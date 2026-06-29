Германиядаги отишма 5 кишининг умрига зомин бўлди

·0·Дунё
Германиядаги отишма 5 кишининг умрига зомин бўлди

Бугун, 29 июн куни Германиянинг шимолида жойлашган Штаде шаҳридаги ёшларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш марказида содир бўлган қуролли ҳужум оқибатида 5 киши ҳалок бўлди. Бу ҳақда Associated Press хабар берди.

Полиция маълумотига кўра, ҳодиса юз берган муассаса таркибида ҳомиладор аёллар ҳамда ёш болали оналар учун мўлжалланган вақтинчалик бошпана ҳам фаолият юритади.

Ҳуқуқ-тартибот идоралари воқеадан сўнг икки нафар гумонланувчини қўлга олган. Дастлабки маълумотларга кўра, улардан бири қуролли ҳужумни амалга оширган шахс бўлиши мумкин. Ҳозирда ҳодисанинг сабаблари ва барча тафсилотларини аниқлаш юзасидан тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Шунингдек, отишма оқибатида яна бир неча киши турли даражадаги тан жароҳатлари олгани маълум қилинган. Бироқ жароҳатланганларнинг аниқ сони ҳозирча ошкор этилмаган.

Воқеа гувоҳи Виталий Мертенснинг сўзларига кўра, у отишма вақтида кетма-кет ўқ овозларини эшитган.

“Орадан кўп ўтмай бутун ҳудуд полиция томонидан ўраб олинди. Хавфсизлик нуқтаи назаридан бизни воқеа жойидан узоқлаштиришди”, — дейди у.

Полиция ҳодисадан кейин вазият назорат остида эканини билдириб, аҳоли учун қўшимча хавф мавжуд эмаслигини маълум қилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Макроннинг янги қиёфаси Филиппонинг аччиқ ҳазилига нишон бўлдиМакроннинг янги қиёфаси Филиппонинг аччиқ ҳазилига нишон бўлдиБугун, 19:00Сингапурда болани ручка билан жароҳатлаган тарбиячи 18 ойга қамалдиСингапурда болани ручка билан жароҳатлаган тарбиячи 18 ойга қамалдиБугун, 18:53Туркманистонда эркак олти фарзандини ўлдириб, ўз жонига қасд қилди Туркманистонда эркак олти фарзандини ўлдириб, ўз жонига қасд қилди Бугун, 17:48Қозоғистонда чиройли сана сабаб минглаб жуфтликлар бир кунда никоҳдан ўтдиҚозоғистонда чиройли сана сабаб минглаб жуфтликлар бир кунда никоҳдан ўтдиБугун, 16:47Жаҳон чемпионатидаги сеҳр: Африкалик сеҳргар Harry Kane'ни сеҳрлаб қўйганини айтмоқдаЖаҳон чемпионатидаги сеҳр: Африкалик сеҳргар Harry Kane'ни сеҳрлаб қўйганини айтмоқдаБугун, 14:36Покистон Афғонистонга ҳаводан зарба берди: Вазият кескинлашдиПокистон Афғонистонга ҳаводан зарба берди: Вазият кескинлашдиБугун, 14:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди