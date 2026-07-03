Рафаел Леао Англия Премер-лигасига ўтиши мумкин: Тоттенхемга таклиф юборилди

·0·Спорт
Рафаел Леао Англия Премер-лигасига ўтиши мумкин: Тоттенхемга таклиф юборилди

Италиянинг Милан клуби ўзининг энг қимматли активларидан бири Рафаел Леао билан хайрлашишга тайёр. Сўнгги хабарларга кўра, португалиялик вингер Лондоннинг Тоттенхем клубига таклиф қилинган. Бу трансфер амалга ошса, ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли келишувларидан бирига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ла Gazzetta делло Sport нашрининг маълумот беришича, Милан жамоасининг янги бош мураббийи Рубен Аморим Рафаел Леао хизматларидан воз кечишга қарор қилган. Мураббий футболчини ўзининг келгуси режаларига киритмаган ва клуб раҳбарияти молиявий босим сабабли уни сотувга қўйишни маъқул кўрмоқда. Италия клуби 2025-2026-йилги мавсумни бешинчи ўринда якунлагани боис, таркибни янгилаш учун маблағ зарур.

Трансфер нархи ва шартлари

Милан раҳбарияти 25 ёшли футболчи учун камида 60 миллион евро талаб қилмоқда. Шунингдек, клуб 70 миллион евро эвазига сотиб олиш мажбурияти билан ижарага бериш вариантини ҳам кўриб чиқишга тайёр. Рафаел Леао ўтган мавсумда А Сериянинг 31 та ўйинида 10 та гол урган бўлса-да, унинг ўйини мухлислар томонидан кескин танқид қилинган ва ҳатто ўз ишқибозлари томонидан ҳуштакбозликка учраган эди.

Футболчининг ўзи ҳам Италияни тарк этиш истагини яширмаяпти. Sport ТВ каналига берган интервюсида у Англия футболи унинг услубига кўпроқ мос келишини таъкидлаган. Рафаел Леао Италияда ўз салоҳиятини тўлиқ намоён эта олмаётганини, Премер-лига ёки Ла Лига унинг иқтидорини кўрсатиш учун энг яхши майдон эканини очиқ айтган.

Тоттенхем ва янги тизим

Ҳозирда Тоттенхем Рафаел Леао учун энг реал вариант бўлиб турибди. Роберто Де Зерби қўл остидаги жамоа ҳужумкор ва очиқ футбол тарафдори бўлиб, бу услуб португалиялик вингернинг кучли томонларини очиб бериши кутилмоқда. Аввалроқ Массимилиано Аллегри қўл остида марказий ҳужумчи сифатида ўйнашга мажбур бўлган Леао, Лондонда ўзининг севимли қанот позициясига қайтиши мумкин.

Маълумот учун, Рафаел Леао 2019-йилда Франциянинг Лилл клубидан 49,5 миллион евро эвазига Милан сафига келиб қўшилган эди. У Италия клуби либосида жами 291 та учрашувда майдонга тушиб, 80 та гол муаллифига айланган. Ҳозирда футболчи бор эътиборини Португалия терма жамоаси билан 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги иштирокига қаратган. Унинг клубдаги келажаги эса мундиалдан сўнг узил-кесил ҳал қилиниши кутилмоқда.

Рафаел ЛеаоМиланТоттенхемТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марсель Десайи: Виллиам Салиба дунёнинг энг яхши ҳимоячиси ва унинг йўли Реал МадридгаМарсель Десайи: Виллиам Салиба дунёнинг энг яхши ҳимоячиси ва унинг йўли Реал МадридгаБугун, 03:16Португалия ва Хорватиянинг асосий таркиблари эълон қилиндиПортугалия ва Хорватиянинг асосий таркиблари эълон қилиндиБугун, 03:08Испания Австрияни йирик ҳисобда енгиб, 1/8 финалга йўл олдиИспания Австрияни йирик ҳисобда енгиб, 1/8 финалга йўл олдиБугун, 02:22Энтони Гордон: «Гарри Кейн ҳозирда Лионель Месси даражасида ўйин кўрсатмоқда»Энтони Гордон: «Гарри Кейн ҳозирда Лионель Месси даражасида ўйин кўрсатмоқда»Бугун, 01:56Манчестер Сити ва Арсенал ўртасида трансфер жанги: Лестернинг 16 ёшли иқтидори диққат марказидаМанчестер Сити ва Арсенал ўртасида трансфер жанги: Лестернинг 16 ёшли иқтидори диққат марказидаБугун, 01:51Сандро Тонали 100 миллион фунт эвазига Тоттенхемга ўтмоқдаСандро Тонали 100 миллион фунт эвазига Тоттенхемга ўтмоқдаБугун, 00:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди