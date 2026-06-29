Челси собиқ мураббийи Лиам Росениор фаолиятини Франция чемпионатида давом эттиради

·0·Спорт
Челси собиқ мураббийи Лиам Росениор фаолиятини Франция чемпионатида давом эттиради

Лондоннинг Челси жамоаси собиқ бош мураббийи Лиам Росениор профессионал футбол саҳнасига қайтишга яқин турибди. Англиялик мутахассис Франция 1-дивизиони вакили Париж ФК клубини бошқариши кутилмоқда. Стамфорд Бриджедаги қисқа ва мураккаб фаолиятидан сўнг ишсиз қолган мураббий учун бу янги чақирув ўз салоҳиятини яна бир бор исботлаш имконияти бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ЛЪEқуипе нашри хабарига кўра, Росениорнинг янги жамоага тайинланиши ҳақидаги расмий эълон бироз кечиктирилган. Дастлаб чоршанба кунига режалаштирилган тақдимот маросими эндиликда 9-июль санасига кўчирилди. Бу вақт ичида томонлар шартноманинг сўнгги деталлари ва мураббийлар штаби бўйича келишувга эришишлари лозим.

Лиам Росениор Франция футболи учун бегона эмас. У Англия Премер-лигасига йўл олишидан аввал Страцбург клубида фаолият юритган ва маҳаллий чемпионат ички муҳити билан яхши таниш. Эндиликда у Париж ФК бошқарувида Антуан Комбуаре ўрнини эгаллаши кутилмоқда. Комбуаре жамоани қуйи лигага тушиб кетиш хавфидан қутқариб қолган бўлса-да, раҳбарият билан юзага келган келишмовчиликлар унинг кетишига сабаб бўлди.

Клубдаги таркибий ўзгаришлар ва янги лойиҳа

Париж ФК раҳбарияти ва Комбуаре ўртасидаги асосий муаммо шартномани узайтириш ва маош масаласидаги келишмовчиликлар билан боғлиқ. Гарчи мураббийнинг амалдаги келишуви 2027-йилгача мўлжалланган бўлса-да, клуб эгалари бўлган Арно оиласи жамоани янги йўналишда ривожлантиришга қарор қилишди. Бу эса Росениор учун йўл очди.

Goal.com маълумотига кўра, тайинловнинг кечикишига Росениорнинг ўзига хос талаблари сабаб бўлган. Англиялик мутахассис ўзи билан бирга 6 нафардан 8 нафаргача бўлган ёрдамчилар жамоасини олиб келишни истамоқда. Бу эса клубдан қўшимча молиявий харажатлар ва логистик тайёргарликни талаб қилади. Шу сабабли, жамоанинг мавсумолди машғулотлари ҳам 9-июльга қадар сурилди.

Париж ФК ўтган мавсумни 11-ўринда якунлаб, барқарорликни сақлаб қолган эди. Бироқ клубнинг амбициялари юқорироқ ва улар Росениор бошчилигида турнир жадвалининг юқори қисмидан жой олишни кўзламоқда. Англиялик мураббийнинг замонавий ёндашуви ва Франция футболидаги тажрибаси ушбу мақсадларга эришишда асосий омил бўлиши кутилмоқда.

Ушбу трансфер Франция чемпионатида инглиз мураббийларига бўлган қизиқиш ортиб бораётганини яна бир бор кўрсатмоқда. Росениорнинг Париждаги фаолияти нафақат унинг шахсий карьераси, балки Париж ФКнинг келажакдаги стратегияси учун ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.

ФутболЛиам РосениорЧелсиПариж ФКТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Габриел Жесус Арсенални тарк этиб, Италия А Сериясига йўл олиши мумкинГабриел Жесус Арсенални тарк этиб, Италия А Сериясига йўл олиши мумкинБугун, 19:57«Манчестер Сити»да янги давр: Энцо Мареска Гвардиолани алмаштирди«Манчестер Сити»да янги давр: Энцо Мареска Гвардиолани алмаштирдиБугун, 19:48Россиялик мураббий Ўзбекистоннинг асосий муаммосини очиқ айтдиРоссиялик мураббий Ўзбекистоннинг асосий муаммосини очиқ айтдиБугун, 19:42Шомуродовнинг голи — Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ноёб рекорд (видео)Шомуродовнинг голи — Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ноёб рекорд (видео)Бугун, 19:42ЖЧ-2026. Нидерландия–Марокаш: Қанотлардаги даҳшатли жанг...ЖЧ-2026. Нидерландия–Марокаш: Қанотлардаги даҳшатли жанг...Бугун, 19:10Александер Исак Ливерпулда ўзининг 125 миллион фунтлик қийматини исботлай оладими?Александер Исак Ливерпулда ўзининг 125 миллион фунтлик қийматини исботлай оладими?Бугун, 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди