Испания Австрияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 нимчорак финалига йўл олди

·1·Спорт
Испания Австрияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 нимчорак финалига йўл олди

Амалдаги Европа чемпиони ҳисобланган Испания терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичида ўзининг ҳақиқий кучини намойиш эта бошлади. Лос-Анжелесда бўлиб ўтган учрашувда "Қизил фурия" Австрия тўсиғидан осонлик билан ўтиб, турнирнинг нимчорак финал йўлланмасини нақд қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ Испания ўйин назоратини ўз қўлига олди. Гарчи баҳснинг илк қисмида Аймерик Лапорте ва Марк Кукурелла томонидан яратилган хавфли вазиятлар гол билан якунланмаган бўлса-да, испанларнинг босими ўз самарасини берди. Айниқса, Кукурелла томонидан киритилган гол дарвозабонга нисбатан қўполлик ишлатилган деган важ билан бекор қилингани ҳам Луис де ла Фуенте шогирдларининг шижоатини сўндира олмади.

Учрашувнинг 30-дақиқасига келиб ҳисоб очилди. Марк Кукурелланинг қанотдан узатган аниқ пасини Микел Оярзабал рақиб дарвозасига жойлаб қўйди. Goal.com нашри маълумотига кўра, Испания терма жамоаси ўйин давомида мутлақ устунликка эга бўлган, австрияликлар дарвозабони Александер Счлагер эса бир неча бор жамоасини муқаррар голлардан қутқариб қолган.

Ламине Ямалнинг маҳорати ва якуний зарбалар

Иккинчи бўлимда ҳам ўйин сценарийси ўзгармади. Испаниялик иқтидор эгаси Ламине Ямал ўзининг дриблинглари ва тезкор ҳаракатлари билан Австрия ҳимоясини мунтазам равишда саросимага солиб турди. Гарчи унинг ўзи гол ура олмаган бўлса-да, жамоасининг ҳужумкорлигини таъминлашда асосий ролни ўйнади. Ҳатто Давид Алаба тўпни чизиқ устидан қайтариб юборган вазиятда ҳам Ямалнинг ҳиссаси катта эди.

Учрашувнинг 70-дақиқасида Педро Порро Алекс Баенанинг узатмасидан сўнг боши билан дарвозани ишғол қилиб, ҳисобдаги фарқни иккитага оширди. Ўйин якунланиши арафасида эса Микел Оярзабал дубл қайд этиб, якуний ҳисобни 3:0 кўринишига келтирди. Бу голга ҳам айнан Кукурелла ассистентлик қилди.

Испания терма жамоаси ушбу ғалабадан сўнг нимчорак финалда Португалия ёки Хорватия жуфтлиги ғолиби билан тўқнаш келадиган бўлди. Мутахассисларнинг фикрича, Европа чемпионлари мусобақа аввалида бироз суст кўринган бўлса-да, плей-офф босқичига келиб ўзининг энг юқори спорт формасига кириб бормоқда. Австрия эса ушбу мағлубиятдан сўнг турнир билан хайрлашишга мажбур бўлди.

ИспанияАвстрияЖЧ-2026Микел ОярзабалЛамине Ямал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эндрик Бразилия терма жамоасидаги муҳит ва Карло Анселотти ҳақида гапирдиЭндрик Бразилия терма жамоасидаги муҳит ва Карло Анселотти ҳақида гапирдиБугун, 03:34Рафаел Леао Англия Премер-лигасига ўтиши мумкин: Тоттенхемга таклиф юборилдиРафаел Леао Англия Премер-лигасига ўтиши мумкин: Тоттенхемга таклиф юборилдиБугун, 03:18Марсель Десайи: Виллиам Салиба дунёнинг энг яхши ҳимоячиси ва унинг йўли Реал МадридгаМарсель Десайи: Виллиам Салиба дунёнинг энг яхши ҳимоячиси ва унинг йўли Реал МадридгаБугун, 03:16Португалия ва Хорватиянинг асосий таркиблари эълон қилиндиПортугалия ва Хорватиянинг асосий таркиблари эълон қилиндиБугун, 03:08Испания Австрияни йирик ҳисобда енгиб, 1/8 финалга йўл олдиИспания Австрияни йирик ҳисобда енгиб, 1/8 финалга йўл олдиБугун, 02:22Энтони Гордон: «Гарри Кейн ҳозирда Лионель Месси даражасида ўйин кўрсатмоқда»Энтони Гордон: «Гарри Кейн ҳозирда Лионель Месси даражасида ўйин кўрсатмоқда»Бугун, 01:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди