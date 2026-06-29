Tesla билан судлашган стартап инсон қўлига ўхшаш робот технологиясини тақдим этди

·0·Техно
Tesla билан судлашган стартап инсон қўлига ўхшаш робот технологиясини тақдим этди

Робототехника оламида шов-шувли суд жараёни билан танилган Просептион стартапи Tesla компанияси билан ўзаро келишувга эришганини эълон қилди. Компания асосчиси Жай Ли аввалроқ Илон Маск бошқарувидаги Tesla корпорациясида Optimus гуманоид роботлари лойиҳасининг техник раҳбари бўлиб ишлаган. Собиқ иш берувчиси томонидан тижорат сирларини ўғирлашда айбланган Ли эндиликда барча ҳуқуқий тўсиқларни ортда қолдириб, ўзининг мустақил лойиҳасини янги босқичга олиб чиқмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрига берган эксклюзив интервюсида Жай Ли Tesla билан бўлган суд жараёнини ўзига хос "чидамлилик тести" деб атади. Унинг сўзларига кўра, бундай босим остида омон қолиш стартапнинг келажакдаги муваффақияти учун пойдевор бўлиб хизмат қилади. Шу ойнинг бошида Tesla даъвони қайтариб олганидан сўнг, Просептион ўзининг асосий мақсади — инсон қўли каби ҳаракатланадиган юқори аниқликдаги робот қўлларни яратишга бор эътиборини қаратди.

Инвестициялар ва янги маҳсулот

Суд жараёни якунланиши билан бир вақтда Просептион компанияси 11 миллион доллар миқдорида уруғлик (сеед) инвестиция жалб қилганини маълум қилди. Ушбу молиялаштириш босқичига Фирст Роунд Капитал жамғармаси бошчилик қилди, шунингдек, Й Комбинатор ва БохГруп каби нуфузли инвесторлар ҳам лойиҳада иштирок этишди. Бу маблағлар робототехника соҳасидаги энг мураккаб муаммолардан бири — нозик манипуляцияни ҳал қилишга йўналтирилади.

Компания душанба кунидан бошлаб ўзининг биринчи туркум "юқори эпчилликдаги робот қўллари"ни тадқиқотчилар ва робототехника компанияларига етказиб беришни бошлади. Жай Лининг мақсади — инсон қўли бажара оладиган мураккаб ҳаракатларни такрорлай оладиган қурилмалар бўйича жаҳон бозорида етакчи етказиб берувчига айланишдир. Бу кўплаб компаниялар учун ўз роботларини нолдан ишлаб чиқиш ўрнига тайёр ва мукаммал ечимлардан фойдаланиш имконини беради.

Соҳа мутахассисларининг қарашлари

Қизиқарли жиҳати шундаки, робот қўллари муаммоси Илон Маск томонидан ҳам энг қийин муҳандислик вазифаларидан бири сифатида эътироф этилган. Маск ўзининг Optimus роботлари яқин йилларда заводларда ишлай бошлашини таъкидлаётган бўлса-да, кўплаб мустақил экспертлар бунга шубҳа билан қарашади. Масалан, Нортвестерн университети профессори Кевин Лйнч инсон қўли каби функционал роботларни яратиш учун камида яна ўн йил керак бўлишини башорат қилган.

Бироқ Просептион жамоаси маълумотларни йиғишнинг ўзига хос усули туфайли бу жараённи анча тезлаштириш мумкинлигига ишонади. Ҳозирда робототехника соҳасига миллиардлаб доллар сармоя киритилаётган бўлса-да, айнан қўл бармоқларининг нозик ҳаракатлари (дехтроус манипулатион) ҳали ҳам энг заиф нуқта бўлиб қолмоқда. Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам ушбу янгиликлар муҳим, чунки саноатни автоматлаштиришда айнан шундай манипуляторлар келажакда асосий рол ўйнайди.

Хулоса қилиб айтганда, Tesla каби гигант билан ҳуқуқий курашдан муваффақиятли ўтган Просептион энди технологик пойгада ўз сўзини айтмоқчи. Агар Жай Ли ва унинг жамоаси инсон қўли имкониятларини роботларга кўчира олса, бу нафақат ишлаб чиқариш, балки тиббиёт ва хизмат кўрсатиш соҳаларида ҳам инқилоб ясаши мумкин.

TeslaПросептионРобототехникаИнвестицияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Киберфирибгарларнинг янги тузоғи: дронлар ҳужумидан огоҳлантирувчи сохта сайтларКиберфирибгарларнинг янги тузоғи: дронлар ҳужумидан огоҳлантирувчи сохта сайтларБугун, 19:24Сунъий интеллект марказларидаги кутилмаган муаммо: Омен AI янги ечим таклиф қилмоқдаСунъий интеллект марказларидаги кутилмаган муаммо: Омен AI янги ечим таклиф қилмоқдаБугун, 18:58Samsung узоқ кутилган Galaxy M47 смартфонини тақдим этди: 6000 мАс батарея ва рекорд қўллаб-қувватлашSamsung узоқ кутилган Galaxy M47 смартфонини тақдим этди: 6000 мАс батарея ва рекорд қўллаб-қувватлашБугун, 18:53Хитойда дунёдаги энг йирик телевизор заводи барпо этилмоқдаХитойда дунёдаги энг йирик телевизор заводи барпо этилмоқдаБугун, 18:24Сунъий интеллектли қайдномалар бозори қизимоқда: Поккет стартапи 11 миллион доллар жалб қилдиСунъий интеллектли қайдномалар бозори қизимоқда: Поккет стартапи 11 миллион доллар жалб қилдиБугун, 18:24Флиппер Девисес компанияси маҳсулдорликни оширувчи Бусй Бар гаджетини тақдим этдиФлиппер Девисес компанияси маҳсулдорликни оширувчи Бусй Бар гаджетини тақдим этдиБугун, 18:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди