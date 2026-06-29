ЖЧ-2026. Нидерландия–Марокаш: Қанотлардаги даҳшатли жанг...
Жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичи доирасида навбатдаги супер тўқнашув гувоҳига айланамиз. 30 июнь тонгида футбол ихлосмандларини ҳужумкор ва очиқ футбол ваъда қилаётган Нидерландия ҳамда Марокаш терма жамоалари ўртасидаги тақдирий баҳс кутмоқда.
Мексиканинг Гуадалупе шаҳридаги муҳташам «Estadio BBVA» стадионида кечадиган ушбу ўйин олдидан иккала жамоада ҳам ўзига яраша интрига ва муаммолар етарли.
Ўйин тақвими ва тафсилотлари:
Баҳс
Сана ва вақт (Тошкент в.)
Стадион
Услуб
Нидерландия — Марокаш
30 июнь, 06:00
Estadio BBVA (Гуадалупе)
Очиқ ва ҳужумкор
Куман хавотирда: «Лолалар» мудофааси инқироздами?
Нидерландия бош мураббийи Рональд Куман матбуот анжуманида кутилмаган баёнот бериб, ўз жамоасини бу жуфтликда яққол фаворит деб ҳисобламаслигини айтди. Тажрибали мутахассиснинг бундай хавотирга тушиши бежиз эмас:
7 ўйинлик қора серия: Нидерландлар гуруҳ босқичида кўп гол уришган бўлса-да, қаторасига еттита учрашувдан бери ўз дарвозалари дахлсизлигини сақлай олмаяптилар.
Тезлик ва ихчамлик муаммоси: Куман жамоанинг ҳимоядан ҳужумга ва ҳужумдан ҳимояга ўтиш фазасида ихчамлик ва тезлик етишмаётганини, бу эса рақибларга жуда қўл келаётганини бир неча бор таъкидлади.
Қанотлар жанги: Думфрис ва Гакпо «Атлас шерлари»га қарши
Нидерландия терма жамоаси ҳужумда асосий урғуни барибир қанотларга қаратади. Бу ерда Дензел Думфрис ва Коди Гакпо бош ролларни ижро этишади. Бироқ Марокашга қарши баҳсда бу тактика иш бермаслиги мумкин.
Чунки Марокашнинг қанот ҳимоясида дунё футболининг энг ёрқин юлдузлари — Ашраф Ҳакими ва Нуссаир Мазравий ҳаракат қилади. Катта эҳтимол билан, ушбу учрашув тақдири айнан мана шу қанотлардаги дуэлларда ҳал бўлади. Иккала жамоа ҳам ҳимояда бекиниб ўтирмаслигини инобатга олсак, бизни голларга бой ёрқин томоша кутмоқда.
Даҳшатли Сайбари: «Бавария»нинг янги аъзоси нидерландлардан ўч оладими?
Ўйиннинг энг катта интригаларидан бири — Марокаш терма жамоаси ҳужумчиси Исмоил Сайбари билан боғлиқ. У ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги ҳар бир ўйинда рақиблар дарвозасини ишғол қилиб, феноменал серия қайд этмоқда.
Шу ёзда Германиянинг «Бавария» клуби сафига ўтаётган бу қайноқ форвард ўзининг ақл бовар қилмас тезлиги билан нидерландларнинг секин ҳаракатланадиган ва тез-тез қўпол хатоларга йўл қўядиган ҳимоячилари учун ҳақиқий бош оғриғига айланиши аниқ.
Чорак финалга очилган «Осон йўлак»
Мазкур жуфтлик ғолибини плей-оффнинг кейинги босқичида (1/8 финалда) анча қулай рақиб кутиб турибди. Бу — ЖАР терма жамоасига қарши баҳсда жуда қийналган ва фақат сўнгги дақиқалардаги гол эвазига бахтли тарзда ўтган Канада.
Шу сабабли, Нидерландия ёки Марокаш ушбу баҳсда ғалаба қозонса, камида чорак финалгача етиб бориш учун жуда зўр имкониятга эга бўлади. У ёғига эса чорак финалда Германия ёки Франция тўсиғи кутиши мумкин.
…