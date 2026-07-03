Volkswagen Португалиядаги заводини энг замонавий бўёқлаш мажмуаси билан жиҳозлайди
Германиянинг Volkswagen концерни Португалиянинг Палмела шаҳридаги Volkswagen Аутоэуропа заводини тубдан модернизация қилишга киришди. Лойиҳа доирасида Германиянинг Дюрр муҳандислик компанияси корхонада юқори технологияли ва экологик тоза бўёқлаш мажмуасини барпо этади. Бу янгиланиш нафақат ишлаб чиқариш қувватини ошириш, балки атроф-муҳитга чиқарилаётган зарарли газлар миқдорини сезиларли даражада камайтиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Zamin.uz ixbt.com маълумотларига таяниб хабар беришича, ушбу лойиҳа заводнинг янги моделларни, жумладан, электромобилларни ишлаб чиқаришга тайёргарлик кўриш стратегиясининг муҳим қисмидир. 2024-йилда корхона 236,1 минг дона автомобил ишлаб чиқарган бўлиб, бу кунига ўртача 955 та машина деганидир. Янги мажмуа ишга тушиши билан заводнинг технологик салоҳияти янада кенгаяди.
Рақамли бошқарув ва ресурсларни тежашЛойиҳа доирасида нафақат янги бино қурилади, балки корхонадаги учта алоҳида бўёқлаш цехи ягона рақамли тизимга бирлаштирилади. Дюрр компанияси ДХҚконтрол дастурий платформасини жорий этиб, бутун жараённи ягона СКADA тизими орқали бошқаришни йўлга қўяди. Бу автомобил кузовларини бўяш ва томларни икки хил рангга бўяш линияларини ўзаро мувофиқлаштириш имконини беради.
Технологик жиҳатдан энг катта янгиликлардан бири — ЭкоБелл4 Pro Ҳу роботлаштирилган тизимидир. Ушбу пуркагичлар 2×2К технологияси асосида ишлайди ва бир вақтнинг ўзида ҳам ялтироқ, ҳам мат (хира) қопламаларни қўллай олади. Ҳигҳ Трансфер Эффисиенкй (ҲТE) технологияси туфайли бўёқнинг кузовга ёпишиш коэффициенти 90 фоизга етказилди, бу эса хомашё исрофини кескин камайтиради.
Экологик самарадорлик ва келажак режалариЯнги мажмуада энергия сарфини камайтиришга алоҳида эътибор қаратилган. Хусусан, ЭкоСмартКуре электр иситиш тизими ёрдамида автомобил кузовларини қуритиш жараёни оптималлаштирилади. Бу тизим айниқса электромобиллар учун жуда муҳим бўлиб, карбонат ангидрид (КО2) чиқиндиларини камайтириш билан бирга қуритиш вақтини ҳам қисқартиради. Маълумотларга кўра, ҳаво сарфи ҳам 30 фоизга тежалади.
Лойиҳа уч босқичда амалга оширилиши режалаштирилган бўлиб, тўлиқ якунланиши 2027-йилнинг ўрталарига мўлжалланган. Volkswagen Аутоэуропа заводи ушбу модернизациядан сўнг Европадаги энг технологик ва экологик жиҳатдан мукаммал автомобил ишлаб чиқариш марказларидан бирига айланиши кутилмоқда.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Volkswagen бренди моделлари, хусусан, BYD каби брендлар билан рақобатда бўлган электромобиллар оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, ишлаб чиқаришнинг бундай модернизацияси бренднинг глобал рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади.
…