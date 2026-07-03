Испания Австрияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 нимчорак финалига йўл олди
Амалдаги Европа чемпиони ҳисобланган Испания терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичида ўзининг ҳақиқий кучини намойиш эта бошлади. Лос-Анжелесда бўлиб ўтган учрашувда "Қизил фурия" Австрия тўсиғидан осонлик билан ўтиб, турнирнинг нимчорак финал йўлланмасини нақд қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ Испания ўйин назоратини ўз қўлига олди. Гарчи баҳснинг илк қисмида Аймерик Лапорте ва Марк Кукурелла томонидан яратилган хавфли вазиятлар гол билан якунланмаган бўлса-да, испанларнинг босими ўз самарасини берди. Айниқса, Кукурелла томонидан киритилган гол дарвозабонга нисбатан қўполлик ишлатилган деган важ билан бекор қилингани ҳам Луис де ла Фуенте шогирдларининг шижоатини сўндира олмади.
Учрашувнинг 30-дақиқасига келиб ҳисоб очилди. Марк Кукурелланинг қанотдан узатган аниқ пасини Микел Оярзабал рақиб дарвозасига жойлаб қўйди. Goal.com нашри маълумотига кўра, Испания терма жамоаси ўйин давомида мутлақ устунликка эга бўлган, австрияликлар дарвозабони Александер Счлагер эса бир неча бор жамоасини муқаррар голлардан қутқариб қолган.
Ламине Ямалнинг маҳорати ва якуний зарбаларИккинчи бўлимда ҳам ўйин сценарийси ўзгармади. Испаниялик иқтидор эгаси Ламине Ямал ўзининг дриблинглари ва тезкор ҳаракатлари билан Австрия ҳимоясини мунтазам равишда саросимага солиб турди. Гарчи унинг ўзи гол ура олмаган бўлса-да, жамоасининг ҳужумкорлигини таъминлашда асосий ролни ўйнади. Ҳатто Давид Алаба тўпни чизиқ устидан қайтариб юборган вазиятда ҳам Ямалнинг ҳиссаси катта эди.
Учрашувнинг 70-дақиқасида Педро Порро Алекс Баенанинг узатмасидан сўнг боши билан дарвозани ишғол қилиб, ҳисобдаги фарқни иккитага оширди. Ўйин якунланиши арафасида эса Микел Оярзабал дубл қайд этиб, якуний ҳисобни 3:0 кўринишига келтирди. Бу голга ҳам айнан Кукурелла ассистентлик қилди.
Испания терма жамоаси ушбу ғалабадан сўнг нимчорак финалда Португалия ёки Хорватия жуфтлиги ғолиби билан тўқнаш келадиган бўлди. Мутахассисларнинг фикрича, Европа чемпионлари мусобақа аввалида бироз суст кўринган бўлса-да, плей-офф босқичига келиб ўзининг энг юқори спорт формасига кириб бормоқда. Австрия эса ушбу мағлубиятдан сўнг турнир билан хайрлашишга мажбур бўлди.
…