Soyuz MS-29 кемаси экипажи Бойқўнғирга етиб келди: Парвозга сўнгги тайёргарлик

·24·Техно
Soyuz MS-29 кемаси экипажи Бойқўнғирга етиб келди: Парвозга сўнгги тайёргарлик

Халқаро космик станцияга (ХКС) режалаштирилган 75-экспедициянинг асосий ва дублёр экипаж аъзолари Бойқўнғир космодромига етиб келишди. Россиянинг "Роскосмос" давлат корпорацияси таркибига кирувчи Юрий Гагарин номидаги Космонавтларни тайёрлаш маркази хабарига кўра, мутахассислар эндиликда парвоз олдидан якуний тайёргарлик босқичини ўташади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур миссия доирасида коинотга йўл оладиган асосий таркибдан "Роскосмос" космонавтлари Пётр Дубров ва Анна Кикина, шунингдек, NASA астронавти Анил Менон ўрин олган. Уларнинг захира варианти сифатида эса Дмитрий Петелин, Константин Борисов ҳамда NASA вакили Дениз Бернхем тайёргарлик кўрмоқда. Бу каби халқаро таркиб станциядаги илмий тадқиқотлар кўламини кенгайтиришга хизмат қилади.

Тайёргарликнинг ҳал қилувчи босқичи

Бойқўнғирга етиб келган экипаж аъзолари яқин вақт ичида бир қатор мураккаб синовлардан ўтишади. Хусусан, улар "Soyuz MS-29" транспорт бошқариладиган кемасининг тизимлари билан танишиш, скафандрларни кийиб кўриш ва кема ичидаги юкларнинг жойлашувини текшириш каби жараёнларда иштирок этишади. Шунингдек, космонавтлар вазнсизлик ҳолатига мослашиш учун махсус машқларни давом эттирадилар.

Эътиборли жиҳати шундаки, ушбу гуруҳ Бойқўнғирга келишдан аввал Космонавтларни тайёрлаш марказида жуда қаттиқ имтиҳонлардан ўтган. Улар Халқаро космик станциянинг Россия сегменти тренажёрларида намунавий парвоз суткасини (ТПС) муваффақиятли якунлаб, фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилиш бўйича ўз маҳоратларини намойиш этишган.

Парвоз муддати ва аҳамияти

Ҳозирги режаларга кўра, "Soyuz MS-29" кемасининг парвози 2026-йил 14-июль санасига белгиланган. Ушбу миссия ХКСнинг узоқ муддатли фаолиятини таъминлаш ва коинотда янги биологик ҳамда технологик тажрибаларни ўтказиш учун муҳим ҳисобланади. Бойқўнғир космодроми эса ўзининг тарихий анъаналарига содиқ қолган ҳолда, навбатдаги халқаро экспедицияни коинотга кузатишга ҳозирлик кўрмоқда.

Ўзбекистонга қўшни ҳудудда жойлашган ушбу космодромдан амалга ошириладиган ҳар бир парвоз минтақавий технологик қизиқишларни ҳам оширади. Ixbt.com маълумотларига кўра, экипажнинг Бойқўнғирда бўлиши давомида уларнинг саломатлиги ва психологик ҳолати шифокорлар томонидан доимий назорат остида бўлади. Бу коинотга чиқишдан олдинги энг масъулиятли давр ҳисобланади.

КоинотБойқўнғирSoyuz MS-29РоскосмосNASA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Агентопиа: Олимлар 100 та сунъий интеллект агентидан иборат рақамли жамият яратдиАгентопиа: Олимлар 100 та сунъий интеллект агентидан иборат рақамли жамият яратдиБугун, 20:57Rocket Lab космик гигантга айланмоқда: Иридиум компанияси 8 миллиард долларга сотиб олиндиRocket Lab космик гигантга айланмоқда: Иридиум компанияси 8 миллиард долларга сотиб олиндиБугун, 20:20SpaceX коинотни забт этишда янги даврга қадам қўймоқда: Гигабай заводи қад кўтардиSpaceX коинотни забт этишда янги даврга қадам қўймоқда: Гигабай заводи қад кўтардиБугун, 19:58Tesla билан судлашган стартап инсон қўлига ўхшаш робот технологиясини тақдим этдиTesla билан судлашган стартап инсон қўлига ўхшаш робот технологиясини тақдим этдиБугун, 19:29Киберфирибгарларнинг янги тузоғи: дронлар ҳужумидан огоҳлантирувчи сохта сайтларКиберфирибгарларнинг янги тузоғи: дронлар ҳужумидан огоҳлантирувчи сохта сайтларБугун, 19:24Сунъий интеллект марказларидаги кутилмаган муаммо: Омен AI янги ечим таклиф қилмоқдаСунъий интеллект марказларидаги кутилмаган муаммо: Омен AI янги ечим таклиф қилмоқдаБугун, 18:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди