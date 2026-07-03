BMW заводларида инқилоб: Figure 03 гуманоид роботлари конвеерга чиқди

·11·Авто
BMW заводларида инқилоб: Figure 03 гуманоид роботлари конвеерга чиқди

Германиянинг BMW Груп концерни автомобил саноатида сунъий интеллект ва робототехника интеграциясини янги босқичга олиб чиқди. Компания АҚШнинг Жанубий Каролина штатидаги Спартанбург заводида Figure 03 номли янги авлод гуманоид роботларини ишга туширганини эълон қилди. Ушбу лойиҳа "Пҳйсикал AI" (Жисмоний сунъий интеллект) концепциясининг бир қисми бўлиб, унда ақлли алгоритмлар реал ишлаб чиқариш жараёнларида механик қурилмаларни бевосита бошқаради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги Figure 03 модели логистика жараёнларида, хусусан, бутловчи қисмларни кетма-кет саралаш вазифасини бажармоқда. Робот тартибсиз жойлаштирилган контейнерлардан деталларни олиб, уларни конвеерга узатиш учун аниқ тартибда жойлаштиради. Шундан сўнг, материаллар автоматлаштирилган тортувчи машиналар ёрдамида йиғув линияларига етказилади. Бу жараён инсон меҳнатини енгиллаштириш ва ишлаб чиқариш аниқлигини оширишга хизмат қилади.

Тажрибадан амалиётга ўтиш

Мазкур лойиҳа шунчаки эксперимент эмас, балки муваффақиятли синовларнинг мантиқий давомидир. ixbt.com маълумотига кўра, бундан аввал Figure 02 роботи худди шу заводда 11 ой давомида синовдан ўтказилган эди. Ўша давр мобайнида робот 30 мингдан ортиқ BMW X3 кроссоверларини йиғишда иштирок этиб, кузов цехида деталларни ўрнатиш каби мураккаб операцияларни бажарган. Эндиликда эса технология кундалик ишлаб чиқариш стандартига айлантирилмоқда.

Figure 03 модели ўзидан олдинги версияларга қараганда анча такомиллашган. У қуйидаги техник янгиликларга эга:

  • Хавфсизликни таъминловчи юmsҳоқ корпус элементлари;
  • Сиmsиз қувватланиш тизими;
  • Овозли мулоқот учун аудио каналлар;
  • Тактил сенсорлар ва кафт қисмидаги камералар билан жиҳозланган юқори аниқликдаги қўллар.
BMW Mануфактуринг раҳбари Улрих Виланднинг таъкидлашича, Спартанбург заводи гуманоид роботлар лаборатория шароитидан чиқиб, реал саноат муҳитига тўлиқ интеграция қилинган компаниянинг биринчи корхонасига айланди. Бу қадам BMW иФАCTOРЙ стратегиясининг бир қисми бўлиб, у ишлаб чиқаришни тўлиқ рақамлаштиришни кўзда тутади.

Рақамли назорат ва келажак истиқболлари

Заводда роботлар билан бир қаторда BMW Виртуал Факторй тизими ҳам қўлланилмоқда. Ушбу тизим ёрдамида ходимлар ва роботларнинг ҳаракатлари 3D-симуляциялар орқали олдиндан моделлаштирилади. Шунингдек, АИҚХ (Артифисиал Intelligence Қуалитй Нехт) тизими камералар ва сенсорлар ёрдамида маҳсулот сифатини реал вақт режимида визуал ва акустик назоратдан ўтказади, бу эса нуқсонларни дарҳол аниқлаш имконини беради.

BMW раҳбарияти гуманоид роботларни инсон ўрнини босувчи куч эмас, балки мавжуд автоматлаштириш тизимларига қўшимча сифатида кўрмоқда. Асосий мақсад — монотон, жисмоний жиҳатдан оғир ва хавфли ишларни роботларга топшириш орқали ишлаб чиқариш линияларининг мослашувчанлигини оширишдир. Спартанбургдаги ушбу тажриба келажакда BMW нинг бутун дунёдаги заводлари учун намуна бўлиши кутилмоқда.

BMWРобототехникаСунъий IntelлектАвтосаноатТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Volkswagen Португалиядаги заводини энг замонавий бўёқлаш мажмуаси билан жиҳозлайдиVolkswagen Португалиядаги заводини энг замонавий бўёқлаш мажмуаси билан жиҳозлайдиБугун, 03:57МкМуртрй Спеирлинг Пуре: Дунёдаги энг тезкор трек гиперкари сотувга чиқдиМкМуртрй Спеирлинг Пуре: Дунёдаги энг тезкор трек гиперкари сотувга чиқдиКеча, 18:52Renault автомобиллари Google тизими билан тўлиқ интеграция қилинмоқдаRenault автомобиллари Google тизими билан тўлиқ интеграция қилинмоқдаКеча, 18:50Lada автомобиллари савдоси бир йилда 14 фоиздан кўпроққа ўсдиLada автомобиллари савдоси бир йилда 14 фоиздан кўпроққа ўсдиКеча, 15:55Renault Груп Алпине жамоасининг Formula 1даги келажаги борасида якуний қарорга келдиRenault Груп Алпине жамоасининг Formula 1даги келажаги борасида якуний қарорга келдиКеча, 15:55Янги авлод Tank 300 тақдим этилди: Ўлчамлар катталашди ва гибрид тизимлар қўшилдиЯнги авлод Tank 300 тақдим этилди: Ўлчамлар катталашди ва гибрид тизимлар қўшилдиКеча, 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди