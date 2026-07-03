Энтони Гордон: «Гарри Кейн ҳозирда Лионель Месси даражасида ўйин кўрсатмоқда»

·21·Спорт
Энтони Гордон: «Гарри Кейн ҳозирда Лионель Месси даражасида ўйин кўрсатмоқда»

Англия терма жамоаси вингери Энтони Гордон ўз жамоадоши Гарри Кейн ҳақида юқори фикр билдириб, тажрибали ҳужумчини футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири Лионель Месси билан бир қаторга қўйди. Бу эътироф Кейн Жаҳон чемпионати доирасида Конго ДР терма жамоасига қарши кечган ўйинда Англияни мағлубиятдан қутқариб қолганидан сўнг янгради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Конго ДР терма жамоасига қарши баҳс кутилмаган сценарий остида бошланди: африкаликлар ўйиннинг 7-дақиқасидаёқ ҳисобни очиб, Англияни турнирдан чиқиб кетиш хавфи остида қолдирди. Бироқ, Гарри Кейн ўйиннинг 75-дақиқасида мувозанатни тиклаган бўлса, учрашув якунланишига беш дақиқа қолганида ғалаба голини киритди. Ушбу дубл эвазига Кейн турнирдаги голлари сонини 5 тага етказиб, тўпурарлар пойгасида Эрлинг Холанд билан тенглашиб олди.

Барқарорлик ва меҳнатсеварлик намунаси

Захирадан майдонга тушиб, Кейн томонидан киритилган ҳар иккала голга ассистентлик қилган Энтони Гордон ҳужумчининг профессионализмига тан берди. «У каби элита даражасидаги инсон билан ҳар куни бирга бўлиш ажойиб тажриба. Гарри ҳозирда футболнинг энг юқори чўққисида турибди», — дейди Гордон Goal.com нашрига берган интервюсида.

Гордоннинг таъкидлашича, Кейннинг бундай феноменал натижалари тасодиф эмас, балки тиниmsиз меҳнат маҳсулидир. «У шундай мавсумни ўтказяптики, бундай натижани фақат Лионель Месси қайд этиши мумкин эди. Бу унинг қандай савияда эканлигидан далолат беради. У машғулотлардаги ҳар бир зарба устида жиддийлик ва иштиёқ билан ишлайди. У ҳеч қачон хато қилмайди», — дея қўшимча қилди вингер.

Гарри Кейн ўтган мавсумда Бавария сафида 51 та ўйинда 61 та гол уриб, ўз фаолиятидаги энг яхши самарадорликни намойиш этди. 32 ёшга кирганига қарамай, ҳужумчи ўз формасини йўқотмагани кўпчилик мутахассисларни ҳайратда қолдирмоқда. Айни дамда у «Олтин бутса» пойгасида фақат Лионель Месси ва Килиан Мбаппе каби юлдузлардан биргина гол ортда қолмоқда.

Англия терма жамоаси энди 1/8 финал босқичида турнир мезбонларидан бири — Мексикага қарши майдонга тушади. «Ацтека» стадионида кечадиган ушбу баҳсда инглизлар яна ўз сардорининг маҳоратига таянади. Агар инглизлар Мексика тўсиғидан ўта олса, чорак финалда Бразилия ёки Норвегия терма жамоаларидан бири билан тўқнаш келиши мумкин.

Гарри КейнАнглияЖаҳон ЧемпионатиЛионель МессиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания Австрияни йирик ҳисобда енгиб, 1/8 финалга йўл олдиИспания Австрияни йирик ҳисобда енгиб, 1/8 финалга йўл олдиБугун, 02:22Манчестер Сити ва Арсенал ўртасида трансфер жанги: Лестернинг 16 ёшли иқтидори диққат марказидаМанчестер Сити ва Арсенал ўртасида трансфер жанги: Лестернинг 16 ёшли иқтидори диққат марказидаБугун, 01:51Сандро Тонали 100 миллион фунт эвазига Тоттенхемга ўтмоқдаСандро Тонали 100 миллион фунт эвазига Тоттенхемга ўтмоқдаБугун, 00:50Илгиз Танташев ЖЧ-2026 плей-оффидаги катта ўйинга тайинландиИлгиз Танташев ЖЧ-2026 плей-оффидаги катта ўйинга тайинландиБугун, 00:31«Навбаҳор» Туркияда «Башакшеҳир»ни 4:2 ҳисобида енгди«Навбаҳор» Туркияда «Башакшеҳир»ни 4:2 ҳисобида енгдиБугун, 00:16Испания ва Австрия плей-оффда, учрашувдан жонли матнли трансляцияИспания ва Австрия плей-оффда, учрашувдан жонли матнли трансляцияКеча, 23:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди