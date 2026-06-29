Ойлик, пенсия ва солиқ: 1 июлдан нималар ўзгаради?

·0·Ўзбекистон
Ойлик, пенсия ва солиқ: 1 июлдан нималар ўзгаради?

1 июлдан Ўзбекистонда қатор муҳим янгилик ва ўзгаришлар кучга киради. Улар солиқ тизими, ижтимоий тўловлар, туризм, қурилиш, электрон тижорат ва давлат хизматлари каби соҳаларни қамраб олади. Янги тартиблар фуқаролар ва тадбиркорлар учун бир қатор енгилликлар яратиши кутилмоқда.

Энг муҳим янгиликлардан бири — солиқ тизимини янада соддалаштириш. Энди солиқ тўловлари ягона ғазначилик ҳисобварағи орқали автоматик тақсимланади. Бу ортиқча тўловларни бошқа солиқ турларига ўтказиш учун алоҳида ариза бериш заруратини бартараф этади.

Шунингдек, «автокамерал» солиқ текшируви бекор қилинади. Солиқ хавфи ўрта даражада деб баҳоланган тадбиркорларга аввал хабарнома юборилади. Агар аниқланган камчиликлар бир ой ичида бартараф этилса, солиқ текшируви ўтказилмайди.

Туризм соҳасида ҳам янгиликлар бор. Миллий туризм ягона платформаси ишга туширилиб, хорижий сайёҳлар учун электрон SIM-карта, меҳмонхонада автоматик рўйхатдан ўтиш, чипта ва музей билетларини онлайн харид қилиш имкониятлари яратилади.

Ижтимоий ҳимоя тизимида ҳам муҳим ўзгаришлар амалга оширилади. 1 июлдан вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик («больничный») нафақаси давлат ижтимоий суғуртаси ҳисобидан тўланади. Тўловлар автоматик тарзда ҳисобланиб, ижтимоий картага ўтказилади.

Коррупцияга қарши кураш тизими ҳам рақамлаштирилади. Давлат ташкилотларида янги миллий сертификатлаштириш тизими ва «Рақамли комплаенс» платформаси босқичма-босқич жорий этилади.

Қурилиш соҳасида эса фуқаролар ва тадбиркорлар учун янада қулай шартлар яратилади. Энди қурилишга рухсат олиш ҳамда электр, газ, сув ва канализация тармоқларига уланиш учун битта ариза ва ягона тўлов етарли бўлади.

Электрон тижорат соҳасида эса айрим ўзгаришлар амал қилади. Смартфон, ноутбук, планшет ва бошқа маиший электроника маҳсулотларини хориждан онлайн харид қилишда 5 фоизлик ягона божхона тўлови жорий этилади.

Шу билан бирга, давлат муассасаларида қуриладиган ва реконструкция қилинадиган бинолар учун энергия самарадорлиги бўйича янги талаблар белгиланади. Барча янги объектлар камида «С» тоифасидаги энергия тежамкор стандартларга жавоб бериши шарт бўлади.

Ижтимоий тўловлар ҳам оширилади. 1 июлдан пенсиялар, болалар нафақаси, моддий ёрдам маблағлари ва бошқа ижтимоий тўловлар 7 фоизга кўпаяди. Шунингдек, мудофаа тизими фуқаро ходимларининг иш ҳақи 20 фоизга оширилиши белгиланган.

Мутахассислар фикрича, мазкур ўзгаришлар аҳоли учун давлат хизматларидан фойдаланишни енгиллаштириш, тадбиркорлик муҳитини яхшилаш ва ижтимоий ҳимоя тизимини янада такомиллаштиришга хизмат қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1 июльдан бошлаб хусусий корхоналарда ҳам “болничний”ни давлат тўлайди1 июльдан бошлаб хусусий корхоналарда ҳам “болничний”ни давлат тўлайдиБугун, 19:56Президент фармони билан бир гуруҳ фаол ёшлар мукофотландиПрезидент фармони билан бир гуруҳ фаол ёшлар мукофотландиБугун, 19:37Эртага ҳаво кескин ўзгаради: қайси ҳудудларга ёмғир ёғади?Эртага ҳаво кескин ўзгаради: қайси ҳудудларга ёмғир ёғади?Бугун, 18:1630 июн куни Бектемирда газ вақтинча ўчирилади30 июн куни Бектемирда газ вақтинча ўчириладиБугун, 17:45Июльда Ўзбекистонда ҳаво ҳарорати 45 даражагача чиқиши мумкинИюльда Ўзбекистонда ҳаво ҳарорати 45 даражагача чиқиши мумкинБугун, 16:40Тошкентдаги йирик электр узилиши тўлиқ бартараф этилдиТошкентдаги йирик электр узилиши тўлиқ бартараф этилдиБугун, 16:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
Ўзгидромет муҳим огоҳлантириш билан чиқди
Ўзгидромет муҳим огоҳлантириш билан чиқди
Ўзбекистоннинг давлат қарзи 47 миллиард долларга етди
Ўзбекистоннинг давлат қарзи 47 миллиард долларга етди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади