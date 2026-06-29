Қирғизистон ва Қозоғистон 49 йилга ер алмашишга келишиб олди

·0·Дунё
Қирғизистон ва Қозоғистон 49 йилга ер алмашишга келишиб олди

Қозоғистон Сенати Остона ва Бишкек шаҳарларидаги элчихоналар ҳамда элчиларнинг расмий қароргоҳлари учун ер майдонлари ва кўчмас мулкларни 49 йил муддатга бепул фойдаланиш асосида алмашиш тўғрисидаги битимни маъқуллади. Бу ҳақда Tengrinews хабар берди.

Келишувга кўра, ҳар икки давлат дипломатик ваколатхоналар фаолияти учун зарур бўлган ер участкалари ва биноларни ўзаро беғараз фойдаланишга тақдим этади. Ҳужжатнинг асосий мақсади элчихоналар фаолиятини янада қулай шароитларда ташкил этиш ҳамда икки давлат ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашдан иборат.

Битимга мувофиқ, Қирғизистон Остона шаҳрида элчихона қурилиши учун 0,74 гектар ер майдони ва фавқулодда ҳамда мухтор элчининг қароргоҳи сифатида фойдаланиш учун 1267 квадрат метрлик коттежга эга бўлади.

Бунинг эвазига Қозоғистон Бишкек шаҳрида элчихона эҳтиёжлари учун 0,75 гектар ер участкаси ҳамда элчи яшаши учун мўлжалланган 531 квадрат метрлик коттежни фойдаланишга олади. Ҳар икки объектга туташ ҳудудлар ҳам дипломатик миссиялар ихтиёрига берилади.

Мазкур кўчмас мулк объектлари ва ер майдонлари томонларга 49 йил муддатга узоқ муддатли фойдаланиш ҳуқуқи асосида ажратилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каримовнинг қирғизларга «совғаси» ёхуд Акаевнинг ҳайкал қўйиш истагиКаримовнинг қирғизларга «совғаси» ёхуд Акаевнинг ҳайкал қўйиш истагиБугун, 19:42Германиядаги отишма 5 кишининг умрига зомин бўлдиГерманиядаги отишма 5 кишининг умрига зомин бўлдиБугун, 19:22Макроннинг янги қиёфаси Филиппонинг аччиқ ҳазилига нишон бўлдиМакроннинг янги қиёфаси Филиппонинг аччиқ ҳазилига нишон бўлдиБугун, 19:00Сингапурда болани ручка билан жароҳатлаган тарбиячи 18 ойга қамалдиСингапурда болани ручка билан жароҳатлаган тарбиячи 18 ойга қамалдиБугун, 18:53Туркманистонда эркак олти фарзандини ўлдириб, ўз жонига қасд қилди Туркманистонда эркак олти фарзандини ўлдириб, ўз жонига қасд қилди Бугун, 17:48Қозоғистонда чиройли сана сабаб минглаб жуфтликлар бир кунда никоҳдан ўтдиҚозоғистонда чиройли сана сабаб минглаб жуфтликлар бир кунда никоҳдан ўтдиБугун, 16:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди