1 июльдан бошлаб хусусий корхоналарда ҳам “болничний”ни давлат тўлайди
Жорий йилнинг 1 июльидан бошлаб Ўзбекистонда вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик нафақаларини тўлашнинг янги тартиби амалиётга жорий этилади. Эндиликда мазкур нафақалар давлат ижтимоий суғуртаси тизими орқали молиялаштирилади. Бу ҳақда Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги маълум қилди.
Агентликнинг билдиришича, 29 июн куни янги тизимни жамоатчиликка таништириш мақсадида брифинг ўтказилди. Унда 1 июльдан кучга кирадиган тартиб, нафақаларни тайинлаш ва тўлаш жараёнларининг рақамлаштирилган босқичлари, фуқаролар учун яратилган қулайликлар ҳамда иш берувчилар билан давлат идоралари ўртасидаги электрон ҳамкорлик механизми батафсил тушунтирилди.
Эслатиб ўтамиз, мазкур тартиб 2025 йил 17 декабрда қабул қилинган Ҳукумат қарори билан тасдиқланган “Давлат ижтимоий суғуртаси доирасида вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик ҳамда ҳомиладорлик ва туғиш нафақаларини тайинлаш ҳамда тўлаш тартиби тўғрисида”ги низом асосида жорий этилмоқда.
Янги қоидаларга мувофиқ, камида 6 ойлик суғурта стажига эга бўлган ходим касаллик варақаси расмийлаштирса, календар йилидаги дастлабки 5 кун учун нафақани иш берувчи тўлайди. Касалликнинг 6-кунидан бошлаб эса, 182 кунгача бўлган муддат учун тўловлар Давлат ижтимоий суғурта жамғармаси маблағлари ҳисобидан қопланади.
Шунингдек, июль ойидан бошлаб барча ҳисоб-китоблар автоматлаштирилган тартибда амалга оширилади. Инсон омили иштирокисиз ҳисобланган маблағлар фуқароларнинг ижтимоий карталарига автоматик равишда ўтказилади.
Нафақалар ҳар ой икки босқичда тўланади. Ойнинг биринчи ярми учун маблағлар 25-санасига қадар, иккинчи ярми учун эса кейинги ойнинг 10-санасигача тўлаб берилади.
Тўлов миқдори ходимнинг ўртача ойлик иш ҳақи ҳамда суғурта стажидан келиб чиқиб белгиланади. Хусусан, суғурта стажи 6 ойдан 8 йилгача бўлган фуқароларга ўртача иш ҳақининг 60 фоизи, 8 йилдан ортиқ суғурта стажига эга ходимларга эса ўртача иш ҳақининг 80 фоизи миқдорида нафақа тайинланади.
…