Ким Чен Ин нега онаси ҳақида ҳеч қачон гапирмайди?

·26·Дунё
Ким Чен Ин нега онаси ҳақида ҳеч қачон гапирмайди?

Шимолий Корея раҳбари Ким Чен Ин ҳаётига оид кўплаб сирлар мавжуд. Улар орасида энг кўп муҳокама қилинадиган мавзулардан бири — унинг онаси ҳақидаги маълумотларнинг нега қаттиқ сир сақланаётганидир. BBC таҳлилида қайд этилишича, Ким Чен Ин ҳокимиятга келганига 15 йилга яқин вақт бўлганига қарамай, шу кунгача онасининг исмини омма олдида бирор марта ҳам тилга олмаган.

Таҳлилга кўра, бунинг асосий сабаби Шимолий Кореядаги ҳокимиятнинг Пэктусан қон сулоласи ҳақидаги расмий ғояга таяниши билан боғлиқ. Мамлакат тарғиботида Кимлар сулоласининг ҳукмронлиги айнан шу муқаддас авлодга мансублиги билан асосланади.

Kim Chen Ir va an'anaviy kiyimdagi ayol birgalikda surati.

Бироқ Ким Чен Иннинг онаси Ко Ён Хининг келиб чиқиши бу тасаввурга тўлиқ мос келмайди. Маълумотларга кўра, у 1952 йил Япониянинг Осака шаҳрида туғилган. Унинг ота-онаси асли ҳозирги Жанубий Корея ҳудудидаги Чежу оролидан бўлиб, Япония мустамлакаси даврида у ерга кўчиб ўтган корейслардан саналган. Кейинчалик оила Шимолий Кореяга кўчиб келган.

Ўша даврда Япониядан келган корейслар мамлакатда «жжепо» деб аталган тоифага киритилган. Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, улар хориж таъсирига учраган қатлам сифатида баҳоланган, давлат назорати остида яшаган ҳамда нуфузли таълим ва юқори лавозимларга эришишда чекловларга дуч келган.

Шунга қарамай, Ко Ён Хи элита санъат жамоасида фаолият юритган вақтда Ким Чен Ирнинг эътиборини қозонган. Гарчи у расмий турмуш ўртоғи бўлмаган бўлса-да, уларнинг уч нафар фарзанди дунёга келган. Кейинчалик айнан улардан бири — Ким Чен Ин мамлакат раҳбарига айланган.

Shimoliy Koreya rahbarlari va ularning oila a'zolari aks etgan shajara diagrammasi.

Таҳлилларга кўра, Ким Чен Ирнинг бошқа фарзандлари ҳам ворис сифатида кўрилган. Бироқ катта ўғли Ким Чен Нам меросий ҳокимият тизимини танқид қилгани ва ислоҳотларни қўллаб-қувватлагани учун отасининг ишончини йўқотган. У 2017 йилда Малайзияда ўлдирилган. Яна бир ўғли Ким Чен Чхол эса турли сабабларга кўра ворисликдан четлатилган. Натижада 2011 йил Ким Чен Ир вафотидан кейин ҳокимият Ким Чен Ин қўлига ўтган.

Экспертлар фикрича, Ким Чен Иннинг онаси ҳақидаги маълумотларнинг сир сақланиши мамлакатдаги меросий ҳокимият тизимининг легитимлиги билан боғлиқ. Шу сабабли унинг туғилган куни ҳам бобоси ва отасиники каби давлат байрами сифатида нишонланмайди.

Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In bayroqlar fonida yaqindan tasvirlangan.

Таҳлилчилар яна бир жиҳатга эътибор қаратади: Ким Чен Ин турмуш ўртоғи Ри Сол Чжу ва қизи Жу Эни жамоатчиликка эрта таништирган. Айрим экспертлар бу орқали у ўз оиласининг қонунийлиги ҳақидаги эҳтимолий саволларга олдиндан жавоб беришга ҳаракат қилган бўлиши мумкинлигини таъкидлайди.

Мутахассислар фикрича, Ким Чен Иннинг онаси ҳақидаги маълумотлар кенг муҳокама қилиниши мамлакатда йиллар давомида шакллантирилган расмий ғояларга таъсир кўрсатиши мумкин. Шу боис бу мавзу ҳозиргача Шимолий Кореядаги энг ёпиқ ва сирли масалалардан бири бўлиб қолмоқда.

Ким Жон УнКо Ён Хи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венесуэлада 8 кун вайроналар остида қолган эркак тирик топилдиВенесуэлада 8 кун вайроналар остида қолган эркак тирик топилдиКеча, 22:10Зеленский ва Залужний ўртасидаги махфий суҳбат тафсилотлари ошкор бўлдиЗеленский ва Залужний ўртасидаги махфий суҳбат тафсилотлари ошкор бўлдиКеча, 22:00Венесуэлада вайроналар остидан гўзаллик танлови ғолибасининг жасади топилдиВенесуэлада вайроналар остидан гўзаллик танлови ғолибасининг жасади топилдиКеча, 21:2628 бармоқ ва 30 тирноқ: ноёб мушук Гиннес рекордини ўрнатди28 бармоқ ва 30 тирноқ: ноёб мушук Гиннес рекордини ўрнатдиКеча, 21:076 миллион асаларини сақлаб қолган инсон ҳақида нималар маълум?6 миллион асаларини сақлаб қолган инсон ҳақида нималар маълум?Кеча, 20:41Севги йўлида 443 метрга чиққан жуфтлик ҳибсга олиндиСевги йўлида 443 метрга чиққан жуфтлик ҳибсга олиндиКеча, 18:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди