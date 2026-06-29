«Манчестер Сити»да янги давр: Энцо Мареска Гвардиолани алмаштирди
«Манчестер Сити» бош мураббийлик лавозимига Энцо Мареска тайинланганини расман эълон қилди. 46 ёшли италиялик мутахассис Пеп Гвардиоланинг ўрнини эгаллади ва клуб билан 2029 йил ёзига қадар шартнома имзолади.
Мареска учун бу бегона муҳит эмас. У аввал ҳам «шаҳарликлар» тизимида ишлаган ва клуб тарихидаги энг муваффақиятли мавсумлардан бирига ҳисса қўшган.
«Сити»га яхши таниш мутахассис
Энцо Мареска 2022/23 йилги мавсумда Пеп Гвардиоланинг ёрдамчиси сифатида фаолият юритган.
Ўша мавсумда «Манчестер Сити»:
Англия Премьер-лигасида чемпион бўлди;
Англия кубогини қўлга киритди;
Чемпионлар лигасида ғалаба қозонди.
Шу тариқа, жамоа тарихий «требл»ни амалга оширган эди.
Мареска бундан олдин клубнинг EDS ёшлар жамоасини ҳам бошқарган ва у билан Премьер-лига 2 чемпиони бўлган.
«Лестер» ва «Челси»даги муваффақиятлар
«Сити»дан кетганидан сўнг Мареска мустақил мураббий сифатида ҳам ўзини кўрсатди.
У «Лестер»ни биринчи мавсумдаёқ Англия Премьер-лигасига олиб чиқди. Кейин эса «Челси»да ишлаб, клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ғолиб бўлди.
Бу натижалар уни Европадаги энг истиқболли мураббийлардан бирига айлантирди.
«Муваффақият анъаналарини давом эттиришга тайёрман»
Мареска «Манчестер Сити»га қайтганидан хурсанд эканини яширмади.
«Бу ажойиб тарих ва катта амбицияларга эга ўзгача клуб. Мен муваффақият анъаналарини давом эттиришга ва дунёнинг энг яхши футболчилари билан ишлашга тайёрман», — деди у.
Италиялик мутахассис аллақачон City Football Academy базасига бориб, янги мавсумга тайёргарликни бошлаган.
Илк ўйин «Интер»га қарши бўлиши мумкин
Мареска бошчилигидаги «Манчестер Сити»нинг илк расмий учрашуви Осиёдаги мавсумолди сафари доирасида ўтказилиши кутилмоқда.
Жамоа 1 август куни Ҳонконгда «Интер»га қарши майдонга тушиши режалаштирилган.
Маълумот
Тафсилот
Янги бош мураббий
Энцо Мареска
Ёши
46
Шартнома муддати
2029 йил ёзигача
Эҳтимолий илк ўйин
«Интер»га қарши
Сана
1 август
Манзил
Ҳонконг
Гвардиоладан кейинги энг оғир вазифа
Пеп Гвардиола «Манчестер Сити» тарихида ўчмас из қолдирди. Шу сабаб Мареска олдидаги вазифа оддий эмас.
У нафақат жамоанинг ғалаба анъанасини сақлаб қолиши, балки янги ғоя ва услубни ҳам жорий қилиши керак бўлади.
Мареска клубни яхши билади, футболчилар муҳити билан таниш ва Гвардиола тизимида ишлаган. Энди асосий савол — у «Сити»ни янги босқичга олиб чиқа оладими?
Сизнингча, Энцо Мареска Пеп Гвардиоланинг муносиб вориси бўла оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…