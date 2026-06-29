ЖЧ-2026. Немислар Парагвай тўсиғи ва «ўлим тўри» қаршисида...
Жаҳон чемпионатининг плей-офф (1/16 финал) баҳслари қизғин палласига кирди. Бугун ва оқшомда мухлисларни учта супер тўқнашув кутиб турибди: Бразилия–Япония, Германия–Парагвай ва Нидерландия–Марокаш.
Улар орасида энг кўп саволлар ва кутилмаган сценарийларни ваъда қилаётгани — АҚШнинг Фоксборо шаҳридаги «Gillette Stadium»да кечадиган Германия ва Парагвай ўртасидаги учрашувдир.
Ўйин тақвими ва тафсилотлари:
Баҳс
Сана ва вақт (Тошкент в.)
Стадион
Жуфтлик фаворити
Германия — Парагвай
30 июнь, 01:30
Gillette Stadium (Фоксборо)
Германия
Муаммолар гирдобидаги Германия: Ҳужум ҳам, ҳимоя ҳам оқсамоқда
Юлиан Нагельсманн шогирдлари ўз гуруҳида биринчи ўринни олиб, сўнгги учта мундиалдаги омадсизликка чек қўйди ва ниҳоят плей-оффга йўл олди. Бироқ «Бундестим»нинг кўрсатаётган ўйини мухлисларда катта хавотир уйғотмоқда:
Ҳимоядаги оғир йўқотиш: Ҳам ҳимояда, ҳам ҳужумларни бошлашда жамоага катта ёрдам берадиган асосий ҳимоячи Нико Шлоттербек жароҳат олиб, сафдан чиқди. Таркибда унинг ўрнини муносиб ёпа оладиган футболчи деярлик йўқ.
Ҳужум чизиғининг «уйқуси»: Кай Хаверц, Флориан Вирц ва Джамал Мусиала каби Европа грандлари етакчилари ҳали ҳам ўз имкониятлари даражасида ўйнай олишмаяпти.
Захирадан чиққан тўпурар: Жамоанинг турнирдаги энг хавфли қуроли — мусобақага захира вакили сифатида олиб келинган Дениз Ундав бўлиб турибди. Асосий юлдузлар жим турганда, юк захира ўйинчисига тушаётгани кўп нарсадан далолат беради.
Жанубий Америка девори: Парагвай осонликча таслим бўлмайди
Парагвай гуруҳдан учинчи ўрин билан зўрға чиққан бўлса-да, жанубий америкаликларни камситиш немислар учун ҳалокатли хато бўлиши мумкин. Илк турда АҚШдан учралган 1:4 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг жамоа тез фурсатда ўзини тиклаб олди ва кейинги икки ўйинда ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлади.
Мудофаа мустаҳкамлиги: Парагвайликлар ЖЧ саралаш босқичидаги 18 та ўйинда бор-йўғи 10 та гол ўтказиб, Жанубий Америкада Эквадордан кейинги энг яхши натижани қайд этишган эди. Кубас, Гомес ва Альдеретедан иборат ишончли ҳимоя учлиги ўйин темпини туширишни, рақибни асабийлаштиришни ва сабр билан ҳисобни ушлашни жуда яхши билади. Бу деворни бузиш учун немислардан янгича ғоялар талаб этилади.
Германияни кутаётган «Дўзах йўлаги»
Немислар ушбу баҳсда фаворит ҳисобланса-да, улар нафақат Парагвайни енгиши, балки ўз ўйинларини сифат жиҳатидан кескин кучайтиришлари шарт. Чунки турнир сеткаси уларга шафқат қилмаган ва кейинги босқичларда ҳақиқий «ўлим тўри» кутмоқда:
1/8 финалда: Амалдаги жаҳон чемпиони Франция кутаётган бўлиши мумкин.
Чорак финалда (1/4): Катта эҳтимол билан кучли Нидерландия.
Ярим финалда (1/2): Мусобақанинг энг асосий даъвогари — даҳшатли Испания.
Хуллас, Нагельсманн жамоаси учун ҳақиқий имтиҳон айнан шу тунда бошланади. «Бундестим» тез фурсатда ўз максимумига чиқмаса, мундиал билан эрта хайрлашиши ҳеч гап эмас.
…