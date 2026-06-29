Анчелотти Неймарнинг майдонга қайтишини маълум қилди

·41·Спорт
Анчелотти Неймарнинг майдонга қайтишини маълум қилди

Жаҳон чемпионати – 2026 мусобақаси ўзининг энг ҳаяжонли ва муросасиз палласига кирди. Бугун, 29 июнь куни плей-оффнинг 1/16 финал босқичи доирасида футбол олами интиқлик билан кутаётган Бразилия ва Япония терма жамоалари ўртасидаги шиддатли баҳс бўлиб ўтади.

Учрашув олдидан ўтказилган матбуот анжуманида "пентакампеонлар" бош мураббийи, италиялик тажрибали мутахассис Карло Анчелотти мухлислар учун энг муҳим янгиликни — жамоа етакчиси ва тўпурари Неймарнинг соғлиғи борасидаги сўнгги маълумотларни очиқлади.

Карло Анчелотти Неймарнинг ҳолати ҳақида: "Унинг аҳволи кун сайин яхшиланяпти. Охирги кунларда жиддий силжиш кузатилди. Неймар майдонда 15 дақиқадан кўпроқ ўйнай олади. Унинг ўйинга туширилиши учрашув қандай кечишига боғлиқ бўлади".

Бугунги тақдирий тўқнашувнинг асосий тафсилотлари ва вақти билан қуйидаги жадвал орқали танишиб олишингиз мумкин:

Сўнгги маълумотлар ва ўйин тақвими:

Босқич

Тўқнашув

Сана

Вақт (Тошкент вақти)

Бразилия бош мураббийи

1/16 финал

Бразилия — Япония

29 июнь (Душанба)

22:00

Карло Анчелотти

Италиялик мутахассиснинг баёнотидан англашиладики, Бразилия мураббийлар штаби ўз юлдузини таваккал қилиб, илк дақиқалардан майдонга туширмоқчи эмас. Неймар катта эҳтимол билан ўйинни захира ўриндиғида бошлайди.

Агар учрашув давомида интизомли ва тезкор ўйини билан ажралиб турадиган "самурайлар" Бразилия ҳимоясини ёриб ўтишда жиддий қийинчилик туғдирса, Неймар иккинчи бўлимда учрашув тақдирини ҳал қилувчи "жокер" сифатида майдонга ташланиши мумкин. Тезкор қарши ҳужумларга таянадиган Японияга қарши баҳс жанубий америкаликлар учун осон кечмаслиги аниқ.

Карло АнчелоттиБразилияЯпония
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилия Япониядан реванш оладими? Плей-оффда катта синов...Бразилия Япониядан реванш оладими? Плей-оффда катта синов...Бугун, 18:40Икер Касиллас Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтишига кутилмаган муносабат билдирдиИкер Касиллас Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтишига кутилмаган муносабат билдирдиБугун, 18:39Олтин бутса пойгаси: Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд ўртасидаги тарихий рақобатОлтин бутса пойгаси: Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд ўртасидаги тарихий рақобатБугун, 18:35Сескк Фабрегас Эмиратес Стадиумга қайтмоқда: Арсенал ва Комо ўзаро ўртоқлик ўйини ўтказадиСескк Фабрегас Эмиратес Стадиумга қайтмоқда: Арсенал ва Комо ўзаро ўртоқлик ўйини ўтказадиБугун, 18:17Лидс Юнайтед Бренден Ааронсонни сотмасликка чақирилди: У Месси каби ўйин кўрсатдиЛидс Юнайтед Бренден Ааронсонни сотмасликка чақирилди: У Месси каби ўйин кўрсатдиБугун, 18:11Олти нафар спорт юлдузимиз «Мард ўғлон» мукофоти билан тақдирландиОлти нафар спорт юлдузимиз «Мард ўғлон» мукофоти билан тақдирландиБугун, 18:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди