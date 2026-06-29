Макроннинг янги қиёфаси Филиппонинг аччиқ ҳазилига нишон бўлди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Эммануэль Макроннинг Давосда қора кўзойнакда саҳнага чиқиши Францияда кенг муҳокама қилинди. Президентнинг янги кўриниши ижтимоий тармоқларда ҳазиллар ва қиёсларга сабаб бўлди.
"Ватанпарварлар" партияси раҳбари Флориан Филиппо ҳам бу ҳолатни эътиборсиз қолдирмади. У Макроннинг образини масхара қилиб, президент ташқи кўриниши орқали ўзини бошқача кўрсатишга уринаётганини таъкидлади.
Елисей саройи эса Макрон кўз муаммоси сабаб қора кўзойнак таққанини маълум қилган. Расмий изоҳга қарамай, унинг қиёфаси тармоқларда "Топ Ган" услуби сифатида муҳокама қилинмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…