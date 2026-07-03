Испания Австрияни йирик ҳисобда енгиб, 1/8 финалга йўл олди

·0·Спорт
Испания Австрияни йирик ҳисобда енгиб, 1/8 финалга йўл олди

2026 йилги Жаҳон чемпионатида 1/16 финал баҳслари давом этмоқда.

Турнир фаворитларидан бири Испания Австрияни 3:0 ҳисобида ишончли мағлуб этиб, нимчорак финалга йўл олди. Учрашув қаҳрамонига айланган Микель Ойарсабал икки гол урди.

Ойарсабал ҳисобни очди

Инглвудда ўтказилган баҳснинг биринчи бўлимида Испания устунликни ўз қўлига олди.

36-дақиқада Микель Ойарсабал рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасини олдинга олиб чиқди. Биринчи бўлим Испаниянинг минимал устунлиги билан якунланди.

Порро устунликни мустаҳкамлади

Иккинчи бўлимда ҳам Испания ҳужумкор ўйинни давом эттирди.

66-дақиқада Педро Порро ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди. Учрашувнинг 89-дақиқасида эса Ойарсабал иккинчи голини киритиб, якуний натижани белгилади — 3:0.

Марк Кукуреля ушбу баҳсда иккита голли узатма амалга оширди.

Кейинги рақиб Португалия ёки Хорватия

Испания нимчорак финалда Португалия — Хорватия учрашуви ғолиби билан тўқнаш келади.

Шу тариқа, испанияликлар плей-оффдаги илк синовдан ишончли ўтиб, чемпионлик учун асосий даъвогарлардан бири эканини яна бир бор намойиш қилди.

ЖЧ-2026. 1/16 финал

Испания — Австрия — 3:0

2 июль, Инглвуд

Голлар: Ойарсабал, 36, 89; Порро, 66.

Испания: Симон, Порро, Кубарси, Лапорт (Пубил, 90+3), Кукуреля, Родри, Педри (Руис, 90+3), Ямал (Гави, 85), Олмо (Мерино, 71), Баэна (Торрес, 71), Ойарсабал.

Австрия: А. Шлагер, Пош (Прасс, 86), Дансо, Алаба, Лаймер, Зайвалд (Чуквуэмека, 46), К. Шлагер (Гриллитч, 46), Шмид (Калайжич, 60), Ваннер, Забитцер, Грегорич (Арнаутович, 60).

Огоҳлантириш: Пош, 83.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энтони Гордон: «Гарри Кейн ҳозирда Лионель Месси даражасида ўйин кўрсатмоқда»Энтони Гордон: «Гарри Кейн ҳозирда Лионель Месси даражасида ўйин кўрсатмоқда»Бугун, 01:56Манчестер Сити ва Арсенал ўртасида трансфер жанги: Лестернинг 16 ёшли иқтидори диққат марказидаМанчестер Сити ва Арсенал ўртасида трансфер жанги: Лестернинг 16 ёшли иқтидори диққат марказидаБугун, 01:51Сандро Тонали 100 миллион фунт эвазига Тоттенхемга ўтмоқдаСандро Тонали 100 миллион фунт эвазига Тоттенхемга ўтмоқдаБугун, 00:50Илгиз Танташев ЖЧ-2026 плей-оффидаги катта ўйинга тайинландиИлгиз Танташев ЖЧ-2026 плей-оффидаги катта ўйинга тайинландиБугун, 00:31«Навбаҳор» Туркияда «Башакшеҳир»ни 4:2 ҳисобида енгди«Навбаҳор» Туркияда «Башакшеҳир»ни 4:2 ҳисобида енгдиБугун, 00:16Испания ва Австрия плей-оффда, учрашувдан жонли матнли трансляцияИспания ва Австрия плей-оффда, учрашувдан жонли матнли трансляцияКеча, 23:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди