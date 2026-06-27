Уй сотиб олиш учун йиғилган 1 килограмм олтин ахлатга кетди

·0·Дунё
Уй сотиб олиш учун йиғилган 1 килограмм олтин ахлатга кетди

Туркиянинг Бурса шаҳрида яшовчи оила кутилмаган нохуш ҳолатга дуч келди. Уй харид қилиш учун йиллар давомида йиғилган қимматбаҳо олтинлар бир лаҳзалик адашиш оқибатида чиқиндига ташлаб юборилди.

Маълум бўлишича, хонадон бекаси уйни йиғиштираётган вақтда ичида 1 килограмм олтин сақланган пакетни оддий чиқинди деб ўйлаб, ахлат қутисига ташлаб юборган. Ушбу олтинларнинг умумий қиймати 6,13 миллион турк лираси, яъни 133 минг доллардан ортиқ баҳоланмоқда.

Оила бошлиғи Седаир Курназнинг айтишича, бу олтинлар йиллар давомида уй сотиб олиш мақсадида жамғарилган. Қимматбаҳо буюмлар йўқолгани маълум бўлгач, улар дарҳол полиция ҳамда коммунал хизматларга мурожаат қилган.

Ҳозирча пакетни чиқинди ташувчи махсус машина олиб кетганми ёки уни чиқинди титувчилардан кимдир топиб олганми — бу аниқ эмас. Шу боис ҳуқуқ-тартибот идоралари ва тегишли хизматлар ҳудуддаги кузатув камералари ёзувларини ўрганиш ишларини бошлаган.

Айни пайтда йўқолган олтинларни топиш бўйича қидирув ишлари давом этмоқда. Оила эса кўп йиллик меҳнат маҳсулини қайтаришдан умид узмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект 2000 йиллик куйиб кетган қўлёзмани ўқишга муваффақ бўлдиСунъий интеллект 2000 йиллик куйиб кетган қўлёзмани ўқишга муваффақ бўлдиБугун, 19:59Бир лаҳзалик хато: аёл 133 минг долларлик олтиндан айрилдиБир лаҳзалик хато: аёл 133 минг долларлик олтиндан айрилдиБугун, 19:58Чемодандаги даҳшат: 17 ёшли қизнинг жасади аниқландиЧемодандаги даҳшат: 17 ёшли қизнинг жасади аниқландиБугун, 19:29Танзаниядаги сирли кўл: Қушлар тошга айланадиган масканТанзаниядаги сирли кўл: Қушлар тошга айланадиган масканБугун, 17:18Норвегия — Франция ўйинидан кейин отишма: тўрт киши яраландиНорвегия — Франция ўйинидан кейин отишма: тўрт киши яраландиБугун, 17:01Зилзила мўъжизаси: 18 кунлик чақалоқ 32 соатдан кейин қутқарилдиЗилзила мўъжизаси: 18 кунлик чақалоқ 32 соатдан кейин қутқарилдиБугун, 15:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди