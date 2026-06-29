Афсонавий рус хонандаси Алла Пугачёва саҳнани тарк этдими? Вакили хабарларга изоҳ берди

·0·Маданият
Афсонавий рус хонандаси Алла Пугачёва саҳнани тарк этдими? Вакили хабарларга изоҳ берди

Алла Пугачёванинг вакили Елена Чупракова хонанда юрак операциясини ўтказгани ва ижодий фаолиятини якунлагани ҳақида тарқалган хабарларни тасдиқламади.

У РИА Новости агентлигига берган изоҳида бу мавзуда ҳеч қандай маълумотга эга эмаслигини айтди.

"Йўқ, менда бундай маълумот йўқ. Бу ҳақда хабардор эмасман", деди Чупракова хонанданинг саломатлиги ва саҳнадан кетгани ҳақидаги саволга жавоб берар экан.

Аввалроқ Mash телеграм канали Пугачёва гўё икки марта юрак операциясини бошдан кечиргани, кейин эса соғлиғи сабаб барча чиқишларини бекор қилиб, ижодий фаолиятини тугатгани ҳақида ёзган эди.

Алла Пугачёва 2022 йил октябрида фарзандлари билан Исроилга кўчиб кетган. 2023 йил ноябрида у қисқа муддатга Россияга қайтиб, шахсий фойдаланиш учун учта қўшиқ ёзганидан кейин яна мамлакатни тарк этган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хонзода Дўстова "Шинанай" премьерасини ўзгача тарзда нишонлади (видео)Хонзода Дўстова "Шинанай" премьерасини ўзгача тарзда нишонлади (видео)Бугун, 17:07Кинобизнесда янгилик: «Хавфни таҳлил этиш» тизими жорий этилдиКинобизнесда янгилик: «Хавфни таҳлил этиш» тизими жорий этилдиБугун, 14:40Қайси хонанда бир соатда 24 миллион доллар ишлаган?Қайси хонанда бир соатда 24 миллион доллар ишлаган?Бугун, 02:28Тейлор Свифт ва Трэвис Келс муҳаббати ҳақида кутилмаган ҳақиқатлар очилдиТейлор Свифт ва Трэвис Келс муҳаббати ҳақида кутилмаган ҳақиқатлар очилдиКеча, 22:47Озода Нурсаидованинг "Лада" клипидаги Шабнам 17 ёшни қарши олдиОзода Нурсаидованинг "Лада" клипидаги Шабнам 17 ёшни қарши олдиКеча, 17:00Алишер Файз мактабдаги сирини илк бор ошкор қилди (видео)Алишер Файз мактабдаги сирини илк бор ошкор қилди (видео)Кеча, 16:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...