NVIDIA рақобатчиси Etched Аризона орқали TSMC қувватларига чиқишни режалаштирмоқда
Сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA компаниясининг асосий рақобатчиларидан бири сифатида кўрилаётган Etched стартапи ўз ишлаб чиқариш занжирини кенгайтириш йўлида стратегик қадамларни ташламоқда. Тўрт йил аввал ташкил этилган ва ҳозирда 5 миллиард долларга баҳоланаётган ушбу компания ўзининг илк чипларини TSMC заводларида муваффақиятли ишлаб чиқарди. Бироқ, глобал чип танқислиги ва ишлаб чиқариш қувватларининг чекланганлиги шароитида, компания ўз келажагини АҚШнинг Аризона штати билан боғламоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри берган маълумотларга кўра, Etched жорий йилнинг ёз ойларида ўз тизимларини мижозларга етказиб беришни бошлашни режалаштирган. Аммо ишлаб чиқаришни кенгайтириш (скалинг) масаласи ҳамон долзарб бўлиб қолмоқда. Бошқа чип дизайнерлари каби, Etched ҳам TSMCнинг Тайвандаги заводларида чекланган квоталар учун курашишга мажбур. Айнан шу ерда инвестор Жакк Селбй ва унинг Коппер Sky Капитал венчур жамғармаси ёрдамга келиши кутилмоқда.
Жакк Селбй — PayPal собиқ раҳбари ва Петер Тиелнинг Тиел Капитал оилавий офисининг узоқ йиллик бошқарувчи директори ҳисобланади. У 2021-йилда Фениксда Коппер Sky жамғармасига асос солган бўлиб, унинг асосий мақсади Аризона ва АҚШнинг жануби-ғарбий қисмидаги стартапларни қўллаб-қувватлашдир. Селбй Etched компаниясининг 120 миллион долларлик А сериядаги инвестиция раундида иштирок этиб, стартапга ишлаб чиқаришни Аризонага кўчиришда ёрдам беришни вада қилган.
Аризона — яримўтказгичлар саноатининг янги марказиСелбйнинг стратегияси шундан иборатки, у Калифорния, Массачусетс ва Нью-Йоркдаги стартапларни ўз ҳудудига жалб қилиш орқали ишлаб чиқариш харажатларини камайтиришни кўзлаган. Аризона Коммерсе Ауторитй кенгаши аъзоси сифатида у штатга йирик технологик корхоналарни жалб қилишда муҳим рол ўйнайди. Etched учун бу ҳамкорлик TSMCнинг Аризонадаги янги ГИГАФАБ заводига тўғридан-тўғри йўл очиши мумкин.
"Коппер Sky Etched компаниясига сармоя киритганда, улар бизнинг Аризона яримўтказгич саноати билан алоқаларимизни, айниқса маҳаллий TSMC заводи билан боғлиқлигимизни аниқ тушунишган эди", — дея таъкидлади Жакк Селбй. Бу ҳамкорлик стартапга Тайвандаги заводларга боғлиқликни камайтириш ва АҚШ ичида барқарор таъминот занжирини яратиш имконини беради.
Ҳозирда Коппер Sky жамғармаси ўзининг иккинчи, 300 миллион долларлик фондини шакллантириш устида ишламоқда. Бу маблағлар нафақат жануби-ғарбий ҳудуд, балки бутун АҚШ бўйлаб юқори технологияли аппарат (ҳардваре) ишлаб чиқарувчи ва мудофаа соҳасидаги стартапларни молиялаштиришга йўналтирилади. Бу эса NVIDIA ҳукмронлик қилаётган бозорда янги ўйинчиларнинг пайдо бўлишига замин яратади.
Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари ва инвесторлар учун ушбу жараёнлар глобал чиплар бозоридаги геосиёсий ўзгаришларнинг бир қисми сифатида аҳамиятлидир. Ишлаб чиқаришнинг Осиёдан АҚШга қайтиши (решоринг) келажакда сунъий интеллект қурилмаларининг нархи ва мавжудлигига бевосита таъсир кўрсатади. Etched каби стартапларнинг муваффақияти эса бозорда соғлом рақобатни кучайтириши шубҳасиз.
…