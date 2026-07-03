Intel портатив консоллар бозорида инқилоб қилмоқда: МСИ Клав 8 ЭХ AI+ илк тестлари

·20·Техно
Intel портатив консоллар бозорида инқилоб қилмоқда: МСИ Клав 8 ЭХ AI+ илк тестлари

Портатив ўйин қурилмалари бозорида узоқ вақт давомида AMD процессорлари мутлақ ҳукмронлик қилиб келаётган эди. Бироқ, Intel компаниясининг янги Арк Г3 Эхтреме процессори бу мувозанатни бутунлай ўзгартириб юбориши кутилмоқда. МСИ компанияси томонидан тақдим этилган янги Клав 8 ЭХ AI+ КГ3EМ консолининг илк мустақил тестлари шуни кўрсатмоқдаки, Intel ўзининг янги архитектураси билан рақобатчиларини сезиларли даражада ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ТечПоверУп ресурси мутахассислари янги қурилмани батафсил синовдан ўтказишди ва натижалар кутилганидан ҳам юқори чиқди. Ҳозиргача ушбу сегментнинг энг кучли вакили ҳисобланган Ryzen З2 Эхтреме процессорли Asus ROG Ally X модели Intel'нинг янги ишланмаси қаршисида ўз ўрнини бўшатиб беришга мажбур бўлади. Тестлар шуни кўрсатадики, МСИ Клав 8 ЭХ AI+ деярли барча ўйинларда ва турли экран рухсатларида яққол устунликка эга.

Мислсиз унумдорлик ва энергия самарадорлиги

Энг ҳайратланарли кўрсаткичлар қурилманинг қувват сарфи ва унумдорлиги нисбатида кўзга ташланади. 35 В максимал қувват режимида Intel процессори ўзининг асосий рақибидан 40-50 фоизга тезроқ ишлади. Бу шунчаки кичик ўсиш эмас, балки портатив консоллар учун янги авлод даражасидаги сакрашдир. Ҳатто 25 В режимида ишлаётган МСИ консоли 35 В қувват сарфлаётган Asus флагманидан тезроқ экани маълум бўлди.

Энергия тежамкорлиги бўйича ҳам Intel катта ютуқларга эришган. 15 В қувват режимида янги процессор ўзидан икки баравар кўп энергия сарфлаётган рақибларига жуда яқин натижа қайд этди. Бу фойдаланувчилар учун ўйин унумдорлигини пасайтирмаган ҳолда қурилманинг автоном иш вақтини сезиларли даражада узайтириш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, бу Intel'нинг портатив қурилмалар учун яратган энг муваффақиятли чипларидан бири бўлиши мумкин.

Реал ўйин шароитларида, масалан, Кйберпунк 2077 ўйинида МСИ Клав 8 ЭХ AI+ 30 В режимида 111 дақиқа, 15 В режимида эса 210 дақиқа давомида тўхтовсиз ишлашга қодир. Бу портатив Windows-консоллар учун жуда яхши кўрсаткич ҳисобланади. Фойдаланувчилар энди қувват манбаига боғланиб қолмасдан, юқори сифатли ўйинлардан узоқроқ баҳраманд бўлишлари мумкин.

Бозордаги рақобат ва келажак истиқболлари

Гарчи AMD арсеналида янада юқори унумдорликка эга Ryzen AI Max чиплари мавжуд бўлса-да, улар анча қиммат ва кўп энергия талаб қилади. Intel эса айнан портативлик ва қувват ўртасидаги олтин мувозанатни топган кўринади. МСИ янги консоли орқали ўзининг биринчи авлод Клав моделидаги камчиликларни тўлиқ тузатгани ва Intel билан ҳамкорлик ўз мевасини берганини исботлади.

Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу турдаги қурилмаларга талаб ортиб бораётганини ҳисобга олсак, МСИ Клав 8 ЭХ AI+ яқин ойларда геймерлар орасида энг кўп муҳокама қилинадиган гаджетга айланиши шубҳасиз. Ҳозирча қурилманинг глобал сотувлари ва нархи бўйича якуний маълумотлар кутилмоқда, бироқ техник жиҳатдан у ҳозирда бозордаги энг кучли портатив Windows-консол мақомига даъвогарлик қилмоқда.

IntelМСИМСИ КлавПортатив КонсолТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ИҚМ компанияси биржага чиқди: Квант компьютерлари келажаги ҳали ҳам сўроқ остидаИҚМ компанияси биржага чиқди: Квант компьютерлари келажаги ҳали ҳам сўроқ остидаБугун, 01:51Супер Марио Брос. ўйини рекорд даражадаги 3 миллион долларга сотилдиСупер Марио Брос. ўйини рекорд даражадаги 3 миллион долларга сотилдиБугун, 01:25Сендвичлар ва сунъий интеллект: Жерсей Микеъс IPO ҳужжатларидаги ғалати тенденцияСендвичлар ва сунъий интеллект: Жерсей Микеъс IPO ҳужжатларидаги ғалати тенденцияБугун, 01:23NASA ва Blue Origin: Ой миссиялари New Glenn ракетасидаги аварияга қарамай давом этадиNASA ва Blue Origin: Ой миссиялари New Glenn ракетасидаги аварияга қарамай давом этадиБугун, 00:52Сунъий интеллектнинг баҳоси: Google ва Amazon экологик вадаларини бажара олмаяптими?Сунъий интеллектнинг баҳоси: Google ва Amazon экологик вадаларини бажара олмаяптими?Бугун, 00:26Ерга жуда яқин масофада ҳаёт учун мос бўлиши мумкин бўлган сайёра топилдиЕрга жуда яқин масофада ҳаёт учун мос бўлиши мумкин бўлган сайёра топилдиБугун, 00:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда