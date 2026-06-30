63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди

·0·Дунё
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди

Озарбайжонда 63 ёшли аёл 38 йиллик фарзанд кутиш орзусидан сўнг илк бор она бўлди. Бу ҳақда тиббиёт фанлари бўйича фалсафа доктори Натиг Махаррамов маълум қилди.

Шифокорнинг сўзларига кўра, аёл узоқ йиллар давомида даволаниш курсларини ўтаган ва замонавий тиббиёт ёрдами билан ниҳоят соғлом фарзандни дунёга келтиришга муваффақ бўлган.

Натиг Махаррамов ушбу ҳолатни тиббиётдаги муҳим ютуқлардан бири сифатида баҳолаб, она ва чақалоқнинг саломатлиги яхши эканини қайд этди. У янги туғилган чақалоқ ва унинг онасига соғлом ва бахтли ҳаёт тилади.

Мазкур воқеа Озарбайжонда кенг муҳокамаларга сабаб бўлиб, кўплаб ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари бу ҳодисани ҳақиқий мўъжиза сифатида баҳоламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Германия мағлуб этилди: Парагвайда расман дам олиш куни!Германия мағлуб этилди: Парагвайда расман дам олиш куни!Бугун, 11:37Монакода кучли портлаш: икки киши оғир аҳволда қолмоқдаМонакода кучли портлаш: икки киши оғир аҳволда қолмоқдаБугун, 03:12Осиёдаги кибермарказларда аёлларни ишга алдаб чақириб, қийноққа ва зўравонликка солишгани аниқландиОсиёдаги кибермарказларда аёлларни ишга алдаб чақириб, қийноққа ва зўравонликка солишгани аниқландиКеча, 23:18Мексикада сирли “Бэтмен” ўғриларни устунларга боғлаб кетмоқдаМексикада сирли “Бэтмен” ўғриларни устунларга боғлаб кетмоқдаКеча, 22:13Неймар зилзиладан жабрланганларга 250 минг доллар хайрия қилдиНеймар зилзиладан жабрланганларга 250 минг доллар хайрия қилдиКеча, 22:04Қирғизистон ва Қозоғистон 49 йилга ер алмашишга келишиб олдиҚирғизистон ва Қозоғистон 49 йилга ер алмашишга келишиб олдиКеча, 20:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди