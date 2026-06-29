Челси ва Энзо Мареска ўртасидаги низо: Лондон клуби собиқ мураббийини айблаб чиқди

·0·Спорт
Челси ва Энзо Мареска ўртасидаги низо: Лондон клуби собиқ мураббийини айблаб чиқди

Лондоннинг Челси клуби ўзининг собиқ бош мураббийи Энзо Мареска борасида кутилмаган ва кескин баёнот билан чиқди. Италиялик мутахассис Пеп Гуардиола ўрнига Манчестер Сити бошқарувига тайинлангач, "кўклар" раҳбарияти унинг кетиш жараёни ва клубга нисбатан муносабатини очиқчасига танқид қилди. Мазкур баёнотнинг энг ҳайратланарли жиҳати шундаки, клуб расмий матнида мураббийнинг исми бирор марта ҳам тилга олинмаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Челси раҳбарияти 2025/26-йилги мавсумнинг муваффақиятсиз кечишида айнан Энзо Мареска ва унинг мавсум ўртасидаги қарорларини асосий сабаб сифатида кўрсатмоқда. Клуб баёнотига кўра, мураббийнинг қишки трансфер ойнаси арафасида жамоани тарк этиши ички муҳитга ва натижаларга жиддий зарба берган. Лондонликлар ўз мухлисларига вазиятни тушунтирар экан, мураббийнинг хатти-ҳаракатларини профессионализмга зид деб баҳолади.

Садоқат масаласи ва кутилмаган истеъфо

Клуб тақдим этган маълумотларга кўра, Энзо Мареска ҳали куз фаслидаёқ Манчестер Сити билан музокаралар олиб бораётганини ва Пеп Гуардиола кетганидан сўнг унинг ўрнини эгаллаш истаги борлигини билдирган. Бу ҳолат жамоанинг ўша пайтдаги ўйинларига салбий таъсир кўрсатган бўлиши мумкинлиги айтилмоқда. Челси раҳбарияти мураббийнинг амалдаги узоқ муддатли шартномаси бўлса-да, унинг хаёли бошқа клубда бўлганидан норози.

"2025-йил декабрь ойида бош мураббий кутилмаганда ва кутилмаган тарзда истеъфога чиқди. Биз бундан қаттиқ ранжидик, чунки у Челси сафига келганига энди бир йил бўлганига қарамай, унинг қалби ва фикри бошқа клубда эканлиги маълум бўлиб қолди", — дейилади клуб баёнотида. Лондонликлар мавсум ўртасида мураббий алмаштиришни исташмаганини, бироқ мутахассиснинг масъулиятни давом эттиришдан бош тортгани туфайли истеъфони қабул қилишга мажбур бўлишганини таъкидлашди.

Молиявий товон пули ва келишув

Гарчи томонлар ўртасидаги муносабатлар кескинлашган бўлса-да, молиявий масалалар ҳал этилгани маълум қилинди. Манчестер Сити ва Энзо Мареска Челси клубига тегишли компенсация тўлашга рози бўлишган. Норасмий маълумотларга кўра, ушбу товон пули миқдори тахминан 17 миллион фунт стерлингни ташкил этади.

Челси раҳбарияти ушбу маблағ орқали клуб манфаатларини ҳимоя қилганини ва эндиликда бор эътиборини янги лойиҳага қаратишини билдирди. Англия Премер-лигасининг икки гранди ўртасидаги бу каби очиқ қарама-қаршилик сўнгги йилларда кам кузатилган ҳолат бўлиб, бу келгуси мавсумларда жамоалар ўртасидаги рақобатни янада кучайтириши шубҳасиз.

Эслатиб ўтамиз, Энзо Мареска Манчестер Сити тизимида аввал ҳам ишлаган ва Пеп Гуардиола қўл остида ассистентлик қилган эди. Унинг Этиҳад Стадиумга қайтиши кўпчилик мутахассислар томонидан кутилган эди, бироқ бу жараённинг бундай можароли кўриниш олиши инглиз футболи жамоатчилиги учун кутилмаган бўлди.

ЧелсиМанчестер СитиЭнзо МарескаПеп ГуардиолаАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Александер Исак Ливерпулда ўзининг 125 миллион фунтлик қийматини исботлай оладими?Александер Исак Ливерпулда ўзининг 125 миллион фунтлик қийматини исботлай оладими?Бугун, 18:53ЖЧ-2026. Немислар Парагвай тўсиғи ва «ўлим тўри» қаршисида...ЖЧ-2026. Немислар Парагвай тўсиғи ва «ўлим тўри» қаршисида...Бугун, 18:47Бразилия Япониядан реванш оладими? Плей-оффда катта синов...Бразилия Япониядан реванш оладими? Плей-оффда катта синов...Бугун, 18:40Икер Касиллас Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтишига кутилмаган муносабат билдирдиИкер Касиллас Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтишига кутилмаган муносабат билдирдиБугун, 18:39Олтин бутса пойгаси: Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд ўртасидаги тарихий рақобатОлтин бутса пойгаси: Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд ўртасидаги тарихий рақобатБугун, 18:35Сескк Фабрегас Эмиратес Стадиумга қайтмоқда: Арсенал ва Комо ўзаро ўртоқлик ўйини ўтказадиСескк Фабрегас Эмиратес Стадиумга қайтмоқда: Арсенал ва Комо ўзаро ўртоқлик ўйини ўтказадиБугун, 18:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди