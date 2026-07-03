BMW заводларида инқилоб: Figure 03 гуманоид роботлари конвеерга чиқди
Германиянинг BMW Груп концерни автомобил саноатида сунъий интеллект ва робототехника интеграциясини янги босқичга олиб чиқди. Компания АҚШнинг Жанубий Каролина штатидаги Спартанбург заводида Figure 03 номли янги авлод гуманоид роботларини ишга туширганини эълон қилди. Ушбу лойиҳа "Пҳйсикал AI" (Жисмоний сунъий интеллект) концепциясининг бир қисми бўлиб, унда ақлли алгоритмлар реал ишлаб чиқариш жараёнларида механик қурилмаларни бевосита бошқаради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги Figure 03 модели логистика жараёнларида, хусусан, бутловчи қисмларни кетма-кет саралаш вазифасини бажармоқда. Робот тартибсиз жойлаштирилган контейнерлардан деталларни олиб, уларни конвеерга узатиш учун аниқ тартибда жойлаштиради. Шундан сўнг, материаллар автоматлаштирилган тортувчи машиналар ёрдамида йиғув линияларига етказилади. Бу жараён инсон меҳнатини енгиллаштириш ва ишлаб чиқариш аниқлигини оширишга хизмат қилади.
Тажрибадан амалиётга ўтишМазкур лойиҳа шунчаки эксперимент эмас, балки муваффақиятли синовларнинг мантиқий давомидир. ixbt.com маълумотига кўра, бундан аввал Figure 02 роботи худди шу заводда 11 ой давомида синовдан ўтказилган эди. Ўша давр мобайнида робот 30 мингдан ортиқ BMW X3 кроссоверларини йиғишда иштирок этиб, кузов цехида деталларни ўрнатиш каби мураккаб операцияларни бажарган. Эндиликда эса технология кундалик ишлаб чиқариш стандартига айлантирилмоқда.
Figure 03 модели ўзидан олдинги версияларга қараганда анча такомиллашган. У қуйидаги техник янгиликларга эга:
- Хавфсизликни таъминловчи юmsҳоқ корпус элементлари;
- Сиmsиз қувватланиш тизими;
- Овозли мулоқот учун аудио каналлар;
- Тактил сенсорлар ва кафт қисмидаги камералар билан жиҳозланган юқори аниқликдаги қўллар.
Рақамли назорат ва келажак истиқболлариЗаводда роботлар билан бир қаторда BMW Виртуал Факторй тизими ҳам қўлланилмоқда. Ушбу тизим ёрдамида ходимлар ва роботларнинг ҳаракатлари 3D-симуляциялар орқали олдиндан моделлаштирилади. Шунингдек, АИҚХ (Артифисиал Intelligence Қуалитй Нехт) тизими камералар ва сенсорлар ёрдамида маҳсулот сифатини реал вақт режимида визуал ва акустик назоратдан ўтказади, бу эса нуқсонларни дарҳол аниқлаш имконини беради.
BMW раҳбарияти гуманоид роботларни инсон ўрнини босувчи куч эмас, балки мавжуд автоматлаштириш тизимларига қўшимча сифатида кўрмоқда. Асосий мақсад — монотон, жисмоний жиҳатдан оғир ва хавфли ишларни роботларга топшириш орқали ишлаб чиқариш линияларининг мослашувчанлигини оширишдир. Спартанбургдаги ушбу тажриба келажакда BMW нинг бутун дунёдаги заводлари учун намуна бўлиши кутилмоқда.
…