Челси ва Энзо Мареска ўртасидаги низо: Лондон клуби собиқ мураббийини айблаб чиқди
Лондоннинг Челси клуби ўзининг собиқ бош мураббийи Энзо Мареска борасида кутилмаган ва кескин баёнот билан чиқди. Италиялик мутахассис Пеп Гуардиола ўрнига Манчестер Сити бошқарувига тайинлангач, "кўклар" раҳбарияти унинг кетиш жараёни ва клубга нисбатан муносабатини очиқчасига танқид қилди. Мазкур баёнотнинг энг ҳайратланарли жиҳати шундаки, клуб расмий матнида мураббийнинг исми бирор марта ҳам тилга олинмаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Челси раҳбарияти 2025/26-йилги мавсумнинг муваффақиятсиз кечишида айнан Энзо Мареска ва унинг мавсум ўртасидаги қарорларини асосий сабаб сифатида кўрсатмоқда. Клуб баёнотига кўра, мураббийнинг қишки трансфер ойнаси арафасида жамоани тарк этиши ички муҳитга ва натижаларга жиддий зарба берган. Лондонликлар ўз мухлисларига вазиятни тушунтирар экан, мураббийнинг хатти-ҳаракатларини профессионализмга зид деб баҳолади.
Садоқат масаласи ва кутилмаган истеъфоКлуб тақдим этган маълумотларга кўра, Энзо Мареска ҳали куз фаслидаёқ Манчестер Сити билан музокаралар олиб бораётганини ва Пеп Гуардиола кетганидан сўнг унинг ўрнини эгаллаш истаги борлигини билдирган. Бу ҳолат жамоанинг ўша пайтдаги ўйинларига салбий таъсир кўрсатган бўлиши мумкинлиги айтилмоқда. Челси раҳбарияти мураббийнинг амалдаги узоқ муддатли шартномаси бўлса-да, унинг хаёли бошқа клубда бўлганидан норози.
"2025-йил декабрь ойида бош мураббий кутилмаганда ва кутилмаган тарзда истеъфога чиқди. Биз бундан қаттиқ ранжидик, чунки у Челси сафига келганига энди бир йил бўлганига қарамай, унинг қалби ва фикри бошқа клубда эканлиги маълум бўлиб қолди", — дейилади клуб баёнотида. Лондонликлар мавсум ўртасида мураббий алмаштиришни исташмаганини, бироқ мутахассиснинг масъулиятни давом эттиришдан бош тортгани туфайли истеъфони қабул қилишга мажбур бўлишганини таъкидлашди.
Молиявий товон пули ва келишувГарчи томонлар ўртасидаги муносабатлар кескинлашган бўлса-да, молиявий масалалар ҳал этилгани маълум қилинди. Манчестер Сити ва Энзо Мареска Челси клубига тегишли компенсация тўлашга рози бўлишган. Норасмий маълумотларга кўра, ушбу товон пули миқдори тахминан 17 миллион фунт стерлингни ташкил этади.
Челси раҳбарияти ушбу маблағ орқали клуб манфаатларини ҳимоя қилганини ва эндиликда бор эътиборини янги лойиҳага қаратишини билдирди. Англия Премер-лигасининг икки гранди ўртасидаги бу каби очиқ қарама-қаршилик сўнгги йилларда кам кузатилган ҳолат бўлиб, бу келгуси мавсумларда жамоалар ўртасидаги рақобатни янада кучайтириши шубҳасиз.
Эслатиб ўтамиз, Энзо Мареска Манчестер Сити тизимида аввал ҳам ишлаган ва Пеп Гуардиола қўл остида ассистентлик қилган эди. Унинг Этиҳад Стадиумга қайтиши кўпчилик мутахассислар томонидан кутилган эди, бироқ бу жараённинг бундай можароли кўриниш олиши инглиз футболи жамоатчилиги учун кутилмаган бўлди.
…