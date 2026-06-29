Лидс Юнайтед Бренден Ааронсонни сотмасликка чақирилди: У Месси каби ўйин кўрсатди

·29·Спорт
Лидс Юнайтед Бренден Ааронсонни сотмасликка чақирилди: У Месси каби ўйин кўрсатди

Англиянинг Лидс Юнайтед клуби собиқ ҳимоячиси Матт Килгаллон жамоа раҳбариятига АҚШ терма жамоаси юлдузи Бренден Ааронсон бўйича келадиган таклифларни рад этишни маслаҳат берди. Килгаллон Goal.com нашрига берган интервюсида америкалик ҳужумкор ярим ҳимоячининг ўтган мавсумдаги ўйинини юқори баҳолаб, уни ҳатто афсонавий Лионель Месси билан қиёслади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Бренден Ааронсон 2022-йилда 25 миллион фунт стерлинг эвазига Лидс таркибига келиб қўшилган эди. Бироқ унинг дебют мавсуми омадсиз чиқди — жамоа Англия Премер-лигасидан тушиб кетди, футболчининг ўзи эса бор-йўғи битта гол уришга муваффақ бўлди. Шундан сўнг у Германиянинг Унион Берлин клубига ижарага бериб юборилди, бу эса мухлислар орасида унга нисбатан ишончсизликни янада кучайтирган эди.

Мухлислар ишончини қайтарган қаҳрамон

2024-25-йилги мавсумда Чемпионшипда муваффақият қозониб, жамоанинг элитага қайтишига ёрдам берган Ааронсон, ўзининг тиниmsиз меҳнати билан мухлислар кўнглидан жой олди. Матт Килгаллоннинг таъкидлашича, футболчи ўз устида ишлашдан тўхтамади ва танқидларга ўйин майдонидаги ҳаракатлари билан жавоб қайтарди.

«Мавсумнинг маълум бир қисмида, айниқса Премер-лигага қайтгандан сўнг, у худди Лионель Месси каби ҳаракат қилди. Унинг ўйини шунчаки ҳайратланарли эди ва у барча танқидчиларни ўзига тан беришга мажбур қилди. Ааронсон нафақат иқтидорли, балки ажойиб характерга эга профессионалдир», — дейди Килгаллон.

Ҳозирда 25 ёшли футболчининг Лидс Юнайтед билан амалдаги шартномаси якунланишига бир йил вақт қолган. Ҳали томонлар янги битим бўйича келишувга эришмаган бўлса-да, мутахассислар уни жамоада олиб қолиш муҳимлигини уқтиришмоқда. Даниел Фарке бошчилигидаги мураббийлар штаби учун ҳам Бренден Ааронсон асосий фигуралардан бири бўлиб қолмоқда.

Кийиниш хонасидаги муҳит ва келажакдаги режалар

Килгаллоннинг фикрича, жамоани кучайтириш учун янги футболчилар сотиб олиш мумкин, бироқ кийиниш хонасидаги соғлом муҳитни сақлаб қолиш ундан-да муҳимроқ. Бренден Ааронсон каби меҳнаткаш ва ижобий хислатли ўйинчилар жамоа бирлигини таъминлашда катта рол ўйнайди.

Айни дамда Ааронсон ўз мамлакати мезбонлик қиладиган Жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўрмоқда. Унинг Англиядаги барқарор ўйини АҚШ терма жамоаси мураббийлари эътиборидан ҳам четда қолгани йўқ. Лидс Юнайтед раҳбарияти эса ёзги трансфер ойнасида уни сотиш ёки янги шартнома таклиф қилиш масаласида якуний қарорга келиши лозим.

Лидс ЮнайтедБренден АаронсонЛионель МессиФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Немислар Парагвай тўсиғи ва «ўлим тўри» қаршисида...ЖЧ-2026. Немислар Парагвай тўсиғи ва «ўлим тўри» қаршисида...Бугун, 18:47Бразилия Япониядан реванш оладими? Плей-оффда катта синов...Бразилия Япониядан реванш оладими? Плей-оффда катта синов...Бугун, 18:40Икер Касиллас Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтишига кутилмаган муносабат билдирдиИкер Касиллас Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтишига кутилмаган муносабат билдирдиБугун, 18:39Олтин бутса пойгаси: Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд ўртасидаги тарихий рақобатОлтин бутса пойгаси: Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд ўртасидаги тарихий рақобатБугун, 18:35Сескк Фабрегас Эмиратес Стадиумга қайтмоқда: Арсенал ва Комо ўзаро ўртоқлик ўйини ўтказадиСескк Фабрегас Эмиратес Стадиумга қайтмоқда: Арсенал ва Комо ўзаро ўртоқлик ўйини ўтказадиБугун, 18:17Анчелотти Неймарнинг майдонга қайтишини маълум қилдиАнчелотти Неймарнинг майдонга қайтишини маълум қилдиБугун, 18:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди