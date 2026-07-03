Португалия ва Хорватиянинг асосий таркиблари эълон қилинди
2026 йилги Жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичидан ўрин олган Португалия ва Хорватия учрашуви учун асосий таркиблар эълон қилинди.
Португалия ўйинни 4-2-3-1 тизимида бошлайди. Жамоа ҳужумига Криштиану Роналду бошчилик қилади. Хорватия ҳам худди шу тактик схемани танлаган, жамоа сардори Лука Модрич асосий таркибдан жой олган.
Португалия таркиби:
• Диогу Кошта
• Жоау Канселу
• Рубен Диаш
• Ренату Вейга
• Нуну Мендеш
• Жоау Невеш
• Витинья
• Педру Нету
• Бруну Фернандеш
• Рафаэл Леау
• Криштиану Роналду
Хорватия таркиби:
• Доминик Ливакович
• Иван Перишич
• Марин Понграчич
• Йосип Шутало
• Йосип Станишич
• Лука Модрич
• Матео Ковачич
• Мартин Батурина
• Петар Сучич
• Никола Влашич
• Анте Будимир
Учрашув Ўзбекистон вақти билан соат 04:00 да бошланади. Баҳсни сайтимизда жонли матнли трансляция орқали кузатиб бориш мумкин.
…