Intel портатив консоллар бозорида инқилоб қилмоқда: МСИ Клав 8 ЭХ AI+ илк тестлари
Портатив ўйин қурилмалари бозорида узоқ вақт давомида AMD процессорлари мутлақ ҳукмронлик қилиб келаётган эди. Бироқ, Intel компаниясининг янги Арк Г3 Эхтреме процессори бу мувозанатни бутунлай ўзгартириб юбориши кутилмоқда. МСИ компанияси томонидан тақдим этилган янги Клав 8 ЭХ AI+ КГ3EМ консолининг илк мустақил тестлари шуни кўрсатмоқдаки, Intel ўзининг янги архитектураси билан рақобатчиларини сезиларли даражада ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ТечПоверУп ресурси мутахассислари янги қурилмани батафсил синовдан ўтказишди ва натижалар кутилганидан ҳам юқори чиқди. Ҳозиргача ушбу сегментнинг энг кучли вакили ҳисобланган Ryzen З2 Эхтреме процессорли Asus ROG Ally X модели Intel'нинг янги ишланмаси қаршисида ўз ўрнини бўшатиб беришга мажбур бўлади. Тестлар шуни кўрсатадики, МСИ Клав 8 ЭХ AI+ деярли барча ўйинларда ва турли экран рухсатларида яққол устунликка эга.
Мислсиз унумдорлик ва энергия самарадорлигиЭнг ҳайратланарли кўрсаткичлар қурилманинг қувват сарфи ва унумдорлиги нисбатида кўзга ташланади. 35 В максимал қувват режимида Intel процессори ўзининг асосий рақибидан 40-50 фоизга тезроқ ишлади. Бу шунчаки кичик ўсиш эмас, балки портатив консоллар учун янги авлод даражасидаги сакрашдир. Ҳатто 25 В режимида ишлаётган МСИ консоли 35 В қувват сарфлаётган Asus флагманидан тезроқ экани маълум бўлди.
Энергия тежамкорлиги бўйича ҳам Intel катта ютуқларга эришган. 15 В қувват режимида янги процессор ўзидан икки баравар кўп энергия сарфлаётган рақибларига жуда яқин натижа қайд этди. Бу фойдаланувчилар учун ўйин унумдорлигини пасайтирмаган ҳолда қурилманинг автоном иш вақтини сезиларли даражада узайтириш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, бу Intel'нинг портатив қурилмалар учун яратган энг муваффақиятли чипларидан бири бўлиши мумкин.
Реал ўйин шароитларида, масалан, Кйберпунк 2077 ўйинида МСИ Клав 8 ЭХ AI+ 30 В режимида 111 дақиқа, 15 В режимида эса 210 дақиқа давомида тўхтовсиз ишлашга қодир. Бу портатив Windows-консоллар учун жуда яхши кўрсаткич ҳисобланади. Фойдаланувчилар энди қувват манбаига боғланиб қолмасдан, юқори сифатли ўйинлардан узоқроқ баҳраманд бўлишлари мумкин.
Бозордаги рақобат ва келажак истиқболлариГарчи AMD арсеналида янада юқори унумдорликка эга Ryzen AI Max чиплари мавжуд бўлса-да, улар анча қиммат ва кўп энергия талаб қилади. Intel эса айнан портативлик ва қувват ўртасидаги олтин мувозанатни топган кўринади. МСИ янги консоли орқали ўзининг биринчи авлод Клав моделидаги камчиликларни тўлиқ тузатгани ва Intel билан ҳамкорлик ўз мевасини берганини исботлади.
Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу турдаги қурилмаларга талаб ортиб бораётганини ҳисобга олсак, МСИ Клав 8 ЭХ AI+ яқин ойларда геймерлар орасида энг кўп муҳокама қилинадиган гаджетга айланиши шубҳасиз. Ҳозирча қурилманинг глобал сотувлари ва нархи бўйича якуний маълумотлар кутилмоқда, бироқ техник жиҳатдан у ҳозирда бозордаги энг кучли портатив Windows-консол мақомига даъвогарлик қилмоқда.
…