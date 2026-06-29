Porsche янги 520 от кучи ва 375 минг долларлик пойга автомобили яратди

·0·Авто
Porsche янги 520 от кучи ва 375 минг долларлик пойга автомобили яратди

Porsche автоспорт олами учун янги авлод GT4 R моделини тақдим этишга тайёрланмоқда. 718 Cayman асосидаги аввалги версияларни алмаштирадиган ушбу автомобиль 2027 йилги мавсумда дебют қилиши кутилмоқда.

Янги модель кучли атмосферали двигател, яхшиланган аэродинамика ва замонавий телеметрия тизими билан жиҳозланган. Компания уни глобал GT4 мусобақалари учун янада тезкор ва рақобатбардош восита сифатида баҳоламоқда.

911 GT3 Cup’дан олинган 4,0 литрли двигатель

GT4 R’нинг асосий кучи 4,0 литрли, 6 цилиндрли атмосферали boxer двигателидир.

Ушбу агрегат 911 GT3 Cup моделидан олинган бўлиб, қуйидаги кўрсаткичларга эга:

  • қуввати — 520 от кучи;

  • максимал буровчи лаҳза — 470 Нм;

  • максимал айланиш — 8750 айл/мин;

  • қувват ифодаси — 382 кВт.

Муайян пойга сериясидаги Balance of Performance талабларига қараб, двигатель қуввати алоҳида созланиши мумкин.

Пойга учун мўлжалланган трансмиссия

Автомобиль 6 поғонали секвентал узатмалар қутиси билан жиҳозланган.

Бошқарув рул ортидаги япроқли алмашлаб улагичлар орқали амалга оширилади. Шунингдек, модель юқори юкламаларга мос 4 дискли пойга илашмасига эга.

Бу тизим тезкор узатма алмашинуви ва трек шароитида юқори ишончлиликни таъминлашга мўлжалланган.

Porsche янги 520 от кучи ва 375 минг долларлик пойга автомобили яратди

Шасси ва аэродинамика жиддий қайта ишланган

Янги GT4 R аввалги Cayman асосидаги версияларга нисбатан кенгайтирилган йўл ва яхшироқ барқарорликка эга бўлади.

Асосий аэродинамик ечимлар:

  • 11 позицияда созланадиган орқа қанот;

  • енгил кузов панеллари;

  • табиий композит толадан тайёрланган элементлар;

  • GT4 қоидаларига мослаштирилган кузов;

  • юқори тезликда барқарорликни оширувчи конфигурация.

Автомобиль 911 моделининг машҳур силуэтини сақлаб қолган бўлса-да, техник жиҳатдан глобал GT4 талабларига тўлиқ мослаштирилган.

Porsche янги 520 от кучи ва 375 минг долларлик пойга автомобили яратди

Замонавий дисплей ва маълумотлар таҳлили

Салонда 10,3 дюймли замонавий дисплей ўрнатилган.

У интеграциялашган GPS ва батафсил таҳлил учун маълумотларни йиғиш тизими билан ишлайди. Бу жамоаларга:

  • айланма вақтларини кузатиш;

  • пилот ҳаракатларини таҳлил қилиш;

  • автомобиль параметрларини назорат қилиш;

  • трек бўйича маълумотларни сақлаш

имконини беради.

Porsche янги 520 от кучи ва 375 минг долларлик пойга автомобили яратди

Оғирлиги ва асосий техник кўрсаткичлар

Кўрсаткич

Маълумот

Двигатель

4,0 литрли boxer

Цилиндрлар

6 та

Қувват

520 от кучи

Буровчи лаҳза

470 Нм

Максимал айланиш

8750 айл/мин

Узатмалар қутиси

6 поғонали секвентал

Оғирлиги

тахминан 1515 кг

Дебют

2027 йилги мавсум

Porsche’нинг таъкидлашича, янги модель аввалги GT4 версияларига нисбатан динамика, бошқарувчанлик ва барқарорлик бўйича сезиларли устунликка эга бўлади.

Нарх қанча бўлади?

Янги GT4 R арзон пойга автомобили бўлмайди.

АҚШда унинг тавсия этилган нархи етказиб бериш харажатлари билан бирга 375 минг долларни ташкил этади.

Европада эса бошланғич нарх 265 минг евродан бошланади.

Porsche янги 520 от кучи ва 375 минг долларлик пойга автомобили яратди

«Porsche автоспортида янги саҳифа»

Компания янги моделни ўз автоспорт тарихидаги муҳим босқич сифатида баҳолади.

«911 — бу тирик афсона. Янги GT4 R билан биз Porsche автоспортининг янги саҳифасини очиб, жамоаларга янада кучли ва рақобатбардош воситани таклиф этмоқдамиз», — дея таъкидлади компания.

Янги GT4 R 2027 йилдан бошлаб халқаро трекларда ўз салоҳиятини намоён этиши кутилмоқда.

Сизнингча, 520 от кучига эга ушбу Porsche ўз тоифасида етакчи бўла оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани автомобиль мухлисларига юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги авлод BMW X5 бутунлай ўзгача дизайнда тақдим этилади: илк суратлар эълон қилиндиЯнги авлод BMW X5 бутунлай ўзгача дизайнда тақдим этилади: илк суратлар эълон қилиндиБугун, 16:51Volkswagen автомобиллари логотиплари ўғрилар нишонида: Муаммо ўн йилдирки ечилмаяптиVolkswagen автомобиллари логотиплари ўғрилар нишонида: Муаммо ўн йилдирки ечилмаяптиБугун, 15:53Ўзбекистонда автомобиллар сони 4,9 миллиондан ошдиЎзбекистонда автомобиллар сони 4,9 миллиондан ошдиБугун, 14:44Tesla ўлим билан боғлиқ ЙТ бўйича суд даъвосини ҳал қилди: ФСД тизими назорат остидаTesla ўлим билан боғлиқ ЙТ бўйича суд даъвосини ҳал қилди: ФСД тизими назорат остидаБугун, 11:56Mercedes-Benz инқироз ёқасида: Ходимлар кўпроқ ишлаб, камроқ ҳақ олиши мумкинMercedes-Benz инқироз ёқасида: Ходимлар кўпроқ ишлаб, камроқ ҳақ олиши мумкинБугун, 11:25Британия йўлларидаги чуқурлар эпидемияси: Мутахассислар хатони тан олдиБритания йўлларидаги чуқурлар эпидемияси: Мутахассислар хатони тан олдиБугун, 10:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади