Rocket Lab космик гигантга айланмоқда: Иридиум компанияси 8 миллиард долларга сотиб олинди
Космик парвозлар ва сунъий йўлдошлар технологияси бозорида йирик келишув амалга оширилди. Ракета ташувчи қурилмалар ишлаб чиқарувчи Rocket Lab компанияси ўзининг асосий рақобатчиларидан бири — Иридиум сунъий йўлдош операторини сотиб олишини эълон қилди. Ушбу стратегик қадам Rocket Lab компаниясини шунчаки ракета учирувчи корхонадан тўлақонли космик хизматлар кўрсатувчи глобал провайдерга айлантириши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Келишув шартларига кўра, Rocket Lab Иридиум акцияларини ҳар бир дона учун 54 доллардан сотиб олади. Натижада компаниянинг умумий қиймати 8 миллиард долларга баҳоланди. Гарчи битим ҳали расман якунланмаган бўлса-да, у жорий йилдаги космик саноатнинг энг йирик воқеаларидан бири сифатида эътироф этилмоқда. Rocket Lab ушбу харид орқали ўз имкониятларини сезиларли даражада кенгайтиришни мақсад қилган.
Сотиб олишлар серияси ва стратегик кенгайишRocket Lab учун Иридиум билан тузилган битим жорий йилдаги биринчи йирик харид эмас. Компания йил бошидан бери тажовузкор кенгайиш сиёсатини олиб бормоқда. Феврал ойида аниқ бутловчи қисмлар ишлаб чиқарувчи заводни, апрелда лазерли алоқа провайдери Мйнарик компаниясини, май ойида эса Мотив космик робототехника корхонасини ўз таркибига қўшиб олди. Шунингдек, ўтган йили оптик сенсорлар ишлаб чиқарувчи Геост мудофаа пудратчиси ҳам сотиб олинган эди.
Иридиум компанияси нафақат орбитадаги ўнлаб фаол сунъий йўлдошлари, балки ўта қимматли частота спектрларига эгалиги билан ҳам аҳамиятлидир. Rocket Lab матбуот хизмати берган маълумотга кўра, компания Иридиум тармоғи негизида янги турдаги космик хизматларни йўлга қўйишни ва ҳали ўзлаштирилмаган бозорларга кириб боришни режалаштирмоқда. Бу эса SpaceX каби гигантлар билан рақобатда муҳим устунлик беради.
Космик бозордаги консолидация жараёниСўнгги йилларда космик технологиялар соҳасида йирик компанияларнинг бирлашиши ёки кичикларини ютиб юбориши одатий ҳолга айланди. Масалан, ВиаСат компанияси Инмарсатни сотиб олган бўлса, Lockheed Martin жорий йилда Терран Орбитал ишлаб чиқарувчисини ўз тасарруфига ўтказди. Шунингдек, Amazon компанияси ҳам SpaceX'нинг Starlink лойиҳасига рақобат қилиш мақсадида Глобалстар компаниясини 11,6 миллиард долларга сотиб олган эди.
Rocket Lab ва Иридиум ўртасидаги ушбу келишув Ўзбекистон каби ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам билвосита аҳамиятга эга. Глобал сунъий йўлдош алоқаси бозори кенгайиши натижасида узоқ ҳудудларда интернет ва алоқа сифати яхшиланиши, хизматлар нархи эса рақобат ҳисобига пасайиши мумкин. Rocket Lab эндиликда нафақат ракеталарни фазога чиқаради, балки ўша ракеталар олиб чиққан қурилмалар орқали бутун дунёга маълумот узатиш тизимини ҳам назорат қилади.
…