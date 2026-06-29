Александер Исак Ливерпулда ўзининг 125 миллион фунтлик қийматини исботлай оладими?

·0·Спорт
Александер Исак Ливерпулда ўзининг 125 миллион фунтлик қийматини исботлай оладими?

Ливерпул ҳужумчиси Александер Исак Англия Премер-лигасидаги дебют мавсумини кутилганидан анча паст даражада ўтказди. Мерсисайдликлар сафида рекорд даражадаги 125 миллион фунт стерлинг эвазига ҳаракат қилаётган швециялик форвард жароҳатлар ва беқарор ўйинлар сабабли ўзининг ҳақиқий салоҳиятини намойиш эта олмади. Goal.com нашрига берган интервюсида собиқ футболчи Штефан Счварз Исакнинг келажаги ҳақида ўз мулоҳазалари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган мавсумда Исак бор-йўғи 4 та гол уришга муваффақ бўлди, бу эса унинг трансфер нархи ва мухлислар кутган натижаларига мутлақо мос келмайди. Швеция терма жамоасининг собиқ аъзоси Счварзнинг таъкидлашича, Исак аслида "сеҳрли ўйинчи", бироқ унга Ливерпул каби гранд жамоада ўзини кўрсатиш учун барқарорлик ва соғлиқ етишмаяпти. 2026-27-йилги мавсумда 9-рақамли ҳужумчи учун асосий вазифа — ўзининг тўпурарлик қобилиятини қайта тиклашдир.

Янги мураббий ва янги имкониятлар

Ливерпул жамоавий инқирозга юз тутганидан сўнг, раҳбарият Арне Слотни истеъфога чиқарди. Эндиликда жамоани Андони Ираола бошқармоқда ва Исак янги мураббий қўл остида асосий ҳужумчи сифатида ўзини кўрсатиши лозим. Замонавий футболда сабр-тоқат кам учрайдиган неъмат эканлигини ҳисобга олсак, швециялик форвардга бўлган босим кундан-кунга ортиб бормоқда.

Ҳозирда Исак Шимолий Америкада бўлиб ўтаётган Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда. Тунисга қарши гуруҳ босқичидаги ўйинда гол урган ҳужумчи учун бу турнир янги мавсум олдидан трамплин вазифасини ўташи кутилмоқда. Навбатдаги рақиб эса Килиан Мбаппе бошчилигидаги Франция терма жамоасидир. Счварзнинг фикрича, Исак айнан шундай йирик баҳсларда ўзига бўлган ишончни қайтариб олиши мумкин.

"Исак учун энг муҳими — жароҳатлардан холи бўлиш ва ҳар ҳафта майдонга тушиш. Агар у тўлиқ мавсум давомида соғлом бўлса, Ливерпул учун бебаҳо активга айланади. Унинг иқтидори шубҳасиз, бироқ янги клуб ва катта босим унга ўз таъсирини ўтказди", — дейди Штефан Счварз.

Ўтган йили Исак Нюкасл жамоасини тарк этганида, унинг ўрнига Антонй Эланга келган эди. Қизиғи шундаки, собиқ Манчестер Юнайтед вингери ҳам ўзининг янги жамоасида қийин даврларни бошдан кечирди ва мавсум давомида бор-йўғи битта гол урди. Бу эса Премер-лигада мослашиш жараёни ҳатто энг иқтидорли ўйинчилар учун ҳам қийин кечишини кўрсатмоқда.

Исакнинг 2026-27-йилги мавсумдаги мақсади аниқ: у 20 тадан ортиқ гол уриши ва танқидчиларга ўзининг 125 миллион фунтга лойиқлигини исботлаши керак. Акс ҳолда, Ливерпул раҳбарияти ҳужум чизиғини кучайтириш учун бошқа вариантларни кўриб чиқишга мажбур бўлади.

ЛиверпулАлександер ИсакТрансферПремер-лигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси ва Энзо Мареска ўртасидаги низо: Лондон клуби собиқ мураббийини айблаб чиқдиЧелси ва Энзо Мареска ўртасидаги низо: Лондон клуби собиқ мураббийини айблаб чиқдиБугун, 18:52ЖЧ-2026. Немислар Парагвай тўсиғи ва «ўлим тўри» қаршисида...ЖЧ-2026. Немислар Парагвай тўсиғи ва «ўлим тўри» қаршисида...Бугун, 18:47Бразилия Япониядан реванш оладими? Плей-оффда катта синов...Бразилия Япониядан реванш оладими? Плей-оффда катта синов...Бугун, 18:40Икер Касиллас Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтишига кутилмаган муносабат билдирдиИкер Касиллас Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтишига кутилмаган муносабат билдирдиБугун, 18:39Олтин бутса пойгаси: Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд ўртасидаги тарихий рақобатОлтин бутса пойгаси: Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд ўртасидаги тарихий рақобатБугун, 18:35Сескк Фабрегас Эмиратес Стадиумга қайтмоқда: Арсенал ва Комо ўзаро ўртоқлик ўйини ўтказадиСескк Фабрегас Эмиратес Стадиумга қайтмоқда: Арсенал ва Комо ўзаро ўртоқлик ўйини ўтказадиБугун, 18:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди