Сунъий интеллект марказларидаги кутилмаган муаммо: Омен AI янги ечим таклиф қилмоқда
Сунъий интеллект технологияларига бўлган глобал талабнинг кескин ортиши маълумотларни қайта ишлаш марказлари (дата-марказлар) зиммасига улкан юклама юкламоқда. Ҳисоблаш қувватини ошириш мақсадида NVIDIA каби гигантларнинг кучли график процессорларидан (GPU) максимал даражада фойдаланишга уриниш кутилмаган техник муаммо — суюқлик билан совутиш тизимларида бактерияларнинг кўпайишига олиб келмоқда. TechCrunch нашри хабарига кўра, ушбу муаммони ҳал этишга бел боғлаган Омен AI стартапи 31 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Замонавий дата-марказларда чипларни совутиш учун махсус суюқлик аралашмасидан фойдаланилади. Иссиқликни яхшироқ ютиш учун аралашмадаги сув миқдори оширилиши бактерияларнинг жадал кўпайиши учун қулай муҳит яратади. Бу эса қувурларнинг тиқилиб қолишига ва тизим самарадорлигининг пасайишига сабаб бўлади. Муаммони бартараф этиш учун бутун тизимни тозалаш талаб этилади, бу эса серверларни 5-6 соатга ўчириб қўйишни англатади. Бундай тўхталишлар йирик технологик компаниялар учун миллионлаб доллар зарар келтириши мумкин.
Бактерияларга қарши реал вақт режимидаги назоратОмен AI асосчиси Зач Лаберге томонидан ишлаб чиқилган ечим — бу суюқлик таркибини реал вақт режимида таҳлил қила оладиган митти спектрометрдир. Ушбу қурилма кимёвий ўзгаришларни кузатиб, бактериялар кўпайишини муаммо жиддий тус олмасдан олдин аниқлайди. Бу орқали маълумотлар марказлари раҳбарлари тизимни фавқулодда тўхтатиш хавфидан халос бўладилар.
Омен AI қурилмасининг имкониятлари фақатгина биологик ифлосланишни аниқлаш билан чекланиб қолмайди. Спектрометр суюқлик таркибидаги мис, хром ёки кремний зарраларини ҳам илғай олади. Бу эса насосларнинг ейилиши ёки зичлагичларнинг (сеал) ишдан чиқаётганидан дарак беради. Шундай қилиб, техник хизмат кўрсатиш жараёни лаборатория таҳлилларини кутмасдан, жойида ва тезкор амалга оширилади.
Ёш иқтидор ва саноатдаги бурилишҚизиғи шундаки, Омен AI асосчиси Зач Лаберге ўзининг илк компаниясини 14 ёшида ташкил этган ва ўша пайтдаёқ 3 миллион доллар инвестиция жалб қилган. У ўз ғояларини амалга ошириш учун мактабни ҳам ташлаган. Дастлаб қурилиш техникалари учун датчиклар яратишга эътибор қаратган Лаберге, Катерпиллар каби йирик мижозлар билан ишлаш жараёнида дата-марказлардаги совутиш тизимлари муаммосига дуч келган ва ўз йўналишини ўзгартирган.
Компаниянинг Сериес А инвестиция раунди Нава Вентурес бошчилигида ўтди. Шунингдек, лойиҳага Бридгестоне, GM ва Джонсон Контролс каби гигант компанияларнинг раҳбарлари ҳам шахсий сармояларини киритишган. Экспертларнинг фикрича, сунъий интеллект инфратузилмаси ривожланиб борар экан, Омен AI каби мониторинг тизимларига бўлган эҳтиёж фақатгина ортиб боради.
Ўзбекистон бўйича олиб қараганда ҳам, рақамлаштириш ва маълумотларни сақлаш марказларининг қурилиши жадаллашаётган бир пайтда, бундай инновацион совутиш ва назорат тизимлари келажакда маҳаллий IT-инфратузилма барқарорлигини таъминлашда муҳим рол ўйнаши мумкин.
…