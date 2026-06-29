SpaceX коинотни забт этишда янги даврга қадам қўймоқда: Гигабай заводи қад кўтарди
Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси Техасдаги Starbase ҳудудида улкан Гигабай заводини қуриш ишларини жадал давом эттирмоқда. Ушбу мажмуа инсоният тарихидаги энг кучли ракета тизими ҳисобланган Starship кемаларини оммавий равишда ишлаб чиқариш учун асосий марказга айланади. Янги объектдаги қурилиш суръатлари SpaceX компаниясининг Марсни мустамлака қилиш ва Ойга мунтазам парвозларни амалга ошириш борасидаги амбициялари нақадар жиддий эканини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
РГВаериалпҳотос томонидан 2026-йил 27-июн ҳолатига кўра олинган янги аэрофотосуратлар қурилиш майдонидаги улкан металл конструкциялар ва ўнлаб кранларнинг тиниmsиз ишлаётганини намойиш этди. Гигабай объекти нафақат SpaceX, балки бутун жаҳон саноат архитектурасида энг йирик иншоотлардан бири бўлиши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу завод йилига мингта Starship кемасини йиғиш имкониятига эга бўладиган даражада лойиҳалаштирилган.
Масштаблар тўқнашуви: Мегабай ва ГигабайСуратларда янги қурилаётган Гигабай мажмуасининг амалдаги Мегабай биносидан бир неча баробар катталиги яққол кўзга ташланади. Ҳозирда фойдаланилаётган Мегабай ўзининг улкан ўлчамларига қарамай, янги гигант лойиҳа фонида анча кичик кўриниб қолган. Ҳатто баландлиги 50 метрдан ортиқ бўлган Starship кемасининг ўзи ҳам Гигабай конструкциялари ёнида оддий бир бўлакдек тасаввур уйғотмоқда.
Ушбу мажмуа Starship кемалари ва Super Heavy кучайтиргичларини (боостер) йирик саноат миқёсида йиғиш учун мўлжалланган. Илон Маск аввалроқ таъкидлаганидек, коинотга чиқиш харажатларини камайтиришнинг ягона йўли — ракеталарни худди автомобиллар каби конвеер усулида, кўп миқдорда ишлаб чиқаришдир. Гигабай айнан шу стратегик вазифани бажаришга хизмат қилади.
Технологик пойга ва келажак режалариSpaceX 2025-йил давомида Starship тизимининг (Super Heavy кучайтиргичи ва Starship кемаси) бешта муваффақиятли синов парвозини амалга оширди. Ҳар бир синовдан сўнг техник жараёнлар такомиллаштириб борилмоқда. Янги заводнинг ишга туширилиши синовлар босқичидан тўлиқ эксплуатация босқичига ўтишни тезлаштиради. Бу Ўзбекистон каби ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам билвосита аҳамиятли, чунки коинот технологияларининг арзонлашиши глобал интернет (Starlink) ва навигация тизимларининг янада такомиллашишига олиб келади.
Мутахассисларнинг фикрича, Гигабай заводининг тўлиқ қувват билан ишга тушиши SpaceX компаниясига ҳар бир неча кунда янги ракета учириш имконини беради. Бу эса коинот саноатида мутлақо янги стандартларни ўрнатади. Ҳозирда қурилиш майдонидаги ишлар кеча-ю кундуз давом этмоқда, бу эса Илон Маскнинг "вақт — энг олий ресурс" деган тамойилига тўлиқ мос келади.
Хулоса қилиб айтганда, Starbase ҳудудидаги ушбу улкан қурилиш шунчаки завод эмас, балки инсониятнинг кўп сайёрали турга айланиши йўлидаги энг муҳим технологик пойдевордир. Гигабай битказилгач, у дунёдаги энг баланд ва энг кенг ҳажмли саноат биноларидан бири сифатида тарихга киради.
…