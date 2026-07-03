Тўйидан олдин Тейлор Свифт хайрияга 26 миллион доллар ажратди

·0·Маданият
Тўйидан олдин Тейлор Свифт хайрияга 26 миллион доллар ажратди

Жаҳонга машҳур хонанда Тейлор Свифт ва америкалик футболчи Трэвис Келсе кутилаётган тўй маросими арафасида АҚШ бўйлаб хайрия ташкилотларига 26 миллион доллар ажратди. Бу ҳақда жуфтлик вакили маълум қилди.

Маълум қилинишича, маблағ мамлакатнинг турли ҳудудларида фаолият юритувчи 20 та хайрия ташкилоти ўртасида тақсимланган. Улар орасида болалар шифохоналари, озиқ-овқат банклари, таълим дастурлари ва ижтимоий лойиҳаларни қўллаб-қувватловчи ташкилотлар бор. Шунингдек, Нэшвилл, Канзас-Сити ва Нью-Йорк каби жуфтлик ҳаёти билан боғлиқ шаҳарлардаги ташкилотлар ҳам рўйхатдан ўрин олган.

Расмий баёнотда тўй ҳақида тўғридан-тўғри гапирилмаган. Бироқ хайрия акцияси оммавий ахборот воситаларида Нью-Йоркдаги Madison Square Garden мажмуасида ўтказилиши айтилган тўй арафасига тўғри келгани эътиборни тортмоқда.

Эълон қилинган рўйхатга City Harvest, Food Bank For NYC, New York Cares, Los Angeles Regional Food Bank, Harvesters, Feeding America, ASPCA, Dolly Parton’s Imagination Library, Grammy In The Schools, Education Through Music ва бошқа қатор хайрия ташкилотлари киритилган.

Teylor Svift qizil kepkali Travis Kelsiga qarab kulimsiramoqda.

Тейлор Свифт хайрия ишлари билан аввалдан машҳур. Масалан, Eras Tour гастроль сафари якунланганидан кейин у жамоаси аъзоларига катта миқдордаги мукофот пуллари ва шахсий миннатдорлик хатларини тақдим этган эди.

Аввалроқ хонанда The Graham Norton Show дастурида бўлаётган тўйи ҳақида гапириб, уни кенг кўламли ва унутилмас тарзда ўтказишни режалаштираётганини айтганди.

Айни пайтда Нью-Йоркда махсус тадбир учун рухсатнома расмийлаштирилгани маълум бўлди. Ҳужжатларга кўра, аввал 100 нафар меҳмон иштирокида тантанаолди учрашуви ўтказилиши, асосий тадбир эса жума куни кечқурун бошланиб, тонггача давом этиши режалаштирилган.

Мухлислар эса жуфтлик томонидан хайрия қилинган 26 миллион доллар рақамига ҳам алоҳида эътибор қаратмоқда. Улар бу сон Тейлор Свифтнинг омадли рақами ҳисобланган 13нинг икки баравари эканини таъкидлаб, буни рамзий ишора сифатида баҳоламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муниса Ризаевани мухлисининг совғаси ҳайратда қолдирди (видео)Муниса Ризаевани мухлисининг совғаси ҳайратда қолдирди (видео)Кеча, 17:35“Қора денгиз кўзлари” сериали актрисаси 19 ёшли Гамзе Сакли оғир автаҳалокатга учраб ҳалок бўлди“Қора денгиз кўзлари” сериали актрисаси 19 ёшли Гамзе Сакли оғир автаҳалокатга учраб ҳалок бўлдиКеча, 17:33“Кечир” фильмида Райҳон Ғаниевани дўппослагани учун қаттиқ танқидга учраган актёр ким?“Кечир” фильмида Райҳон Ғаниевани дўппослагани учун қаттиқ танқидга учраган актёр ким?Кеча, 17:18Сабина Содиқова Барно Қодированинг қизими? Актриса бу саволга нуқта қўйди!Сабина Содиқова Барно Қодированинг қизими? Актриса бу саволга нуқта қўйди!Кеча, 17:03Ургутдаги тўйда пул талашуви: Хуршид Расулов изоҳ бердиУргутдаги тўйда пул талашуви: Хуршид Расулов изоҳ бердиКеча, 16:37Муқаддас Саъдуллаева турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтдиМуқаддас Саъдуллаева турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтдиКеча, 15:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...