Porsche янги 520 от кучи ва 375 минг долларлик пойга автомобили яратди
Porsche автоспорт олами учун янги авлод GT4 R моделини тақдим этишга тайёрланмоқда. 718 Cayman асосидаги аввалги версияларни алмаштирадиган ушбу автомобиль 2027 йилги мавсумда дебют қилиши кутилмоқда.
Янги модель кучли атмосферали двигател, яхшиланган аэродинамика ва замонавий телеметрия тизими билан жиҳозланган. Компания уни глобал GT4 мусобақалари учун янада тезкор ва рақобатбардош восита сифатида баҳоламоқда.
911 GT3 Cup’дан олинган 4,0 литрли двигатель
GT4 R’нинг асосий кучи 4,0 литрли, 6 цилиндрли атмосферали boxer двигателидир.
Ушбу агрегат 911 GT3 Cup моделидан олинган бўлиб, қуйидаги кўрсаткичларга эга:
қуввати — 520 от кучи;
максимал буровчи лаҳза — 470 Нм;
максимал айланиш — 8750 айл/мин;
қувват ифодаси — 382 кВт.
Муайян пойга сериясидаги Balance of Performance талабларига қараб, двигатель қуввати алоҳида созланиши мумкин.
Пойга учун мўлжалланган трансмиссия
Автомобиль 6 поғонали секвентал узатмалар қутиси билан жиҳозланган.
Бошқарув рул ортидаги япроқли алмашлаб улагичлар орқали амалга оширилади. Шунингдек, модель юқори юкламаларга мос 4 дискли пойга илашмасига эга.
Бу тизим тезкор узатма алмашинуви ва трек шароитида юқори ишончлиликни таъминлашга мўлжалланган.
Шасси ва аэродинамика жиддий қайта ишланган
Янги GT4 R аввалги Cayman асосидаги версияларга нисбатан кенгайтирилган йўл ва яхшироқ барқарорликка эга бўлади.
Асосий аэродинамик ечимлар:
11 позицияда созланадиган орқа қанот;
енгил кузов панеллари;
табиий композит толадан тайёрланган элементлар;
GT4 қоидаларига мослаштирилган кузов;
юқори тезликда барқарорликни оширувчи конфигурация.
Автомобиль 911 моделининг машҳур силуэтини сақлаб қолган бўлса-да, техник жиҳатдан глобал GT4 талабларига тўлиқ мослаштирилган.
Замонавий дисплей ва маълумотлар таҳлили
Салонда 10,3 дюймли замонавий дисплей ўрнатилган.
У интеграциялашган GPS ва батафсил таҳлил учун маълумотларни йиғиш тизими билан ишлайди. Бу жамоаларга:
айланма вақтларини кузатиш;
пилот ҳаракатларини таҳлил қилиш;
автомобиль параметрларини назорат қилиш;
трек бўйича маълумотларни сақлаш
имконини беради.
Оғирлиги ва асосий техник кўрсаткичлар
Кўрсаткич
Маълумот
Двигатель
4,0 литрли boxer
Цилиндрлар
6 та
Қувват
520 от кучи
Буровчи лаҳза
470 Нм
Максимал айланиш
8750 айл/мин
Узатмалар қутиси
6 поғонали секвентал
Оғирлиги
тахминан 1515 кг
Дебют
2027 йилги мавсум
Porsche’нинг таъкидлашича, янги модель аввалги GT4 версияларига нисбатан динамика, бошқарувчанлик ва барқарорлик бўйича сезиларли устунликка эга бўлади.
Нарх қанча бўлади?
Янги GT4 R арзон пойга автомобили бўлмайди.
АҚШда унинг тавсия этилган нархи етказиб бериш харажатлари билан бирга 375 минг долларни ташкил этади.
Европада эса бошланғич нарх 265 минг евродан бошланади.
«Porsche автоспортида янги саҳифа»
Компания янги моделни ўз автоспорт тарихидаги муҳим босқич сифатида баҳолади.
«911 — бу тирик афсона. Янги GT4 R билан биз Porsche автоспортининг янги саҳифасини очиб, жамоаларга янада кучли ва рақобатбардош воситани таклиф этмоқдамиз», — дея таъкидлади компания.
Янги GT4 R 2027 йилдан бошлаб халқаро трекларда ўз салоҳиятини намоён этиши кутилмоқда.
Сизнингча, 520 от кучига эга ушбу Porsche ўз тоифасида етакчи бўла оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани автомобиль мухлисларига юборинг.
…