Киберфирибгарларнинг янги тузоғи: дронлар ҳужумидан огоҳлантирувчи сохта сайтлар

·0·Техно
Киберфирибгарларнинг янги тузоғи: дронлар ҳужумидан огоҳлантирувчи сохта сайтлар

Кибержиноятчилар аҳолининг хавфсизлик борасидаги хавотирларидан фойдаланган ҳолда янги турдаги фирибгарлик схемасини ишга туширишди. Эндиликда улар дронлар ҳужумидан огоҳлантирувчи ва яқин атрофдаги бошпаналар манзилларини кўрсатувчи сохта ресурслар орқали фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини ўғирлашга уринмоқда. Бу ҳақда Ф6 киберхавфсизлик компанияси мутахассислари маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Фирибгарлар асосан “Радар” ёки “Сйстема оповешения” каби номлар остида сохта сайтлар яратиб, уларни Telegram каналлари, маҳалла ва туман гуруҳлари ҳамда ижтимоий тармоқлардаги изоҳлар орқали тарқатишмоқда. Мазкур ресурслар фойдаланувчига гўёки хавф ҳақида тезкор билдиришномалар юбориш хизматини таклиф қилади.

Фирибгарлик схемаси қандай ишлайди?

Фойдаланувчи бундай сайтга кирганда, ундан “билдиришномаларни улаш” учун махсус 6 хонали кодни киритиш сўралади. Код киритилгач, тизим гўёки фойдаланувчининг давлат хизматлари порталидаги шахсий кабинети бузилгани ҳақида сохта хабар чиқаради. Ваҳимага тушган жабрланувчига муаммони ҳал қилиш учун “қайноқ линия” рақамига қўнғироқ қилиш тавсия этилади.

Аслида эса, ушбу қўнғироқ орқали фирибгарлар “қўллаб-қувватлаш хизмати ходими” ниқоби остида фойдаланувчидан махфий маълумотларни, паролларни ёки банк картаси тафсилотларини билиб олишга ҳаракат қилишади. Бу усул психологик босим ва шошилинч қарор қабул қилишга мажбурлашга асосланган.

СEРТ Ф6 хизмати ташаббуси билан қисқа вақт ичида бешта шундай йирик сохта ресурс блокланган бўлса-да, кибержиноятчилар янги доменлар ва манзиллар остида ушбу схемани давом эттирмоқда. Мутахассислар бундай ҳаволаларга кирмасликни ва фақат расмий давлат органлари маълумотларига таянишни тавсия қилмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу ҳолат муҳим огоҳлантириш бўлиши лозим. Telegram каби платформаларда турли шубҳали ҳаволалар ва “хавфсизлик тизимлари” ҳақидаги хабарлар тарқалганда, доимо ресурснинг расмийлигини текшириш зарур. Киберхавфсизлик қоидаларига кўра, ҳеч қачон шубҳали сайтларда шахсий кодларни киритмаслик ва нотаниш рақамларга қўнғироқ қилмаслик керак.

КиберхавфсизликФирибгарликTelegramТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla билан судлашган стартап инсон қўлига ўхшаш робот технологиясини тақдим этдиTesla билан судлашган стартап инсон қўлига ўхшаш робот технологиясини тақдим этдиБугун, 19:29Сунъий интеллект марказларидаги кутилмаган муаммо: Омен AI янги ечим таклиф қилмоқдаСунъий интеллект марказларидаги кутилмаган муаммо: Омен AI янги ечим таклиф қилмоқдаБугун, 18:58Samsung узоқ кутилган Galaxy M47 смартфонини тақдим этди: 6000 мАс батарея ва рекорд қўллаб-қувватлашSamsung узоқ кутилган Galaxy M47 смартфонини тақдим этди: 6000 мАс батарея ва рекорд қўллаб-қувватлашБугун, 18:53Хитойда дунёдаги энг йирик телевизор заводи барпо этилмоқдаХитойда дунёдаги энг йирик телевизор заводи барпо этилмоқдаБугун, 18:24Сунъий интеллектли қайдномалар бозори қизимоқда: Поккет стартапи 11 миллион доллар жалб қилдиСунъий интеллектли қайдномалар бозори қизимоқда: Поккет стартапи 11 миллион доллар жалб қилдиБугун, 18:24Флиппер Девисес компанияси маҳсулдорликни оширувчи Бусй Бар гаджетини тақдим этдиФлиппер Девисес компанияси маҳсулдорликни оширувчи Бусй Бар гаджетини тақдим этдиБугун, 18:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди