«Манчестер Сити»да янги давр: Энцо Мареска Гвардиолани алмаштирди

·21·Спорт
«Манчестер Сити»да янги давр: Энцо Мареска Гвардиолани алмаштирди

«Манчестер Сити» бош мураббийлик лавозимига Энцо Мареска тайинланганини расман эълон қилди. 46 ёшли италиялик мутахассис Пеп Гвардиоланинг ўрнини эгаллади ва клуб билан 2029 йил ёзига қадар шартнома имзолади.

Мареска учун бу бегона муҳит эмас. У аввал ҳам «шаҳарликлар» тизимида ишлаган ва клуб тарихидаги энг муваффақиятли мавсумлардан бирига ҳисса қўшган.

«Сити»га яхши таниш мутахассис

Энцо Мареска 2022/23 йилги мавсумда Пеп Гвардиоланинг ёрдамчиси сифатида фаолият юритган.

Ўша мавсумда «Манчестер Сити»:

  • Англия Премьер-лигасида чемпион бўлди;

  • Англия кубогини қўлга киритди;

  • Чемпионлар лигасида ғалаба қозонди.

Шу тариқа, жамоа тарихий «требл»ни амалга оширган эди.

Мареска бундан олдин клубнинг EDS ёшлар жамоасини ҳам бошқарган ва у билан Премьер-лига 2 чемпиони бўлган.

«Лестер» ва «Челси»даги муваффақиятлар

«Сити»дан кетганидан сўнг Мареска мустақил мураббий сифатида ҳам ўзини кўрсатди.

У «Лестер»ни биринчи мавсумдаёқ Англия Премьер-лигасига олиб чиқди. Кейин эса «Челси»да ишлаб, клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ғолиб бўлди.

Бу натижалар уни Европадаги энг истиқболли мураббийлардан бирига айлантирди.

«Муваффақият анъаналарини давом эттиришга тайёрман»

Мареска «Манчестер Сити»га қайтганидан хурсанд эканини яширмади.

«Бу ажойиб тарих ва катта амбицияларга эга ўзгача клуб. Мен муваффақият анъаналарини давом эттиришга ва дунёнинг энг яхши футболчилари билан ишлашга тайёрман», — деди у.

Италиялик мутахассис аллақачон City Football Academy базасига бориб, янги мавсумга тайёргарликни бошлаган.

Илк ўйин «Интер»га қарши бўлиши мумкин

Мареска бошчилигидаги «Манчестер Сити»нинг илк расмий учрашуви Осиёдаги мавсумолди сафари доирасида ўтказилиши кутилмоқда.

Жамоа 1 август куни Ҳонконгда «Интер»га қарши майдонга тушиши режалаштирилган.

Маълумот

Тафсилот

Янги бош мураббий

Энцо Мареска

Ёши

46

Шартнома муддати

2029 йил ёзигача

Эҳтимолий илк ўйин

«Интер»га қарши

Сана

1 август

Манзил

Ҳонконг

Гвардиоладан кейинги энг оғир вазифа

Пеп Гвардиола «Манчестер Сити» тарихида ўчмас из қолдирди. Шу сабаб Мареска олдидаги вазифа оддий эмас.

У нафақат жамоанинг ғалаба анъанасини сақлаб қолиши, балки янги ғоя ва услубни ҳам жорий қилиши керак бўлади.

Мареска клубни яхши билади, футболчилар муҳити билан таниш ва Гвардиола тизимида ишлаган. Энди асосий савол — у «Сити»ни янги босқичга олиб чиқа оладими?

Сизнингча, Энцо Мареска Пеп Гвардиоланинг муносиб вориси бўла оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

Манчестер СитиЭнцо МарескаПеп ГвардиолаЛестерЧелси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Габриел Жесус Арсенални тарк этиб, Италия А Сериясига йўл олиши мумкинГабриел Жесус Арсенални тарк этиб, Италия А Сериясига йўл олиши мумкинБугун, 19:57Челси собиқ мураббийи Лиам Росениор фаолиятини Франция чемпионатида давом эттирадиЧелси собиқ мураббийи Лиам Росениор фаолиятини Франция чемпионатида давом эттирадиБугун, 19:57Россиялик мураббий Ўзбекистоннинг асосий муаммосини очиқ айтдиРоссиялик мураббий Ўзбекистоннинг асосий муаммосини очиқ айтдиБугун, 19:42Шомуродовнинг голи — Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ноёб рекорд (видео)Шомуродовнинг голи — Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ноёб рекорд (видео)Бугун, 19:42ЖЧ-2026. Нидерландия–Марокаш: Қанотлардаги даҳшатли жанг...ЖЧ-2026. Нидерландия–Марокаш: Қанотлардаги даҳшатли жанг...Бугун, 19:10Александер Исак Ливерпулда ўзининг 125 миллион фунтлик қийматини исботлай оладими?Александер Исак Ливерпулда ўзининг 125 миллион фунтлик қийматини исботлай оладими?Бугун, 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди