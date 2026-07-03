Испания Австрияни йирик ҳисобда енгиб, 1/8 финалга йўл олди
2026 йилги Жаҳон чемпионатида 1/16 финал баҳслари давом этмоқда.
Турнир фаворитларидан бири Испания Австрияни 3:0 ҳисобида ишончли мағлуб этиб, нимчорак финалга йўл олди. Учрашув қаҳрамонига айланган Микель Ойарсабал икки гол урди.
Ойарсабал ҳисобни очди
Инглвудда ўтказилган баҳснинг биринчи бўлимида Испания устунликни ўз қўлига олди.
36-дақиқада Микель Ойарсабал рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасини олдинга олиб чиқди. Биринчи бўлим Испаниянинг минимал устунлиги билан якунланди.
Порро устунликни мустаҳкамлади
Иккинчи бўлимда ҳам Испания ҳужумкор ўйинни давом эттирди.
66-дақиқада Педро Порро ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди. Учрашувнинг 89-дақиқасида эса Ойарсабал иккинчи голини киритиб, якуний натижани белгилади — 3:0.
Марк Кукуреля ушбу баҳсда иккита голли узатма амалга оширди.
Кейинги рақиб Португалия ёки Хорватия
Испания нимчорак финалда Португалия — Хорватия учрашуви ғолиби билан тўқнаш келади.
Шу тариқа, испанияликлар плей-оффдаги илк синовдан ишончли ўтиб, чемпионлик учун асосий даъвогарлардан бири эканини яна бир бор намойиш қилди.
ЖЧ-2026. 1/16 финал
Испания — Австрия — 3:0
2 июль, Инглвуд
Голлар: Ойарсабал, 36, 89; Порро, 66.
Испания: Симон, Порро, Кубарси, Лапорт (Пубил, 90+3), Кукуреля, Родри, Педри (Руис, 90+3), Ямал (Гави, 85), Олмо (Мерино, 71), Баэна (Торрес, 71), Ойарсабал.
Австрия: А. Шлагер, Пош (Прасс, 86), Дансо, Алаба, Лаймер, Зайвалд (Чуквуэмека, 46), К. Шлагер (Гриллитч, 46), Шмид (Калайжич, 60), Ваннер, Забитцер, Грегорич (Арнаутович, 60).
Огоҳлантириш: Пош, 83.
…