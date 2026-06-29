Каримовнинг қирғизларга «совғаси» ёхуд Акаевнинг ҳайкал қўйиш истаги

·34·Дунё
Каримовнинг қирғизларга «совғаси» ёхуд Акаевнинг ҳайкал қўйиш истаги

Қирғизистоннинг собиқ президенти Асқар Акаев яқинда берган интервьюларидан бирида Марказий Осиёнинг 90-йиллардаги иқтисодий ривожланиши ва Ўзбекистоннинг биринчи президенти Ислом Каримов юритган сиёсат ҳақида кутилмаган баёнот билан чиқди.

Унинг таъкидлашича, Ислом Каримов давридаги Ўзбекистоннинг ташқи дунё учун ёпиқ иқтисодий позицияси қўшни қирғиз ва қозоқ тадбиркорларининг оёққа туриб олиши учун ҳаётий муҳим имконият тақдим этган.

«Ўзбек биродарлар бутун бозорни эгаллаб олади деб қўрққандим»

Асқар Акаев совет даври тугаб, бозор иқтисодиётига ўтиш бошланган илк йиллардаги ички хавотирлари билан ўртоқлашди. У ўзбек халқининг табиатан савдо-сотиқ ва бизнесга жуда мослашувчан эканини тан олган:

«Тўғрисини айтсам, 90-йилларда, президент бўлганимда, менда бир шубҳа бор эди: қирғизлар бозор механизмларини ўзлаштириб кета оладими, ўзбеклар билан рақобатлаша оламизми, деб кўп ўйланардим.

Менинг назаримда, бозор иқтисодиётига ўтишимиз билан ўзбек биродарлар бутун Марказий Осиёни эгаллаб, бошқарадигандек эди. Сабаби улар совет давридаёқ бунга тайёр бўлишган».

Каримовнинг «кутилмаган совғаси» ва рамзий ҳайкал

Бироқ, Акаевнинг айтишича, воқеалар ривожини Ўзбекистоннинг ўша пайтдаги раҳбарияти ўзгартириб юборган. Ислом Каримовнинг иқтисодиётни изоляция қилиш қарори қўшни давлатларга бозорни эгаллаш учун вақт берган.

«Барчамиз Ислом Каримовдан миннатдор бўлишимиз керак. У киши ўзбекларни дунёдан ажратиб қўйди. Шу билан у қирғиз ва қозоқларга катта имконият яратиб берди. Шунинг учун Қирғизистонда Ислом Каримовга ҳайкал ўрнатган бўлардим! У бизга йўл очиб бергани учун қирғизлар бозор механизмларини тезгина ўзлаштириб олди», — дейди сиёсатчи.

Агар ўшанда Ўзбекистон худди ҳозиргидек очиқ бўлганда...

Собиқ президент ўша давр ва бугунги Ўзбекистоннинг ташқи сиёсатини тубдан фарқ қилишини амалдаги президент Шавкат Мирзиёев олиб бораётган ислоҳотлар мисолида тушунтирди:

  • 90-йиллардаги ёпиқлик: Қирғиз бизнесига ички ва минтақавий бозорда куч йиғиш ҳамда рақобатни ўрганиш учун шароит яратди.

  • Бугунги очиқлик: Агар Ислом Каримов ўша пайтдаёқ худди Шавкат Мирзиёев каби Ўзбекистонни дунёга ва қўшниларга очиб қўйганида, янги шаклланаётган қирғиз тадбиркорлиги ўзбек бизнесининг даҳшатли босими ва рақобатига бардош бера олмай, мағлуб бўлган бўларди.

Асқар Акаевнинг бу фикрлари иқтисодий блок ва чегараларнинг ёпилиши баъзан қўшни давлатлар иқтисодиёти учун кутилмаган «ижобий драйвер» ва ўсиш нуқтасига айланиши мумкинлиги ҳақидаги қизиқ бир тарихий таҳлилдир.

Ислом КаримовАсқар АкаевЎзбекистонҚирғизистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қирғизистон ва Қозоғистон 49 йилга ер алмашишга келишиб олдиҚирғизистон ва Қозоғистон 49 йилга ер алмашишга келишиб олдиБугун, 20:03Германиядаги отишма 5 кишининг умрига зомин бўлдиГерманиядаги отишма 5 кишининг умрига зомин бўлдиБугун, 19:22Макроннинг янги қиёфаси Филиппонинг аччиқ ҳазилига нишон бўлдиМакроннинг янги қиёфаси Филиппонинг аччиқ ҳазилига нишон бўлдиБугун, 19:00Сингапурда болани ручка билан жароҳатлаган тарбиячи 18 ойга қамалдиСингапурда болани ручка билан жароҳатлаган тарбиячи 18 ойга қамалдиБугун, 18:53Туркманистонда эркак олти фарзандини ўлдириб, ўз жонига қасд қилди Туркманистонда эркак олти фарзандини ўлдириб, ўз жонига қасд қилди Бугун, 17:48Қозоғистонда чиройли сана сабаб минглаб жуфтликлар бир кунда никоҳдан ўтдиҚозоғистонда чиройли сана сабаб минглаб жуфтликлар бир кунда никоҳдан ўтдиБугун, 16:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди