Александер Исак Ливерпулда ўзининг 125 миллион фунтлик қийматини исботлай оладими?
Ливерпул ҳужумчиси Александер Исак Англия Премер-лигасидаги дебют мавсумини кутилганидан анча паст даражада ўтказди. Мерсисайдликлар сафида рекорд даражадаги 125 миллион фунт стерлинг эвазига ҳаракат қилаётган швециялик форвард жароҳатлар ва беқарор ўйинлар сабабли ўзининг ҳақиқий салоҳиятини намойиш эта олмади. Goal.com нашрига берган интервюсида собиқ футболчи Штефан Счварз Исакнинг келажаги ҳақида ўз мулоҳазалари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўтган мавсумда Исак бор-йўғи 4 та гол уришга муваффақ бўлди, бу эса унинг трансфер нархи ва мухлислар кутган натижаларига мутлақо мос келмайди. Швеция терма жамоасининг собиқ аъзоси Счварзнинг таъкидлашича, Исак аслида "сеҳрли ўйинчи", бироқ унга Ливерпул каби гранд жамоада ўзини кўрсатиш учун барқарорлик ва соғлиқ етишмаяпти. 2026-27-йилги мавсумда 9-рақамли ҳужумчи учун асосий вазифа — ўзининг тўпурарлик қобилиятини қайта тиклашдир.
Янги мураббий ва янги имкониятларЛиверпул жамоавий инқирозга юз тутганидан сўнг, раҳбарият Арне Слотни истеъфога чиқарди. Эндиликда жамоани Андони Ираола бошқармоқда ва Исак янги мураббий қўл остида асосий ҳужумчи сифатида ўзини кўрсатиши лозим. Замонавий футболда сабр-тоқат кам учрайдиган неъмат эканлигини ҳисобга олсак, швециялик форвардга бўлган босим кундан-кунга ортиб бормоқда.
Ҳозирда Исак Шимолий Америкада бўлиб ўтаётган Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда. Тунисга қарши гуруҳ босқичидаги ўйинда гол урган ҳужумчи учун бу турнир янги мавсум олдидан трамплин вазифасини ўташи кутилмоқда. Навбатдаги рақиб эса Килиан Мбаппе бошчилигидаги Франция терма жамоасидир. Счварзнинг фикрича, Исак айнан шундай йирик баҳсларда ўзига бўлган ишончни қайтариб олиши мумкин.
"Исак учун энг муҳими — жароҳатлардан холи бўлиш ва ҳар ҳафта майдонга тушиш. Агар у тўлиқ мавсум давомида соғлом бўлса, Ливерпул учун бебаҳо активга айланади. Унинг иқтидори шубҳасиз, бироқ янги клуб ва катта босим унга ўз таъсирини ўтказди", — дейди Штефан Счварз.
Ўтган йили Исак Нюкасл жамоасини тарк этганида, унинг ўрнига Антонй Эланга келган эди. Қизиғи шундаки, собиқ Манчестер Юнайтед вингери ҳам ўзининг янги жамоасида қийин даврларни бошдан кечирди ва мавсум давомида бор-йўғи битта гол урди. Бу эса Премер-лигада мослашиш жараёни ҳатто энг иқтидорли ўйинчилар учун ҳам қийин кечишини кўрсатмоқда.
Исакнинг 2026-27-йилги мавсумдаги мақсади аниқ: у 20 тадан ортиқ гол уриши ва танқидчиларга ўзининг 125 миллион фунтга лойиқлигини исботлаши керак. Акс ҳолда, Ливерпул раҳбарияти ҳужум чизиғини кучайтириш учун бошқа вариантларни кўриб чиқишга мажбур бўлади.
…