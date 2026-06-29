Президент фармони билан бир гуруҳ фаол ёшлар мукофотланди

·28·Ўзбекистон
Президент фармони билан бир гуруҳ фаол ёшлар мукофотланди

Ёшлар куни муносабати билан Ўзбекистоннинг турли соҳаларда юксак натижаларга эришган, ташаббускор ва фаол ёшларидан иборат бир гуруҳ вакиллар “Келажак бунёдкори” медали билан тақдирланди. Бу ҳақда бугун, 29 июн куни Президент Шавкат Мирзиёев томонидан имзоланган фармонда белгиланди.

Ҳужжатга кўра, мукофот мамлакат тараққиётига муносиб ҳисса қўшаётган, ўз билим ва салоҳияти, истеъдоди, меҳнатсеварлиги ҳамда ватанпарварлиги билан тенгдошларига ўрнак бўлиб келаётган ёшларга топширилади. Шунингдек, уларнинг давлат ва жамият ҳаётидаги фаоллигини янада рағбатлантириш мақсади кўзланган.

Бу йилги мукофот соҳиблари орасида талаба ва докторантлар, ёш олимлар, шифокор, ўқитувчи, муҳандис, фермер, тадбиркор, спортчи, хонанда, учувчи, стартап асосчилари, маҳалла ёшлар етакчилари ҳамда давлат ва хусусий ташкилотларда фаолият юритаётган иқтидорли ёшлар бор.

Жумладан, мукофотланганлар орасида Шаҳзода Азатова, Камола Одилжонова, Жаҳонгир Бафоев, Асал Зиёдова, Сулаймон Истамтошев, Қобилжон Салоҳиддинов, Сабина Мустаева, Темур Раҳимбердиев, Муҳаммадсаид Мамасаидов, Лайло Аслонова, Акмал Абдухолиқов, Озода Юнусова, Азизаой Мирфайзуллаева, Севинч Раҳимова, Зилола Мўйдинова, Ферузжон Сафолов, Моҳира Жалолова, Покиза Нурмаматова, Ҳамиджон Одилов ва Лобархон Хўжамбердиева ўрин олган.

Мазкур мукофот ёшларнинг илм-фан, таълим, соғлиқни сақлаш, спорт, тадбиркорлик, маданият, саноат ҳамда жамоатчилик соҳаларидаги фидокорона меҳнати ва эришган ютуқларининг юксак эътирофи сифатида топширилди.

Шавкат МирзиёевЎзбекистонСабина Мустаева
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ойлик, пенсия ва солиқ: 1 июлдан нималар ўзгаради?Ойлик, пенсия ва солиқ: 1 июлдан нималар ўзгаради?Бугун, 20:081 июльдан бошлаб хусусий корхоналарда ҳам “болничний”ни давлат тўлайди1 июльдан бошлаб хусусий корхоналарда ҳам “болничний”ни давлат тўлайдиБугун, 19:56Эртага ҳаво кескин ўзгаради: қайси ҳудудларга ёмғир ёғади?Эртага ҳаво кескин ўзгаради: қайси ҳудудларга ёмғир ёғади?Бугун, 18:1630 июн куни Бектемирда газ вақтинча ўчирилади30 июн куни Бектемирда газ вақтинча ўчириладиБугун, 17:45Июльда Ўзбекистонда ҳаво ҳарорати 45 даражагача чиқиши мумкинИюльда Ўзбекистонда ҳаво ҳарорати 45 даражагача чиқиши мумкинБугун, 16:40Тошкентдаги йирик электр узилиши тўлиқ бартараф этилдиТошкентдаги йирик электр узилиши тўлиқ бартараф этилдиБугун, 16:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
Ўзгидромет муҳим огоҳлантириш билан чиқди
Ўзгидромет муҳим огоҳлантириш билан чиқди
Ўзбекистоннинг давлат қарзи 47 миллиард долларга етди
Ўзбекистоннинг давлат қарзи 47 миллиард долларга етди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади