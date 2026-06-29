1 июльдан бошлаб хусусий корхоналарда ҳам “болничний”ни давлат тўлайди

·21·Ўзбекистон
1 июльдан бошлаб хусусий корхоналарда ҳам “болничний”ни давлат тўлайди

Жорий йилнинг 1 июльидан бошлаб Ўзбекистонда вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик нафақаларини тўлашнинг янги тартиби амалиётга жорий этилади. Эндиликда мазкур нафақалар давлат ижтимоий суғуртаси тизими орқали молиялаштирилади. Бу ҳақда Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги маълум қилди.

Агентликнинг билдиришича, 29 июн куни янги тизимни жамоатчиликка таништириш мақсадида брифинг ўтказилди. Унда 1 июльдан кучга кирадиган тартиб, нафақаларни тайинлаш ва тўлаш жараёнларининг рақамлаштирилган босқичлари, фуқаролар учун яратилган қулайликлар ҳамда иш берувчилар билан давлат идоралари ўртасидаги электрон ҳамкорлик механизми батафсил тушунтирилди.

Эслатиб ўтамиз, мазкур тартиб 2025 йил 17 декабрда қабул қилинган Ҳукумат қарори билан тасдиқланган “Давлат ижтимоий суғуртаси доирасида вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик ҳамда ҳомиладорлик ва туғиш нафақаларини тайинлаш ҳамда тўлаш тартиби тўғрисида”ги низом асосида жорий этилмоқда.

Янги қоидаларга мувофиқ, камида 6 ойлик суғурта стажига эга бўлган ходим касаллик варақаси расмийлаштирса, календар йилидаги дастлабки 5 кун учун нафақани иш берувчи тўлайди. Касалликнинг 6-кунидан бошлаб эса, 182 кунгача бўлган муддат учун тўловлар Давлат ижтимоий суғурта жамғармаси маблағлари ҳисобидан қопланади.

Шунингдек, июль ойидан бошлаб барча ҳисоб-китоблар автоматлаштирилган тартибда амалга оширилади. Инсон омили иштирокисиз ҳисобланган маблағлар фуқароларнинг ижтимоий карталарига автоматик равишда ўтказилади.

Нафақалар ҳар ой икки босқичда тўланади. Ойнинг биринчи ярми учун маблағлар 25-санасига қадар, иккинчи ярми учун эса кейинги ойнинг 10-санасигача тўлаб берилади.

Тўлов миқдори ходимнинг ўртача ойлик иш ҳақи ҳамда суғурта стажидан келиб чиқиб белгиланади. Хусусан, суғурта стажи 6 ойдан 8 йилгача бўлган фуқароларга ўртача иш ҳақининг 60 фоизи, 8 йилдан ортиқ суғурта стажига эга ходимларга эса ўртача иш ҳақининг 80 фоизи миқдорида нафақа тайинланади.

ЎзбекистонМиллий ижтимоий ҳимоя агентлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ойлик, пенсия ва солиқ: 1 июлдан нималар ўзгаради?Ойлик, пенсия ва солиқ: 1 июлдан нималар ўзгаради?Бугун, 20:08Президент фармони билан бир гуруҳ фаол ёшлар мукофотландиПрезидент фармони билан бир гуруҳ фаол ёшлар мукофотландиБугун, 19:37Эртага ҳаво кескин ўзгаради: қайси ҳудудларга ёмғир ёғади?Эртага ҳаво кескин ўзгаради: қайси ҳудудларга ёмғир ёғади?Бугун, 18:1630 июн куни Бектемирда газ вақтинча ўчирилади30 июн куни Бектемирда газ вақтинча ўчириладиБугун, 17:45Июльда Ўзбекистонда ҳаво ҳарорати 45 даражагача чиқиши мумкинИюльда Ўзбекистонда ҳаво ҳарорати 45 даражагача чиқиши мумкинБугун, 16:40Тошкентдаги йирик электр узилиши тўлиқ бартараф этилдиТошкентдаги йирик электр узилиши тўлиқ бартараф этилдиБугун, 16:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
Ўзгидромет муҳим огоҳлантириш билан чиқди
Ўзгидромет муҳим огоҳлантириш билан чиқди
Ўзбекистоннинг давлат қарзи 47 миллиард долларга етди
Ўзбекистоннинг давлат қарзи 47 миллиард долларга етди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади