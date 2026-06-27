Уй сотиб олиш учун йиғилган 1 килограмм олтин ахлатга кетди
Туркиянинг Бурса шаҳрида яшовчи оила кутилмаган нохуш ҳолатга дуч келди. Уй харид қилиш учун йиллар давомида йиғилган қимматбаҳо олтинлар бир лаҳзалик адашиш оқибатида чиқиндига ташлаб юборилди.
Маълум бўлишича, хонадон бекаси уйни йиғиштираётган вақтда ичида 1 килограмм олтин сақланган пакетни оддий чиқинди деб ўйлаб, ахлат қутисига ташлаб юборган. Ушбу олтинларнинг умумий қиймати 6,13 миллион турк лираси, яъни 133 минг доллардан ортиқ баҳоланмоқда.
Оила бошлиғи Седаир Курназнинг айтишича, бу олтинлар йиллар давомида уй сотиб олиш мақсадида жамғарилган. Қимматбаҳо буюмлар йўқолгани маълум бўлгач, улар дарҳол полиция ҳамда коммунал хизматларга мурожаат қилган.
Ҳозирча пакетни чиқинди ташувчи махсус машина олиб кетганми ёки уни чиқинди титувчилардан кимдир топиб олганми — бу аниқ эмас. Шу боис ҳуқуқ-тартибот идоралари ва тегишли хизматлар ҳудуддаги кузатув камералари ёзувларини ўрганиш ишларини бошлаган.
Айни пайтда йўқолган олтинларни топиш бўйича қидирув ишлари давом этмоқда. Оила эса кўп йиллик меҳнат маҳсулини қайтаришдан умид узмаган.
…