Эндрик Бразилия терма жамоасидаги муҳит ва Карло Анселотти ҳақида гапирди
Бразилия терма жамоасининг ёш юлдузи ва Реал Мадрид ҳужумчиси Эндрик 2026-йилги Жаҳон чемпионати доирасида жамоанинг тажрибали футболчилари билан муносабатлари ҳамда бош мураббий Карло Анселотти қўл остидаги фаолияти ҳақида ўртоқлашди. Ёш иқтидор эгаси айни дамда терма жамоа лагерида Неймар каби юлдузлардан сабоқ олаётганини алоҳида таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ESPN нашри хабарига кўра, Эндрик терма жамоанинг етакчи футболчилари билан доимий мулоқотда эканини маълум қилган. Гарчи Неймар турнирнинг бошланиш қисмини жароҳат сабаб ўтказиб юборган бўлса-да, сўнгги ўйинларда улар захира ўриндиғида ёнма-ён ўтириб, тажриба алмашишмоқда. Ёш ҳужумчи бу жараённи ўз фаолияти учун улкан мактаб деб ҳисоблайди.
"Неймар билан муносабатларимиз жуда яхши. Машғулотлардан сўнг ҳазиллашамиз, карта ўйнаймиз ва шунчаки суҳбатлашамиз. Бўш вақтимизда ҳам бирга бўлдик. Маркиньос, Касемиро ва Алиссон каби сардорлар билан гаплашиш мен учун жуда муҳим. Улардан тажриба ўрганиш ажойиб имкониятдир", — дейди Эндрик.
Карло Анселотти омили ва тактик ўзгаришларБразилия терма жамоасининг Японияга қарши кечган (2:1) учрашувидан сўнг, Эндрик бош мураббий Карло Анселотти ҳақида ҳам илиқ фикрлар билдирди. Италиялик мутахассиснинг қарори билан танаффусдан сўнг майдонга тушган ҳужумчи, ўйин тақдирини ўзгартиришда муҳим рол ўйнади. Эндрик ўзининг Европадаги илк мураббийи билан терма жамоада яна бирга ишлаётганидан мамнун.
"Япония билан ўйин ажойиб ўтди. Ўша лаҳзада майдонга тушишни кутмаган эдим. Кийиниш хонасида менга ўйинга тушишимни айтишганида, ҳаяжонни босишга ҳаракат қилдим. Карло Анселотти — менинг Европадаги биринчи мураббийим ва у билан Бразилия терма жамоасида ишлашдан кўра яхшироқ вариант йўқ эди", — дея қўшимча қилди футболчи.
Эндрик Реал Мадрид клубидаги илк мавсумини эслар экан, Анселотти унга ҳар доим ишонч билдирганини таъкидлади. Гарчи у ҳар доим ҳам асосий таркибда тушмаган бўлса-да, деярли ҳар бир баҳсда захирадан қўшилиб, жамоага ёрдам берган. Айниқса, Испания кубоги баҳсларида Эндрик ўзининг самарадорлигини юқори даражада намойиш этган эди.
Ҳозирда Бразилия терма жамоаси Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал босқичига тайёргарлик кўрмоқда. Эндрикнинг айтишича, у Неймар ва бошқа фахрий футболчиларнинг маслаҳатларига таяниб, ўзининг узоқ йиллик фаолияти учун пойдевор қўймоқда. Ёш юлдузнинг асосий мақсади — берилган ҳар бир дақиқадан унумли фойдаланиб, терма жамоасининг ғалабаларига ҳисса қўшишдир.
…