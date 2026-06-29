SpaceX коинотни забт этишда янги даврга қадам қўймоқда: Гигабай заводи қад кўтарди

·0·Техно
SpaceX коинотни забт этишда янги даврга қадам қўймоқда: Гигабай заводи қад кўтарди

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси Техасдаги Starbase ҳудудида улкан Гигабай заводини қуриш ишларини жадал давом эттирмоқда. Ушбу мажмуа инсоният тарихидаги энг кучли ракета тизими ҳисобланган Starship кемаларини оммавий равишда ишлаб чиқариш учун асосий марказга айланади. Янги объектдаги қурилиш суръатлари SpaceX компаниясининг Марсни мустамлака қилиш ва Ойга мунтазам парвозларни амалга ошириш борасидаги амбициялари нақадар жиддий эканини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

РГВаериалпҳотос томонидан 2026-йил 27-июн ҳолатига кўра олинган янги аэрофотосуратлар қурилиш майдонидаги улкан металл конструкциялар ва ўнлаб кранларнинг тиниmsиз ишлаётганини намойиш этди. Гигабай объекти нафақат SpaceX, балки бутун жаҳон саноат архитектурасида энг йирик иншоотлардан бири бўлиши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу завод йилига мингта Starship кемасини йиғиш имкониятига эга бўладиган даражада лойиҳалаштирилган.

Масштаблар тўқнашуви: Мегабай ва Гигабай

Суратларда янги қурилаётган Гигабай мажмуасининг амалдаги Мегабай биносидан бир неча баробар катталиги яққол кўзга ташланади. Ҳозирда фойдаланилаётган Мегабай ўзининг улкан ўлчамларига қарамай, янги гигант лойиҳа фонида анча кичик кўриниб қолган. Ҳатто баландлиги 50 метрдан ортиқ бўлган Starship кемасининг ўзи ҳам Гигабай конструкциялари ёнида оддий бир бўлакдек тасаввур уйғотмоқда.

Ушбу мажмуа Starship кемалари ва Super Heavy кучайтиргичларини (боостер) йирик саноат миқёсида йиғиш учун мўлжалланган. Илон Маск аввалроқ таъкидлаганидек, коинотга чиқиш харажатларини камайтиришнинг ягона йўли — ракеталарни худди автомобиллар каби конвеер усулида, кўп миқдорда ишлаб чиқаришдир. Гигабай айнан шу стратегик вазифани бажаришга хизмат қилади.

Технологик пойга ва келажак режалари

SpaceX 2025-йил давомида Starship тизимининг (Super Heavy кучайтиргичи ва Starship кемаси) бешта муваффақиятли синов парвозини амалга оширди. Ҳар бир синовдан сўнг техник жараёнлар такомиллаштириб борилмоқда. Янги заводнинг ишга туширилиши синовлар босқичидан тўлиқ эксплуатация босқичига ўтишни тезлаштиради. Бу Ўзбекистон каби ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам билвосита аҳамиятли, чунки коинот технологияларининг арзонлашиши глобал интернет (Starlink) ва навигация тизимларининг янада такомиллашишига олиб келади.

Мутахассисларнинг фикрича, Гигабай заводининг тўлиқ қувват билан ишга тушиши SpaceX компаниясига ҳар бир неча кунда янги ракета учириш имконини беради. Бу эса коинот саноатида мутлақо янги стандартларни ўрнатади. Ҳозирда қурилиш майдонидаги ишлар кеча-ю кундуз давом этмоқда, бу эса Илон Маскнинг "вақт — энг олий ресурс" деган тамойилига тўлиқ мос келади.

Хулоса қилиб айтганда, Starbase ҳудудидаги ушбу улкан қурилиш шунчаки завод эмас, балки инсониятнинг кўп сайёрали турга айланиши йўлидаги энг муҳим технологик пойдевордир. Гигабай битказилгач, у дунёдаги энг баланд ва энг кенг ҳажмли саноат биноларидан бири сифатида тарихга киради.

SpaceXStarshipИлон МаскГигабайТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla билан судлашган стартап инсон қўлига ўхшаш робот технологиясини тақдим этдиTesla билан судлашган стартап инсон қўлига ўхшаш робот технологиясини тақдим этдиБугун, 19:29Киберфирибгарларнинг янги тузоғи: дронлар ҳужумидан огоҳлантирувчи сохта сайтларКиберфирибгарларнинг янги тузоғи: дронлар ҳужумидан огоҳлантирувчи сохта сайтларБугун, 19:24Сунъий интеллект марказларидаги кутилмаган муаммо: Омен AI янги ечим таклиф қилмоқдаСунъий интеллект марказларидаги кутилмаган муаммо: Омен AI янги ечим таклиф қилмоқдаБугун, 18:58Samsung узоқ кутилган Galaxy M47 смартфонини тақдим этди: 6000 мАс батарея ва рекорд қўллаб-қувватлашSamsung узоқ кутилган Galaxy M47 смартфонини тақдим этди: 6000 мАс батарея ва рекорд қўллаб-қувватлашБугун, 18:53Хитойда дунёдаги энг йирик телевизор заводи барпо этилмоқдаХитойда дунёдаги энг йирик телевизор заводи барпо этилмоқдаБугун, 18:24Сунъий интеллектли қайдномалар бозори қизимоқда: Поккет стартапи 11 миллион доллар жалб қилдиСунъий интеллектли қайдномалар бозори қизимоқда: Поккет стартапи 11 миллион доллар жалб қилдиБугун, 18:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди