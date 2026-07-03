Португалия ва Хорватиянинг асосий таркиблари эълон қилинди

·0·Спорт
Португалия ва Хорватиянинг асосий таркиблари эълон қилинди

2026 йилги Жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичидан ўрин олган Португалия ва Хорватия учрашуви учун асосий таркиблар эълон қилинди.

Португалия ўйинни 4-2-3-1 тизимида бошлайди. Жамоа ҳужумига Криштиану Роналду бошчилик қилади. Хорватия ҳам худди шу тактик схемани танлаган, жамоа сардори Лука Модрич асосий таркибдан жой олган.

Португалия таркиби:

• Диогу Кошта
• Жоау Канселу
• Рубен Диаш
• Ренату Вейга
• Нуну Мендеш
• Жоау Невеш
• Витинья
• Педру Нету
• Бруну Фернандеш
• Рафаэл Леау
• Криштиану Роналду

Хорватия таркиби:

• Доминик Ливакович
• Иван Перишич
• Марин Понграчич
• Йосип Шутало
• Йосип Станишич
• Лука Модрич
• Матео Ковачич
• Мартин Батурина
• Петар Сучич
• Никола Влашич
• Анте Будимир

Учрашув Ўзбекистон вақти билан соат 04:00 да бошланади. Баҳсни сайтимизда жонли матнли трансляция орқали кузатиб бориш мумкин.

ПортугалияХорватияКриштиану РоналдуЛука МодричБруну ФернандешАнте Будимир
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания Австрияни йирик ҳисобда енгиб, 1/8 финалга йўл олдиИспания Австрияни йирик ҳисобда енгиб, 1/8 финалга йўл олдиБугун, 02:22Энтони Гордон: «Гарри Кейн ҳозирда Лионель Месси даражасида ўйин кўрсатмоқда»Энтони Гордон: «Гарри Кейн ҳозирда Лионель Месси даражасида ўйин кўрсатмоқда»Бугун, 01:56Манчестер Сити ва Арсенал ўртасида трансфер жанги: Лестернинг 16 ёшли иқтидори диққат марказидаМанчестер Сити ва Арсенал ўртасида трансфер жанги: Лестернинг 16 ёшли иқтидори диққат марказидаБугун, 01:51Сандро Тонали 100 миллион фунт эвазига Тоттенхемга ўтмоқдаСандро Тонали 100 миллион фунт эвазига Тоттенхемга ўтмоқдаБугун, 00:50Илгиз Танташев ЖЧ-2026 плей-оффидаги катта ўйинга тайинландиИлгиз Танташев ЖЧ-2026 плей-оффидаги катта ўйинга тайинландиБугун, 00:31«Навбаҳор» Туркияда «Башакшеҳир»ни 4:2 ҳисобида енгди«Навбаҳор» Туркияда «Башакшеҳир»ни 4:2 ҳисобида енгдиБугун, 00:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди