18 кунлик чақалоқ 32 соатдан кейин қутқарилдиЗилзила мўъжизаси: 18 кунлик чақалоқ 32 соатдан кейин қутқарилдиБугун, 15:34Трамп сурати туширилган янги АҚШ паспорти намойиш этилдиТрамп сурати туширилган янги АҚШ паспорти намойиш этилдиБугун, 13:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди