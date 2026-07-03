Volkswagen Португалиядаги заводини энг замонавий бўёқлаш мажмуаси билан жиҳозлайди

·0·Авто
Volkswagen Португалиядаги заводини энг замонавий бўёқлаш мажмуаси билан жиҳозлайди

Германиянинг Volkswagen концерни Португалиянинг Палмела шаҳридаги Volkswagen Аутоэуропа заводини тубдан модернизация қилишга киришди. Лойиҳа доирасида Германиянинг Дюрр муҳандислик компанияси корхонада юқори технологияли ва экологик тоза бўёқлаш мажмуасини барпо этади. Бу янгиланиш нафақат ишлаб чиқариш қувватини ошириш, балки атроф-муҳитга чиқарилаётган зарарли газлар миқдорини сезиларли даражада камайтиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Zamin.uz ixbt.com маълумотларига таяниб хабар беришича, ушбу лойиҳа заводнинг янги моделларни, жумладан, электромобилларни ишлаб чиқаришга тайёргарлик кўриш стратегиясининг муҳим қисмидир. 2024-йилда корхона 236,1 минг дона автомобил ишлаб чиқарган бўлиб, бу кунига ўртача 955 та машина деганидир. Янги мажмуа ишга тушиши билан заводнинг технологик салоҳияти янада кенгаяди.

Рақамли бошқарув ва ресурсларни тежаш

Лойиҳа доирасида нафақат янги бино қурилади, балки корхонадаги учта алоҳида бўёқлаш цехи ягона рақамли тизимга бирлаштирилади. Дюрр компанияси ДХҚконтрол дастурий платформасини жорий этиб, бутун жараённи ягона СКADA тизими орқали бошқаришни йўлга қўяди. Бу автомобил кузовларини бўяш ва томларни икки хил рангга бўяш линияларини ўзаро мувофиқлаштириш имконини беради.

Технологик жиҳатдан энг катта янгиликлардан бири — ЭкоБелл4 Pro Ҳу роботлаштирилган тизимидир. Ушбу пуркагичлар 2×2К технологияси асосида ишлайди ва бир вақтнинг ўзида ҳам ялтироқ, ҳам мат (хира) қопламаларни қўллай олади. Ҳигҳ Трансфер Эффисиенкй (ҲТE) технологияси туфайли бўёқнинг кузовга ёпишиш коэффициенти 90 фоизга етказилди, бу эса хомашё исрофини кескин камайтиради.

Экологик самарадорлик ва келажак режалари

Янги мажмуада энергия сарфини камайтиришга алоҳида эътибор қаратилган. Хусусан, ЭкоСмартКуре электр иситиш тизими ёрдамида автомобил кузовларини қуритиш жараёни оптималлаштирилади. Бу тизим айниқса электромобиллар учун жуда муҳим бўлиб, карбонат ангидрид (КО2) чиқиндиларини камайтириш билан бирга қуритиш вақтини ҳам қисқартиради. Маълумотларга кўра, ҳаво сарфи ҳам 30 фоизга тежалади.

Лойиҳа уч босқичда амалга оширилиши режалаштирилган бўлиб, тўлиқ якунланиши 2027-йилнинг ўрталарига мўлжалланган. Volkswagen Аутоэуропа заводи ушбу модернизациядан сўнг Европадаги энг технологик ва экологик жиҳатдан мукаммал автомобил ишлаб чиқариш марказларидан бирига айланиши кутилмоқда.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Volkswagen бренди моделлари, хусусан, BYD каби брендлар билан рақобатда бўлган электромобиллар оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, ишлаб чиқаришнинг бундай модернизацияси бренднинг глобал рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади.

VolkswagenАвтомобилТехнологияЭкологияПортугалия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW заводларида инқилоб: Figure 03 гуманоид роботлари конвеерга чиқдиBMW заводларида инқилоб: Figure 03 гуманоид роботлари конвеерга чиқдиБугун, 03:24МкМуртрй Спеирлинг Пуре: Дунёдаги энг тезкор трек гиперкари сотувга чиқдиМкМуртрй Спеирлинг Пуре: Дунёдаги энг тезкор трек гиперкари сотувга чиқдиКеча, 18:52Renault автомобиллари Google тизими билан тўлиқ интеграция қилинмоқдаRenault автомобиллари Google тизими билан тўлиқ интеграция қилинмоқдаКеча, 18:50Lada автомобиллари савдоси бир йилда 14 фоиздан кўпроққа ўсдиLada автомобиллари савдоси бир йилда 14 фоиздан кўпроққа ўсдиКеча, 15:55Renault Груп Алпине жамоасининг Formula 1даги келажаги борасида якуний қарорга келдиRenault Груп Алпине жамоасининг Formula 1даги келажаги борасида якуний қарорга келдиКеча, 15:55Янги авлод Tank 300 тақдим этилди: Ўлчамлар катталашди ва гибрид тизимлар қўшилдиЯнги авлод Tank 300 тақдим этилди: Ўлчамлар катталашди ва гибрид тизимлар қўшилдиКеча, 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди