Германиядаги отишма 5 кишининг умрига зомин бўлди
Бугун, 29 июн куни Германиянинг шимолида жойлашган Штаде шаҳридаги ёшларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш марказида содир бўлган қуролли ҳужум оқибатида 5 киши ҳалок бўлди. Бу ҳақда Associated Press хабар берди.
Полиция маълумотига кўра, ҳодиса юз берган муассаса таркибида ҳомиладор аёллар ҳамда ёш болали оналар учун мўлжалланган вақтинчалик бошпана ҳам фаолият юритади.
Ҳуқуқ-тартибот идоралари воқеадан сўнг икки нафар гумонланувчини қўлга олган. Дастлабки маълумотларга кўра, улардан бири қуролли ҳужумни амалга оширган шахс бўлиши мумкин. Ҳозирда ҳодисанинг сабаблари ва барча тафсилотларини аниқлаш юзасидан тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Шунингдек, отишма оқибатида яна бир неча киши турли даражадаги тан жароҳатлари олгани маълум қилинган. Бироқ жароҳатланганларнинг аниқ сони ҳозирча ошкор этилмаган.
Воқеа гувоҳи Виталий Мертенснинг сўзларига кўра, у отишма вақтида кетма-кет ўқ овозларини эшитган.
“Орадан кўп ўтмай бутун ҳудуд полиция томонидан ўраб олинди. Хавфсизлик нуқтаи назаридан бизни воқеа жойидан узоқлаштиришди”, — дейди у.
Полиция ҳодисадан кейин вазият назорат остида эканини билдириб, аҳоли учун қўшимча хавф мавжуд эмаслигини маълум қилган.
…