Сунъий интеллект марказларидаги кутилмаган муаммо: Омен AI янги ечим таклиф қилмоқда

·11·Техно
Сунъий интеллект марказларидаги кутилмаган муаммо: Омен AI янги ечим таклиф қилмоқда

Сунъий интеллект технологияларига бўлган глобал талабнинг кескин ортиши маълумотларни қайта ишлаш марказлари (дата-марказлар) зиммасига улкан юклама юкламоқда. Ҳисоблаш қувватини ошириш мақсадида NVIDIA каби гигантларнинг кучли график процессорларидан (GPU) максимал даражада фойдаланишга уриниш кутилмаган техник муаммо — суюқлик билан совутиш тизимларида бактерияларнинг кўпайишига олиб келмоқда. TechCrunch нашри хабарига кўра, ушбу муаммони ҳал этишга бел боғлаган Омен AI стартапи 31 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Замонавий дата-марказларда чипларни совутиш учун махсус суюқлик аралашмасидан фойдаланилади. Иссиқликни яхшироқ ютиш учун аралашмадаги сув миқдори оширилиши бактерияларнинг жадал кўпайиши учун қулай муҳит яратади. Бу эса қувурларнинг тиқилиб қолишига ва тизим самарадорлигининг пасайишига сабаб бўлади. Муаммони бартараф этиш учун бутун тизимни тозалаш талаб этилади, бу эса серверларни 5-6 соатга ўчириб қўйишни англатади. Бундай тўхталишлар йирик технологик компаниялар учун миллионлаб доллар зарар келтириши мумкин.

Бактерияларга қарши реал вақт режимидаги назорат

Омен AI асосчиси Зач Лаберге томонидан ишлаб чиқилган ечим — бу суюқлик таркибини реал вақт режимида таҳлил қила оладиган митти спектрометрдир. Ушбу қурилма кимёвий ўзгаришларни кузатиб, бактериялар кўпайишини муаммо жиддий тус олмасдан олдин аниқлайди. Бу орқали маълумотлар марказлари раҳбарлари тизимни фавқулодда тўхтатиш хавфидан халос бўладилар.

Омен AI қурилмасининг имкониятлари фақатгина биологик ифлосланишни аниқлаш билан чекланиб қолмайди. Спектрометр суюқлик таркибидаги мис, хром ёки кремний зарраларини ҳам илғай олади. Бу эса насосларнинг ейилиши ёки зичлагичларнинг (сеал) ишдан чиқаётганидан дарак беради. Шундай қилиб, техник хизмат кўрсатиш жараёни лаборатория таҳлилларини кутмасдан, жойида ва тезкор амалга оширилади.

Ёш иқтидор ва саноатдаги бурилиш

Қизиғи шундаки, Омен AI асосчиси Зач Лаберге ўзининг илк компаниясини 14 ёшида ташкил этган ва ўша пайтдаёқ 3 миллион доллар инвестиция жалб қилган. У ўз ғояларини амалга ошириш учун мактабни ҳам ташлаган. Дастлаб қурилиш техникалари учун датчиклар яратишга эътибор қаратган Лаберге, Катерпиллар каби йирик мижозлар билан ишлаш жараёнида дата-марказлардаги совутиш тизимлари муаммосига дуч келган ва ўз йўналишини ўзгартирган.

Компаниянинг Сериес А инвестиция раунди Нава Вентурес бошчилигида ўтди. Шунингдек, лойиҳага Бридгестоне, GM ва Джонсон Контролс каби гигант компанияларнинг раҳбарлари ҳам шахсий сармояларини киритишган. Экспертларнинг фикрича, сунъий интеллект инфратузилмаси ривожланиб борар экан, Омен AI каби мониторинг тизимларига бўлган эҳтиёж фақатгина ортиб боради.

Ўзбекистон бўйича олиб қараганда ҳам, рақамлаштириш ва маълумотларни сақлаш марказларининг қурилиши жадаллашаётган бир пайтда, бундай инновацион совутиш ва назорат тизимлари келажакда маҳаллий IT-инфратузилма барқарорлигини таъминлашда муҳим рол ўйнаши мумкин.

Омен AIДата-марказСунъий IntelлектТехнологияИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla билан судлашган стартап инсон қўлига ўхшаш робот технологиясини тақдим этдиTesla билан судлашган стартап инсон қўлига ўхшаш робот технологиясини тақдим этдиБугун, 19:29Киберфирибгарларнинг янги тузоғи: дронлар ҳужумидан огоҳлантирувчи сохта сайтларКиберфирибгарларнинг янги тузоғи: дронлар ҳужумидан огоҳлантирувчи сохта сайтларБугун, 19:24Samsung узоқ кутилган Galaxy M47 смартфонини тақдим этди: 6000 мАс батарея ва рекорд қўллаб-қувватлашSamsung узоқ кутилган Galaxy M47 смартфонини тақдим этди: 6000 мАс батарея ва рекорд қўллаб-қувватлашБугун, 18:53Хитойда дунёдаги энг йирик телевизор заводи барпо этилмоқдаХитойда дунёдаги энг йирик телевизор заводи барпо этилмоқдаБугун, 18:24Сунъий интеллектли қайдномалар бозори қизимоқда: Поккет стартапи 11 миллион доллар жалб қилдиСунъий интеллектли қайдномалар бозори қизимоқда: Поккет стартапи 11 миллион доллар жалб қилдиБугун, 18:24Флиппер Девисес компанияси маҳсулдорликни оширувчи Бусй Бар гаджетини тақдим этдиФлиппер Девисес компанияси маҳсулдорликни оширувчи Бусй Бар гаджетини тақдим этдиБугун, 18:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди