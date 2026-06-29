Қирғизистон ва Қозоғистон 49 йилга ер алмашишга келишиб олди
Қозоғистон Сенати Остона ва Бишкек шаҳарларидаги элчихоналар ҳамда элчиларнинг расмий қароргоҳлари учун ер майдонлари ва кўчмас мулкларни 49 йил муддатга бепул фойдаланиш асосида алмашиш тўғрисидаги битимни маъқуллади. Бу ҳақда Tengrinews хабар берди.
Келишувга кўра, ҳар икки давлат дипломатик ваколатхоналар фаолияти учун зарур бўлган ер участкалари ва биноларни ўзаро беғараз фойдаланишга тақдим этади. Ҳужжатнинг асосий мақсади элчихоналар фаолиятини янада қулай шароитларда ташкил этиш ҳамда икки давлат ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашдан иборат.
Битимга мувофиқ, Қирғизистон Остона шаҳрида элчихона қурилиши учун 0,74 гектар ер майдони ва фавқулодда ҳамда мухтор элчининг қароргоҳи сифатида фойдаланиш учун 1267 квадрат метрлик коттежга эга бўлади.
Бунинг эвазига Қозоғистон Бишкек шаҳрида элчихона эҳтиёжлари учун 0,75 гектар ер участкаси ҳамда элчи яшаши учун мўлжалланган 531 квадрат метрлик коттежни фойдаланишга олади. Ҳар икки объектга туташ ҳудудлар ҳам дипломатик миссиялар ихтиёрига берилади.
Мазкур кўчмас мулк объектлари ва ер майдонлари томонларга 49 йил муддатга узоқ муддатли фойдаланиш ҳуқуқи асосида ажратилади.
…