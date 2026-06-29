Челси собиқ мураббийи Лиам Росениор фаолиятини Франция чемпионатида давом эттиради
Лондоннинг Челси жамоаси собиқ бош мураббийи Лиам Росениор профессионал футбол саҳнасига қайтишга яқин турибди. Англиялик мутахассис Франция 1-дивизиони вакили Париж ФК клубини бошқариши кутилмоқда. Стамфорд Бриджедаги қисқа ва мураккаб фаолиятидан сўнг ишсиз қолган мураббий учун бу янги чақирув ўз салоҳиятини яна бир бор исботлаш имконияти бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ЛЪEқуипе нашри хабарига кўра, Росениорнинг янги жамоага тайинланиши ҳақидаги расмий эълон бироз кечиктирилган. Дастлаб чоршанба кунига режалаштирилган тақдимот маросими эндиликда 9-июль санасига кўчирилди. Бу вақт ичида томонлар шартноманинг сўнгги деталлари ва мураббийлар штаби бўйича келишувга эришишлари лозим.
Лиам Росениор Франция футболи учун бегона эмас. У Англия Премер-лигасига йўл олишидан аввал Страцбург клубида фаолият юритган ва маҳаллий чемпионат ички муҳити билан яхши таниш. Эндиликда у Париж ФК бошқарувида Антуан Комбуаре ўрнини эгаллаши кутилмоқда. Комбуаре жамоани қуйи лигага тушиб кетиш хавфидан қутқариб қолган бўлса-да, раҳбарият билан юзага келган келишмовчиликлар унинг кетишига сабаб бўлди.
Клубдаги таркибий ўзгаришлар ва янги лойиҳаПариж ФК раҳбарияти ва Комбуаре ўртасидаги асосий муаммо шартномани узайтириш ва маош масаласидаги келишмовчиликлар билан боғлиқ. Гарчи мураббийнинг амалдаги келишуви 2027-йилгача мўлжалланган бўлса-да, клуб эгалари бўлган Арно оиласи жамоани янги йўналишда ривожлантиришга қарор қилишди. Бу эса Росениор учун йўл очди.
Goal.com маълумотига кўра, тайинловнинг кечикишига Росениорнинг ўзига хос талаблари сабаб бўлган. Англиялик мутахассис ўзи билан бирга 6 нафардан 8 нафаргача бўлган ёрдамчилар жамоасини олиб келишни истамоқда. Бу эса клубдан қўшимча молиявий харажатлар ва логистик тайёргарликни талаб қилади. Шу сабабли, жамоанинг мавсумолди машғулотлари ҳам 9-июльга қадар сурилди.
Париж ФК ўтган мавсумни 11-ўринда якунлаб, барқарорликни сақлаб қолган эди. Бироқ клубнинг амбициялари юқорироқ ва улар Росениор бошчилигида турнир жадвалининг юқори қисмидан жой олишни кўзламоқда. Англиялик мураббийнинг замонавий ёндашуви ва Франция футболидаги тажрибаси ушбу мақсадларга эришишда асосий омил бўлиши кутилмоқда.
Ушбу трансфер Франция чемпионатида инглиз мураббийларига бўлган қизиқиш ортиб бораётганини яна бир бор кўрсатмоқда. Росениорнинг Париждаги фаолияти нафақат унинг шахсий карьераси, балки Париж ФКнинг келажакдаги стратегияси учун ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.
…