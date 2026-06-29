ЖЧ-2026. Нидерландия–Марокаш: Қанотлардаги даҳшатли жанг...

·0·Спорт
ЖЧ-2026. Нидерландия–Марокаш: Қанотлардаги даҳшатли жанг...

Жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичи доирасида навбатдаги супер тўқнашув гувоҳига айланамиз. 30 июнь тонгида футбол ихлосмандларини ҳужумкор ва очиқ футбол ваъда қилаётган Нидерландия ҳамда Марокаш терма жамоалари ўртасидаги тақдирий баҳс кутмоқда.

Мексиканинг Гуадалупе шаҳридаги муҳташам «Estadio BBVA» стадионида кечадиган ушбу ўйин олдидан иккала жамоада ҳам ўзига яраша интрига ва муаммолар етарли.

Ўйин тақвими ва тафсилотлари:

Баҳс

Сана ва вақт (Тошкент в.)

Стадион

Услуб

Нидерландия — Марокаш

30 июнь, 06:00

Estadio BBVA (Гуадалупе)

Очиқ ва ҳужумкор

Куман хавотирда: «Лолалар» мудофааси инқироздами?

Нидерландия бош мураббийи Рональд Куман матбуот анжуманида кутилмаган баёнот бериб, ўз жамоасини бу жуфтликда яққол фаворит деб ҳисобламаслигини айтди. Тажрибали мутахассиснинг бундай хавотирга тушиши бежиз эмас:

  • 7 ўйинлик қора серия: Нидерландлар гуруҳ босқичида кўп гол уришган бўлса-да, қаторасига еттита учрашувдан бери ўз дарвозалари дахлсизлигини сақлай олмаяптилар.

  • Тезлик ва ихчамлик муаммоси: Куман жамоанинг ҳимоядан ҳужумга ва ҳужумдан ҳимояга ўтиш фазасида ихчамлик ва тезлик етишмаётганини, бу эса рақибларга жуда қўл келаётганини бир неча бор таъкидлади.

Қанотлар жанги: Думфрис ва Гакпо «Атлас шерлари»га қарши

Нидерландия терма жамоаси ҳужумда асосий урғуни барибир қанотларга қаратади. Бу ерда Дензел Думфрис ва Коди Гакпо бош ролларни ижро этишади. Бироқ Марокашга қарши баҳсда бу тактика иш бермаслиги мумкин.

Чунки Марокашнинг қанот ҳимоясида дунё футболининг энг ёрқин юлдузлари — Ашраф Ҳакими ва Нуссаир Мазравий ҳаракат қилади. Катта эҳтимол билан, ушбу учрашув тақдири айнан мана шу қанотлардаги дуэлларда ҳал бўлади. Иккала жамоа ҳам ҳимояда бекиниб ўтирмаслигини инобатга олсак, бизни голларга бой ёрқин томоша кутмоқда.

Даҳшатли Сайбари: «Бавария»нинг янги аъзоси нидерландлардан ўч оладими?

Ўйиннинг энг катта интригаларидан бири — Марокаш терма жамоаси ҳужумчиси Исмоил Сайбари билан боғлиқ. У ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги ҳар бир ўйинда рақиблар дарвозасини ишғол қилиб, феноменал серия қайд этмоқда.

Шу ёзда Германиянинг «Бавария» клуби сафига ўтаётган бу қайноқ форвард ўзининг ақл бовар қилмас тезлиги билан нидерландларнинг секин ҳаракатланадиган ва тез-тез қўпол хатоларга йўл қўядиган ҳимоячилари учун ҳақиқий бош оғриғига айланиши аниқ.

Чорак финалга очилган «Осон йўлак»

Мазкур жуфтлик ғолибини плей-оффнинг кейинги босқичида (1/8 финалда) анча қулай рақиб кутиб турибди. Бу — ЖАР терма жамоасига қарши баҳсда жуда қийналган ва фақат сўнгги дақиқалардаги гол эвазига бахтли тарзда ўтган Канада.

Шу сабабли, Нидерландия ёки Марокаш ушбу баҳсда ғалаба қозонса, камида чорак финалгача етиб бориш учун жуда зўр имкониятга эга бўлади. У ёғига эса чорак финалда Германия ёки Франция тўсиғи кутиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Александер Исак Ливерпулда ўзининг 125 миллион фунтлик қийматини исботлай оладими?Александер Исак Ливерпулда ўзининг 125 миллион фунтлик қийматини исботлай оладими?Бугун, 18:53Челси ва Энзо Мареска ўртасидаги низо: Лондон клуби собиқ мураббийини айблаб чиқдиЧелси ва Энзо Мареска ўртасидаги низо: Лондон клуби собиқ мураббийини айблаб чиқдиБугун, 18:52ЖЧ-2026. Немислар Парагвай тўсиғи ва «ўлим тўри» қаршисида...ЖЧ-2026. Немислар Парагвай тўсиғи ва «ўлим тўри» қаршисида...Бугун, 18:47Бразилия Япониядан реванш оладими? Плей-оффда катта синов...Бразилия Япониядан реванш оладими? Плей-оффда катта синов...Бугун, 18:40Икер Касиллас Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтишига кутилмаган муносабат билдирдиИкер Касиллас Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтишига кутилмаган муносабат билдирдиБугун, 18:39Олтин бутса пойгаси: Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд ўртасидаги тарихий рақобатОлтин бутса пойгаси: Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд ўртасидаги тарихий рақобатБугун, 18:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди