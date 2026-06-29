Soyuz MS-29 кемаси экипажи Бойқўнғирга етиб келди: Парвозга сўнгги тайёргарлик
Халқаро космик станцияга (ХКС) режалаштирилган 75-экспедициянинг асосий ва дублёр экипаж аъзолари Бойқўнғир космодромига етиб келишди. Россиянинг "Роскосмос" давлат корпорацияси таркибига кирувчи Юрий Гагарин номидаги Космонавтларни тайёрлаш маркази хабарига кўра, мутахассислар эндиликда парвоз олдидан якуний тайёргарлик босқичини ўташади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур миссия доирасида коинотга йўл оладиган асосий таркибдан "Роскосмос" космонавтлари Пётр Дубров ва Анна Кикина, шунингдек, NASA астронавти Анил Менон ўрин олган. Уларнинг захира варианти сифатида эса Дмитрий Петелин, Константин Борисов ҳамда NASA вакили Дениз Бернхем тайёргарлик кўрмоқда. Бу каби халқаро таркиб станциядаги илмий тадқиқотлар кўламини кенгайтиришга хизмат қилади.
Тайёргарликнинг ҳал қилувчи босқичиБойқўнғирга етиб келган экипаж аъзолари яқин вақт ичида бир қатор мураккаб синовлардан ўтишади. Хусусан, улар "Soyuz MS-29" транспорт бошқариладиган кемасининг тизимлари билан танишиш, скафандрларни кийиб кўриш ва кема ичидаги юкларнинг жойлашувини текшириш каби жараёнларда иштирок этишади. Шунингдек, космонавтлар вазнсизлик ҳолатига мослашиш учун махсус машқларни давом эттирадилар.
Эътиборли жиҳати шундаки, ушбу гуруҳ Бойқўнғирга келишдан аввал Космонавтларни тайёрлаш марказида жуда қаттиқ имтиҳонлардан ўтган. Улар Халқаро космик станциянинг Россия сегменти тренажёрларида намунавий парвоз суткасини (ТПС) муваффақиятли якунлаб, фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилиш бўйича ўз маҳоратларини намойиш этишган.
Парвоз муддати ва аҳамиятиҲозирги режаларга кўра, "Soyuz MS-29" кемасининг парвози 2026-йил 14-июль санасига белгиланган. Ушбу миссия ХКСнинг узоқ муддатли фаолиятини таъминлаш ва коинотда янги биологик ҳамда технологик тажрибаларни ўтказиш учун муҳим ҳисобланади. Бойқўнғир космодроми эса ўзининг тарихий анъаналарига содиқ қолган ҳолда, навбатдаги халқаро экспедицияни коинотга кузатишга ҳозирлик кўрмоқда.
Ўзбекистонга қўшни ҳудудда жойлашган ушбу космодромдан амалга ошириладиган ҳар бир парвоз минтақавий технологик қизиқишларни ҳам оширади. Ixbt.com маълумотларига кўра, экипажнинг Бойқўнғирда бўлиши давомида уларнинг саломатлиги ва психологик ҳолати шифокорлар томонидан доимий назорат остида бўлади. Бу коинотга чиқишдан олдинги энг масъулиятли давр ҳисобланади.
…