Рафаел Леао Англия Премер-лигасига ўтиши мумкин: Тоттенхемга таклиф юборилди
Италиянинг Милан клуби ўзининг энг қимматли активларидан бири Рафаел Леао билан хайрлашишга тайёр. Сўнгги хабарларга кўра, португалиялик вингер Лондоннинг Тоттенхем клубига таклиф қилинган. Бу трансфер амалга ошса, ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли келишувларидан бирига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ла Gazzetta делло Sport нашрининг маълумот беришича, Милан жамоасининг янги бош мураббийи Рубен Аморим Рафаел Леао хизматларидан воз кечишга қарор қилган. Мураббий футболчини ўзининг келгуси режаларига киритмаган ва клуб раҳбарияти молиявий босим сабабли уни сотувга қўйишни маъқул кўрмоқда. Италия клуби 2025-2026-йилги мавсумни бешинчи ўринда якунлагани боис, таркибни янгилаш учун маблағ зарур.
Трансфер нархи ва шартлариМилан раҳбарияти 25 ёшли футболчи учун камида 60 миллион евро талаб қилмоқда. Шунингдек, клуб 70 миллион евро эвазига сотиб олиш мажбурияти билан ижарага бериш вариантини ҳам кўриб чиқишга тайёр. Рафаел Леао ўтган мавсумда А Сериянинг 31 та ўйинида 10 та гол урган бўлса-да, унинг ўйини мухлислар томонидан кескин танқид қилинган ва ҳатто ўз ишқибозлари томонидан ҳуштакбозликка учраган эди.
Футболчининг ўзи ҳам Италияни тарк этиш истагини яширмаяпти. Sport ТВ каналига берган интервюсида у Англия футболи унинг услубига кўпроқ мос келишини таъкидлаган. Рафаел Леао Италияда ўз салоҳиятини тўлиқ намоён эта олмаётганини, Премер-лига ёки Ла Лига унинг иқтидорини кўрсатиш учун энг яхши майдон эканини очиқ айтган.
Тоттенхем ва янги тизимҲозирда Тоттенхем Рафаел Леао учун энг реал вариант бўлиб турибди. Роберто Де Зерби қўл остидаги жамоа ҳужумкор ва очиқ футбол тарафдори бўлиб, бу услуб португалиялик вингернинг кучли томонларини очиб бериши кутилмоқда. Аввалроқ Массимилиано Аллегри қўл остида марказий ҳужумчи сифатида ўйнашга мажбур бўлган Леао, Лондонда ўзининг севимли қанот позициясига қайтиши мумкин.
Маълумот учун, Рафаел Леао 2019-йилда Франциянинг Лилл клубидан 49,5 миллион евро эвазига Милан сафига келиб қўшилган эди. У Италия клуби либосида жами 291 та учрашувда майдонга тушиб, 80 та гол муаллифига айланган. Ҳозирда футболчи бор эътиборини Португалия терма жамоаси билан 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги иштирокига қаратган. Унинг клубдаги келажаги эса мундиалдан сўнг узил-кесил ҳал қилиниши кутилмоқда.
…