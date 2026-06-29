Габриел Жесус Арсенални тарк этиб, Италия А Сериясига йўл олиши мумкин
Лондоннинг Арсенал клуби ҳужумчиси Габриел Жесус фаолиятида кескин бурилиш ясаш арафасида турибди. Бразилиялик форвард ёзги трансфер ойнасида Италия чемпионатига кўчиб ўтиш ниятида эканлигини очиқчасига маълум қилди. Айни дамда Туриннинг Ювентус ва Миланнинг Милан клублари футболчининг трансфери бўйича жиддий қизиқиш билдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Италиянинг нуфузли Ла Gazzetta делло Sport нашрига берган интервюсида Габриел Жесус болалигидан А Серия ўйинларини кузатиб улғайгани ва бу мамлакатда тўп суриш унинг орзуси бўлганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Сан Сиро стадионида Интер дарвозасига иккита гол урган пайти ўзини худди орзуси ушалгандек ҳис қилган. Ҳозирда футболчининг келажаги сўроқ остида қолмоқда.
Бразилия терма жамоасидан четлатилиш сабаблариҲужумчи, шунингдек, Бразилия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати учун қайдномасидан нима сабабдан жой олмаганига ҳам тўхталиб ўтди. У бош мураббий Карло Анселотти қарорини тўлиқ қўллаб-қувватлашини ва ўзини турнирга муносиб кўрмаганини тан олди. Бу кутилмаган иқрорлик футбол оламида катта резонанс келтириб чиқарди.
"Агар мендан рўйхатда бўлишга лойиқмидинг, деб сўрасангиз, йўқ деб жавоб бераман. Январ ойида голлар ураётган пайтимда Анселотти билан гаплашган эдик, бироқ мавсум якунида Арсенал сафида ўйин амалиётисиз қолиб кетдим. Жисмоний ҳолатим ва ўйин ритмим бузилгани сабабли терма жамоага ёрдам бера олмаслигимни тушуниб турардим", — дея қўшимча қилди футболчи.
Арсенал ва Микел Артета билан муносабатларGoal.com хабар беришича, 29 ёшли ҳужумчининг Лондон клубидаги ўрни Микел Артета қўл остида сезиларли даражада пасайиб кетган. Айнан асосий таркибдаги ўрнини йўқотгани унинг халқаро майдондаги мавқеига ҳам салбий таъсир кўрсатди. Эндиликда Габриел Жесус янги чақирувларни қабул қилишга тайёр эканлигини яширмаяпти.
Ювентус ва Милан скаутлари айни дамда бразилиялик футболчининг трансфери молиявий жиҳатдан қанчалик мақсадга мувофиқ эканлигини ўрганиб чиқмоқда. Италия клублари ҳужум чизиғини тажрибали ва техникаси юқори бўлган форвард билан кучайтиришни мақсад қилган. Арсенал эса муносиб таклиф тушса, футболчини қўйиб юборишга қарши эмас.
Ушбу трансфер амалга ошса, Габриел Жесус учун бу фаолиятидаги янги саҳифа бўлади. Манчестер Сити сафида кўплаб совринларни ютган ҳужумчи эндиликда Италия футболи муҳитига мослашишга ҳаракат қилади. Ҳозирча футболчи Арсенал билан машғулотларни давом эттирмоқда, бироқ ёзги трансфер ойнаси унинг тақдирини ҳал қилиши кутилмоқда.
…