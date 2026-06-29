ЖЧ-2026. Немислар Парагвай тўсиғи ва «ўлим тўри» қаршисида...

·0·Спорт
ЖЧ-2026. Немислар Парагвай тўсиғи ва «ўлим тўри» қаршисида...

Жаҳон чемпионатининг плей-офф (1/16 финал) баҳслари қизғин палласига кирди. Бугун ва оқшомда мухлисларни учта супер тўқнашув кутиб турибди: Бразилия–Япония, Германия–Парагвай ва Нидерландия–Марокаш.

Улар орасида энг кўп саволлар ва кутилмаган сценарийларни ваъда қилаётгани — АҚШнинг Фоксборо шаҳридаги «Gillette Stadium»да кечадиган Германия ва Парагвай ўртасидаги учрашувдир.

Ўйин тақвими ва тафсилотлари:

Баҳс

Сана ва вақт (Тошкент в.)

Стадион

Жуфтлик фаворити

Германия — Парагвай

30 июнь, 01:30

Gillette Stadium (Фоксборо)

Германия

Муаммолар гирдобидаги Германия: Ҳужум ҳам, ҳимоя ҳам оқсамоқда

Юлиан Нагельсманн шогирдлари ўз гуруҳида биринчи ўринни олиб, сўнгги учта мундиалдаги омадсизликка чек қўйди ва ниҳоят плей-оффга йўл олди. Бироқ «Бундестим»нинг кўрсатаётган ўйини мухлисларда катта хавотир уйғотмоқда:

  • Ҳимоядаги оғир йўқотиш: Ҳам ҳимояда, ҳам ҳужумларни бошлашда жамоага катта ёрдам берадиган асосий ҳимоячи Нико Шлоттербек жароҳат олиб, сафдан чиқди. Таркибда унинг ўрнини муносиб ёпа оладиган футболчи деярлик йўқ.

  • Ҳужум чизиғининг «уйқуси»: Кай Хаверц, Флориан Вирц ва Джамал Мусиала каби Европа грандлари етакчилари ҳали ҳам ўз имкониятлари даражасида ўйнай олишмаяпти.

  • Захирадан чиққан тўпурар: Жамоанинг турнирдаги энг хавфли қуроли — мусобақага захира вакили сифатида олиб келинган Дениз Ундав бўлиб турибди. Асосий юлдузлар жим турганда, юк захира ўйинчисига тушаётгани кўп нарсадан далолат беради.

Жанубий Америка девори: Парагвай осонликча таслим бўлмайди

Парагвай гуруҳдан учинчи ўрин билан зўрға чиққан бўлса-да, жанубий америкаликларни камситиш немислар учун ҳалокатли хато бўлиши мумкин. Илк турда АҚШдан учралган 1:4 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг жамоа тез фурсатда ўзини тиклаб олди ва кейинги икки ўйинда ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлади.

Мудофаа мустаҳкамлиги: Парагвайликлар ЖЧ саралаш босқичидаги 18 та ўйинда бор-йўғи 10 та гол ўтказиб, Жанубий Америкада Эквадордан кейинги энг яхши натижани қайд этишган эди. Кубас, Гомес ва Альдеретедан иборат ишончли ҳимоя учлиги ўйин темпини туширишни, рақибни асабийлаштиришни ва сабр билан ҳисобни ушлашни жуда яхши билади. Бу деворни бузиш учун немислардан янгича ғоялар талаб этилади.

Германияни кутаётган «Дўзах йўлаги»

Немислар ушбу баҳсда фаворит ҳисобланса-да, улар нафақат Парагвайни енгиши, балки ўз ўйинларини сифат жиҳатидан кескин кучайтиришлари шарт. Чунки турнир сеткаси уларга шафқат қилмаган ва кейинги босқичларда ҳақиқий «ўлим тўри» кутмоқда:

  1. 1/8 финалда: Амалдаги жаҳон чемпиони Франция кутаётган бўлиши мумкин.

  2. Чорак финалда (1/4): Катта эҳтимол билан кучли Нидерландия.

  3. Ярим финалда (1/2): Мусобақанинг энг асосий даъвогари — даҳшатли Испания.

Хуллас, Нагельсманн жамоаси учун ҳақиқий имтиҳон айнан шу тунда бошланади. «Бундестим» тез фурсатда ўз максимумига чиқмаса, мундиал билан эрта хайрлашиши ҳеч гап эмас.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилия Япониядан реванш оладими? Плей-оффда катта синов...Бразилия Япониядан реванш оладими? Плей-оффда катта синов...Бугун, 18:40Икер Касиллас Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтишига кутилмаган муносабат билдирдиИкер Касиллас Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтишига кутилмаган муносабат билдирдиБугун, 18:39Олтин бутса пойгаси: Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд ўртасидаги тарихий рақобатОлтин бутса пойгаси: Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд ўртасидаги тарихий рақобатБугун, 18:35Сескк Фабрегас Эмиратес Стадиумга қайтмоқда: Арсенал ва Комо ўзаро ўртоқлик ўйини ўтказадиСескк Фабрегас Эмиратес Стадиумга қайтмоқда: Арсенал ва Комо ўзаро ўртоқлик ўйини ўтказадиБугун, 18:17Анчелотти Неймарнинг майдонга қайтишини маълум қилдиАнчелотти Неймарнинг майдонга қайтишини маълум қилдиБугун, 18:12Лидс Юнайтед Бренден Ааронсонни сотмасликка чақирилди: У Месси каби ўйин кўрсатдиЛидс Юнайтед Бренден Ааронсонни сотмасликка чақирилди: У Месси каби ўйин кўрсатдиБугун, 18:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди