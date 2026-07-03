Эндрик Бразилия терма жамоасидаги муҳит ва Карло Анселотти ҳақида гапирди

·0·Спорт
Эндрик Бразилия терма жамоасидаги муҳит ва Карло Анселотти ҳақида гапирди

Бразилия терма жамоасининг ёш юлдузи ва Реал Мадрид ҳужумчиси Эндрик 2026-йилги Жаҳон чемпионати доирасида жамоанинг тажрибали футболчилари билан муносабатлари ҳамда бош мураббий Карло Анселотти қўл остидаги фаолияти ҳақида ўртоқлашди. Ёш иқтидор эгаси айни дамда терма жамоа лагерида Неймар каби юлдузлардан сабоқ олаётганини алоҳида таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ESPN нашри хабарига кўра, Эндрик терма жамоанинг етакчи футболчилари билан доимий мулоқотда эканини маълум қилган. Гарчи Неймар турнирнинг бошланиш қисмини жароҳат сабаб ўтказиб юборган бўлса-да, сўнгги ўйинларда улар захира ўриндиғида ёнма-ён ўтириб, тажриба алмашишмоқда. Ёш ҳужумчи бу жараённи ўз фаолияти учун улкан мактаб деб ҳисоблайди.

"Неймар билан муносабатларимиз жуда яхши. Машғулотлардан сўнг ҳазиллашамиз, карта ўйнаймиз ва шунчаки суҳбатлашамиз. Бўш вақтимизда ҳам бирга бўлдик. Маркиньос, Касемиро ва Алиссон каби сардорлар билан гаплашиш мен учун жуда муҳим. Улардан тажриба ўрганиш ажойиб имкониятдир", — дейди Эндрик.

Карло Анселотти омили ва тактик ўзгаришлар

Бразилия терма жамоасининг Японияга қарши кечган (2:1) учрашувидан сўнг, Эндрик бош мураббий Карло Анселотти ҳақида ҳам илиқ фикрлар билдирди. Италиялик мутахассиснинг қарори билан танаффусдан сўнг майдонга тушган ҳужумчи, ўйин тақдирини ўзгартиришда муҳим рол ўйнади. Эндрик ўзининг Европадаги илк мураббийи билан терма жамоада яна бирга ишлаётганидан мамнун.

"Япония билан ўйин ажойиб ўтди. Ўша лаҳзада майдонга тушишни кутмаган эдим. Кийиниш хонасида менга ўйинга тушишимни айтишганида, ҳаяжонни босишга ҳаракат қилдим. Карло Анселотти — менинг Европадаги биринчи мураббийим ва у билан Бразилия терма жамоасида ишлашдан кўра яхшироқ вариант йўқ эди", — дея қўшимча қилди футболчи.

Эндрик Реал Мадрид клубидаги илк мавсумини эслар экан, Анселотти унга ҳар доим ишонч билдирганини таъкидлади. Гарчи у ҳар доим ҳам асосий таркибда тушмаган бўлса-да, деярли ҳар бир баҳсда захирадан қўшилиб, жамоага ёрдам берган. Айниқса, Испания кубоги баҳсларида Эндрик ўзининг самарадорлигини юқори даражада намойиш этган эди.

Ҳозирда Бразилия терма жамоаси Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал босқичига тайёргарлик кўрмоқда. Эндрикнинг айтишича, у Неймар ва бошқа фахрий футболчиларнинг маслаҳатларига таяниб, ўзининг узоқ йиллик фаолияти учун пойдевор қўймоқда. Ёш юлдузнинг асосий мақсади — берилган ҳар бир дақиқадан унумли фойдаланиб, терма жамоасининг ғалабаларига ҳисса қўшишдир.

ЭндрикНеймарКарло АнселоттиБразилияРеал Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания Австрияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 нимчорак финалига йўл олдиИспания Австрияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 нимчорак финалига йўл олдиБугун, 03:37Рафаел Леао Англия Премер-лигасига ўтиши мумкин: Тоттенхемга таклиф юборилдиРафаел Леао Англия Премер-лигасига ўтиши мумкин: Тоттенхемга таклиф юборилдиБугун, 03:18Марсель Десайи: Виллиам Салиба дунёнинг энг яхши ҳимоячиси ва унинг йўли Реал МадридгаМарсель Десайи: Виллиам Салиба дунёнинг энг яхши ҳимоячиси ва унинг йўли Реал МадридгаБугун, 03:16Португалия ва Хорватиянинг асосий таркиблари эълон қилиндиПортугалия ва Хорватиянинг асосий таркиблари эълон қилиндиБугун, 03:08Испания Австрияни йирик ҳисобда енгиб, 1/8 финалга йўл олдиИспания Австрияни йирик ҳисобда енгиб, 1/8 финалга йўл олдиБугун, 02:22Энтони Гордон: «Гарри Кейн ҳозирда Лионель Месси даражасида ўйин кўрсатмоқда»Энтони Гордон: «Гарри Кейн ҳозирда Лионель Месси даражасида ўйин кўрсатмоқда»Бугун, 01:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди