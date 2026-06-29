Rocket Lab космик гигантга айланмоқда: Иридиум компанияси 8 миллиард долларга сотиб олинди

·21·Техно
Rocket Lab космик гигантга айланмоқда: Иридиум компанияси 8 миллиард долларга сотиб олинди

Космик парвозлар ва сунъий йўлдошлар технологияси бозорида йирик келишув амалга оширилди. Ракета ташувчи қурилмалар ишлаб чиқарувчи Rocket Lab компанияси ўзининг асосий рақобатчиларидан бири — Иридиум сунъий йўлдош операторини сотиб олишини эълон қилди. Ушбу стратегик қадам Rocket Lab компаниясини шунчаки ракета учирувчи корхонадан тўлақонли космик хизматлар кўрсатувчи глобал провайдерга айлантириши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Келишув шартларига кўра, Rocket Lab Иридиум акцияларини ҳар бир дона учун 54 доллардан сотиб олади. Натижада компаниянинг умумий қиймати 8 миллиард долларга баҳоланди. Гарчи битим ҳали расман якунланмаган бўлса-да, у жорий йилдаги космик саноатнинг энг йирик воқеаларидан бири сифатида эътироф этилмоқда. Rocket Lab ушбу харид орқали ўз имкониятларини сезиларли даражада кенгайтиришни мақсад қилган.

Сотиб олишлар серияси ва стратегик кенгайиш

Rocket Lab учун Иридиум билан тузилган битим жорий йилдаги биринчи йирик харид эмас. Компания йил бошидан бери тажовузкор кенгайиш сиёсатини олиб бормоқда. Феврал ойида аниқ бутловчи қисмлар ишлаб чиқарувчи заводни, апрелда лазерли алоқа провайдери Мйнарик компаниясини, май ойида эса Мотив космик робототехника корхонасини ўз таркибига қўшиб олди. Шунингдек, ўтган йили оптик сенсорлар ишлаб чиқарувчи Геост мудофаа пудратчиси ҳам сотиб олинган эди.

Иридиум компанияси нафақат орбитадаги ўнлаб фаол сунъий йўлдошлари, балки ўта қимматли частота спектрларига эгалиги билан ҳам аҳамиятлидир. Rocket Lab матбуот хизмати берган маълумотга кўра, компания Иридиум тармоғи негизида янги турдаги космик хизматларни йўлга қўйишни ва ҳали ўзлаштирилмаган бозорларга кириб боришни режалаштирмоқда. Бу эса SpaceX каби гигантлар билан рақобатда муҳим устунлик беради.

Космик бозордаги консолидация жараёни

Сўнгги йилларда космик технологиялар соҳасида йирик компанияларнинг бирлашиши ёки кичикларини ютиб юбориши одатий ҳолга айланди. Масалан, ВиаСат компанияси Инмарсатни сотиб олган бўлса, Lockheed Martin жорий йилда Терран Орбитал ишлаб чиқарувчисини ўз тасарруфига ўтказди. Шунингдек, Amazon компанияси ҳам SpaceX'нинг Starlink лойиҳасига рақобат қилиш мақсадида Глобалстар компаниясини 11,6 миллиард долларга сотиб олган эди.

Rocket Lab ва Иридиум ўртасидаги ушбу келишув Ўзбекистон каби ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам билвосита аҳамиятга эга. Глобал сунъий йўлдош алоқаси бозори кенгайиши натижасида узоқ ҳудудларда интернет ва алоқа сифати яхшиланиши, хизматлар нархи эса рақобат ҳисобига пасайиши мумкин. Rocket Lab эндиликда нафақат ракеталарни фазога чиқаради, балки ўша ракеталар олиб чиққан қурилмалар орқали бутун дунёга маълумот узатиш тизимини ҳам назорат қилади.

Rocket LabИридиумКосмосТехнологияСунъий Йўлдош
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Агентопиа: Олимлар 100 та сунъий интеллект агентидан иборат рақамли жамият яратдиАгентопиа: Олимлар 100 та сунъий интеллект агентидан иборат рақамли жамият яратдиБугун, 20:57Soyuz MS-29 кемаси экипажи Бойқўнғирга етиб келди: Парвозга сўнгги тайёргарликSoyuz MS-29 кемаси экипажи Бойқўнғирга етиб келди: Парвозга сўнгги тайёргарликБугун, 20:23SpaceX коинотни забт этишда янги даврга қадам қўймоқда: Гигабай заводи қад кўтардиSpaceX коинотни забт этишда янги даврга қадам қўймоқда: Гигабай заводи қад кўтардиБугун, 19:58Tesla билан судлашган стартап инсон қўлига ўхшаш робот технологиясини тақдим этдиTesla билан судлашган стартап инсон қўлига ўхшаш робот технологиясини тақдим этдиБугун, 19:29Киберфирибгарларнинг янги тузоғи: дронлар ҳужумидан огоҳлантирувчи сохта сайтларКиберфирибгарларнинг янги тузоғи: дронлар ҳужумидан огоҳлантирувчи сохта сайтларБугун, 19:24Сунъий интеллект марказларидаги кутилмаган муаммо: Омен AI янги ечим таклиф қилмоқдаСунъий интеллект марказларидаги кутилмаган муаммо: Омен AI янги ечим таклиф қилмоқдаБугун, 18:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди