Анчелотти Неймарнинг майдонга қайтишини маълум қилди
Жаҳон чемпионати – 2026 мусобақаси ўзининг энг ҳаяжонли ва муросасиз палласига кирди. Бугун, 29 июнь куни плей-оффнинг 1/16 финал босқичи доирасида футбол олами интиқлик билан кутаётган Бразилия ва Япония терма жамоалари ўртасидаги шиддатли баҳс бўлиб ўтади.
Учрашув олдидан ўтказилган матбуот анжуманида "пентакампеонлар" бош мураббийи, италиялик тажрибали мутахассис Карло Анчелотти мухлислар учун энг муҳим янгиликни — жамоа етакчиси ва тўпурари Неймарнинг соғлиғи борасидаги сўнгги маълумотларни очиқлади.
Карло Анчелотти Неймарнинг ҳолати ҳақида: "Унинг аҳволи кун сайин яхшиланяпти. Охирги кунларда жиддий силжиш кузатилди. Неймар майдонда 15 дақиқадан кўпроқ ўйнай олади. Унинг ўйинга туширилиши учрашув қандай кечишига боғлиқ бўлади".
Бугунги тақдирий тўқнашувнинг асосий тафсилотлари ва вақти билан қуйидаги жадвал орқали танишиб олишингиз мумкин:
Сўнгги маълумотлар ва ўйин тақвими:
Босқич
Тўқнашув
Сана
Вақт (Тошкент вақти)
Бразилия бош мураббийи
1/16 финал
Бразилия — Япония
29 июнь (Душанба)
22:00
Карло Анчелотти
Италиялик мутахассиснинг баёнотидан англашиладики, Бразилия мураббийлар штаби ўз юлдузини таваккал қилиб, илк дақиқалардан майдонга туширмоқчи эмас. Неймар катта эҳтимол билан ўйинни захира ўриндиғида бошлайди.
Агар учрашув давомида интизомли ва тезкор ўйини билан ажралиб турадиган "самурайлар" Бразилия ҳимоясини ёриб ўтишда жиддий қийинчилик туғдирса, Неймар иккинчи бўлимда учрашув тақдирини ҳал қилувчи "жокер" сифатида майдонга ташланиши мумкин. Тезкор қарши ҳужумларга таянадиган Японияга қарши баҳс жанубий америкаликлар учун осон кечмаслиги аниқ.
…