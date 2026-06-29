Tesla билан судлашган стартап инсон қўлига ўхшаш робот технологиясини тақдим этди
Робототехника оламида шов-шувли суд жараёни билан танилган Просептион стартапи Tesla компанияси билан ўзаро келишувга эришганини эълон қилди. Компания асосчиси Жай Ли аввалроқ Илон Маск бошқарувидаги Tesla корпорациясида Optimus гуманоид роботлари лойиҳасининг техник раҳбари бўлиб ишлаган. Собиқ иш берувчиси томонидан тижорат сирларини ўғирлашда айбланган Ли эндиликда барча ҳуқуқий тўсиқларни ортда қолдириб, ўзининг мустақил лойиҳасини янги босқичга олиб чиқмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашрига берган эксклюзив интервюсида Жай Ли Tesla билан бўлган суд жараёнини ўзига хос "чидамлилик тести" деб атади. Унинг сўзларига кўра, бундай босим остида омон қолиш стартапнинг келажакдаги муваффақияти учун пойдевор бўлиб хизмат қилади. Шу ойнинг бошида Tesla даъвони қайтариб олганидан сўнг, Просептион ўзининг асосий мақсади — инсон қўли каби ҳаракатланадиган юқори аниқликдаги робот қўлларни яратишга бор эътиборини қаратди.
Инвестициялар ва янги маҳсулотСуд жараёни якунланиши билан бир вақтда Просептион компанияси 11 миллион доллар миқдорида уруғлик (сеед) инвестиция жалб қилганини маълум қилди. Ушбу молиялаштириш босқичига Фирст Роунд Капитал жамғармаси бошчилик қилди, шунингдек, Й Комбинатор ва БохГруп каби нуфузли инвесторлар ҳам лойиҳада иштирок этишди. Бу маблағлар робототехника соҳасидаги энг мураккаб муаммолардан бири — нозик манипуляцияни ҳал қилишга йўналтирилади.
Компания душанба кунидан бошлаб ўзининг биринчи туркум "юқори эпчилликдаги робот қўллари"ни тадқиқотчилар ва робототехника компанияларига етказиб беришни бошлади. Жай Лининг мақсади — инсон қўли бажара оладиган мураккаб ҳаракатларни такрорлай оладиган қурилмалар бўйича жаҳон бозорида етакчи етказиб берувчига айланишдир. Бу кўплаб компаниялар учун ўз роботларини нолдан ишлаб чиқиш ўрнига тайёр ва мукаммал ечимлардан фойдаланиш имконини беради.
Соҳа мутахассисларининг қарашлариҚизиқарли жиҳати шундаки, робот қўллари муаммоси Илон Маск томонидан ҳам энг қийин муҳандислик вазифаларидан бири сифатида эътироф этилган. Маск ўзининг Optimus роботлари яқин йилларда заводларда ишлай бошлашини таъкидлаётган бўлса-да, кўплаб мустақил экспертлар бунга шубҳа билан қарашади. Масалан, Нортвестерн университети профессори Кевин Лйнч инсон қўли каби функционал роботларни яратиш учун камида яна ўн йил керак бўлишини башорат қилган.
Бироқ Просептион жамоаси маълумотларни йиғишнинг ўзига хос усули туфайли бу жараённи анча тезлаштириш мумкинлигига ишонади. Ҳозирда робототехника соҳасига миллиардлаб доллар сармоя киритилаётган бўлса-да, айнан қўл бармоқларининг нозик ҳаракатлари (дехтроус манипулатион) ҳали ҳам энг заиф нуқта бўлиб қолмоқда. Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам ушбу янгиликлар муҳим, чунки саноатни автоматлаштиришда айнан шундай манипуляторлар келажакда асосий рол ўйнайди.
Хулоса қилиб айтганда, Tesla каби гигант билан ҳуқуқий курашдан муваффақиятли ўтган Просептион энди технологик пойгада ўз сўзини айтмоқчи. Агар Жай Ли ва унинг жамоаси инсон қўли имкониятларини роботларга кўчира олса, бу нафақат ишлаб чиқариш, балки тиббиёт ва хизмат кўрсатиш соҳаларида ҳам инқилоб ясаши мумкин.
…