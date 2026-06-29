Габриел Жесус Арсенални тарк этиб, Италия А Сериясига йўл олиши мумкин

·0·Спорт
Габриел Жесус Арсенални тарк этиб, Италия А Сериясига йўл олиши мумкин

Лондоннинг Арсенал клуби ҳужумчиси Габриел Жесус фаолиятида кескин бурилиш ясаш арафасида турибди. Бразилиялик форвард ёзги трансфер ойнасида Италия чемпионатига кўчиб ўтиш ниятида эканлигини очиқчасига маълум қилди. Айни дамда Туриннинг Ювентус ва Миланнинг Милан клублари футболчининг трансфери бўйича жиддий қизиқиш билдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Италиянинг нуфузли Ла Gazzetta делло Sport нашрига берган интервюсида Габриел Жесус болалигидан А Серия ўйинларини кузатиб улғайгани ва бу мамлакатда тўп суриш унинг орзуси бўлганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Сан Сиро стадионида Интер дарвозасига иккита гол урган пайти ўзини худди орзуси ушалгандек ҳис қилган. Ҳозирда футболчининг келажаги сўроқ остида қолмоқда.

Бразилия терма жамоасидан четлатилиш сабаблари

Ҳужумчи, шунингдек, Бразилия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати учун қайдномасидан нима сабабдан жой олмаганига ҳам тўхталиб ўтди. У бош мураббий Карло Анселотти қарорини тўлиқ қўллаб-қувватлашини ва ўзини турнирга муносиб кўрмаганини тан олди. Бу кутилмаган иқрорлик футбол оламида катта резонанс келтириб чиқарди.

"Агар мендан рўйхатда бўлишга лойиқмидинг, деб сўрасангиз, йўқ деб жавоб бераман. Январ ойида голлар ураётган пайтимда Анселотти билан гаплашган эдик, бироқ мавсум якунида Арсенал сафида ўйин амалиётисиз қолиб кетдим. Жисмоний ҳолатим ва ўйин ритмим бузилгани сабабли терма жамоага ёрдам бера олмаслигимни тушуниб турардим", — дея қўшимча қилди футболчи.

Арсенал ва Микел Артета билан муносабатлар

Goal.com хабар беришича, 29 ёшли ҳужумчининг Лондон клубидаги ўрни Микел Артета қўл остида сезиларли даражада пасайиб кетган. Айнан асосий таркибдаги ўрнини йўқотгани унинг халқаро майдондаги мавқеига ҳам салбий таъсир кўрсатди. Эндиликда Габриел Жесус янги чақирувларни қабул қилишга тайёр эканлигини яширмаяпти.

Ювентус ва Милан скаутлари айни дамда бразилиялик футболчининг трансфери молиявий жиҳатдан қанчалик мақсадга мувофиқ эканлигини ўрганиб чиқмоқда. Италия клублари ҳужум чизиғини тажрибали ва техникаси юқори бўлган форвард билан кучайтиришни мақсад қилган. Арсенал эса муносиб таклиф тушса, футболчини қўйиб юборишга қарши эмас.

Ушбу трансфер амалга ошса, Габриел Жесус учун бу фаолиятидаги янги саҳифа бўлади. Манчестер Сити сафида кўплаб совринларни ютган ҳужумчи эндиликда Италия футболи муҳитига мослашишга ҳаракат қилади. Ҳозирча футболчи Арсенал билан машғулотларни давом эттирмоқда, бироқ ёзги трансфер ойнаси унинг тақдирини ҳал қилиши кутилмоқда.

АрсеналГабриел ЖесусЮвентусМиланТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси собиқ мураббийи Лиам Росениор фаолиятини Франция чемпионатида давом эттирадиЧелси собиқ мураббийи Лиам Росениор фаолиятини Франция чемпионатида давом эттирадиБугун, 19:57«Манчестер Сити»да янги давр: Энцо Мареска Гвардиолани алмаштирди«Манчестер Сити»да янги давр: Энцо Мареска Гвардиолани алмаштирдиБугун, 19:48Россиялик мураббий Ўзбекистоннинг асосий муаммосини очиқ айтдиРоссиялик мураббий Ўзбекистоннинг асосий муаммосини очиқ айтдиБугун, 19:42Шомуродовнинг голи — Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ноёб рекорд (видео)Шомуродовнинг голи — Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ноёб рекорд (видео)Бугун, 19:42ЖЧ-2026. Нидерландия–Марокаш: Қанотлардаги даҳшатли жанг...ЖЧ-2026. Нидерландия–Марокаш: Қанотлардаги даҳшатли жанг...Бугун, 19:10Александер Исак Ливерпулда ўзининг 125 миллион фунтлик қийматини исботлай оладими?Александер Исак Ливерпулда ўзининг 125 миллион фунтлик қийматини исботлай оладими?Бугун, 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди