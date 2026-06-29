Лидс Юнайтед Бренден Ааронсонни сотмасликка чақирилди: У Месси каби ўйин кўрсатди
Англиянинг Лидс Юнайтед клуби собиқ ҳимоячиси Матт Килгаллон жамоа раҳбариятига АҚШ терма жамоаси юлдузи Бренден Ааронсон бўйича келадиган таклифларни рад этишни маслаҳат берди. Килгаллон Goal.com нашрига берган интервюсида америкалик ҳужумкор ярим ҳимоячининг ўтган мавсумдаги ўйинини юқори баҳолаб, уни ҳатто афсонавий Лионель Месси билан қиёслади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Бренден Ааронсон 2022-йилда 25 миллион фунт стерлинг эвазига Лидс таркибига келиб қўшилган эди. Бироқ унинг дебют мавсуми омадсиз чиқди — жамоа Англия Премер-лигасидан тушиб кетди, футболчининг ўзи эса бор-йўғи битта гол уришга муваффақ бўлди. Шундан сўнг у Германиянинг Унион Берлин клубига ижарага бериб юборилди, бу эса мухлислар орасида унга нисбатан ишончсизликни янада кучайтирган эди.
Мухлислар ишончини қайтарган қаҳрамон2024-25-йилги мавсумда Чемпионшипда муваффақият қозониб, жамоанинг элитага қайтишига ёрдам берган Ааронсон, ўзининг тиниmsиз меҳнати билан мухлислар кўнглидан жой олди. Матт Килгаллоннинг таъкидлашича, футболчи ўз устида ишлашдан тўхтамади ва танқидларга ўйин майдонидаги ҳаракатлари билан жавоб қайтарди.
«Мавсумнинг маълум бир қисмида, айниқса Премер-лигага қайтгандан сўнг, у худди Лионель Месси каби ҳаракат қилди. Унинг ўйини шунчаки ҳайратланарли эди ва у барча танқидчиларни ўзига тан беришга мажбур қилди. Ааронсон нафақат иқтидорли, балки ажойиб характерга эга профессионалдир», — дейди Килгаллон.
Ҳозирда 25 ёшли футболчининг Лидс Юнайтед билан амалдаги шартномаси якунланишига бир йил вақт қолган. Ҳали томонлар янги битим бўйича келишувга эришмаган бўлса-да, мутахассислар уни жамоада олиб қолиш муҳимлигини уқтиришмоқда. Даниел Фарке бошчилигидаги мураббийлар штаби учун ҳам Бренден Ааронсон асосий фигуралардан бири бўлиб қолмоқда.
Кийиниш хонасидаги муҳит ва келажакдаги режаларКилгаллоннинг фикрича, жамоани кучайтириш учун янги футболчилар сотиб олиш мумкин, бироқ кийиниш хонасидаги соғлом муҳитни сақлаб қолиш ундан-да муҳимроқ. Бренден Ааронсон каби меҳнаткаш ва ижобий хислатли ўйинчилар жамоа бирлигини таъминлашда катта рол ўйнайди.
Айни дамда Ааронсон ўз мамлакати мезбонлик қиладиган Жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўрмоқда. Унинг Англиядаги барқарор ўйини АҚШ терма жамоаси мураббийлари эътиборидан ҳам четда қолгани йўқ. Лидс Юнайтед раҳбарияти эса ёзги трансфер ойнасида уни сотиш ёки янги шартнома таклиф қилиш масаласида якуний қарорга келиши лозим.
…