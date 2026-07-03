NVIDIA рақобатчиси Etched Аризона орқали TSMC қувватларига чиқишни режалаштирмоқда

·19·Техно
NVIDIA рақобатчиси Etched Аризона орқали TSMC қувватларига чиқишни режалаштирмоқда

Сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA компаниясининг асосий рақобатчиларидан бири сифатида кўрилаётган Etched стартапи ўз ишлаб чиқариш занжирини кенгайтириш йўлида стратегик қадамларни ташламоқда. Тўрт йил аввал ташкил этилган ва ҳозирда 5 миллиард долларга баҳоланаётган ушбу компания ўзининг илк чипларини TSMC заводларида муваффақиятли ишлаб чиқарди. Бироқ, глобал чип танқислиги ва ишлаб чиқариш қувватларининг чекланганлиги шароитида, компания ўз келажагини АҚШнинг Аризона штати билан боғламоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри берган маълумотларга кўра, Etched жорий йилнинг ёз ойларида ўз тизимларини мижозларга етказиб беришни бошлашни режалаштирган. Аммо ишлаб чиқаришни кенгайтириш (скалинг) масаласи ҳамон долзарб бўлиб қолмоқда. Бошқа чип дизайнерлари каби, Etched ҳам TSMCнинг Тайвандаги заводларида чекланган квоталар учун курашишга мажбур. Айнан шу ерда инвестор Жакк Селбй ва унинг Коппер Sky Капитал венчур жамғармаси ёрдамга келиши кутилмоқда.

Жакк Селбй — PayPal собиқ раҳбари ва Петер Тиелнинг Тиел Капитал оилавий офисининг узоқ йиллик бошқарувчи директори ҳисобланади. У 2021-йилда Фениксда Коппер Sky жамғармасига асос солган бўлиб, унинг асосий мақсади Аризона ва АҚШнинг жануби-ғарбий қисмидаги стартапларни қўллаб-қувватлашдир. Селбй Etched компаниясининг 120 миллион долларлик А сериядаги инвестиция раундида иштирок этиб, стартапга ишлаб чиқаришни Аризонага кўчиришда ёрдам беришни вада қилган.

Аризона — яримўтказгичлар саноатининг янги маркази

Селбйнинг стратегияси шундан иборатки, у Калифорния, Массачусетс ва Нью-Йоркдаги стартапларни ўз ҳудудига жалб қилиш орқали ишлаб чиқариш харажатларини камайтиришни кўзлаган. Аризона Коммерсе Ауторитй кенгаши аъзоси сифатида у штатга йирик технологик корхоналарни жалб қилишда муҳим рол ўйнайди. Etched учун бу ҳамкорлик TSMCнинг Аризонадаги янги ГИГАФАБ заводига тўғридан-тўғри йўл очиши мумкин.

"Коппер Sky Etched компаниясига сармоя киритганда, улар бизнинг Аризона яримўтказгич саноати билан алоқаларимизни, айниқса маҳаллий TSMC заводи билан боғлиқлигимизни аниқ тушунишган эди", — дея таъкидлади Жакк Селбй. Бу ҳамкорлик стартапга Тайвандаги заводларга боғлиқликни камайтириш ва АҚШ ичида барқарор таъминот занжирини яратиш имконини беради.

Ҳозирда Коппер Sky жамғармаси ўзининг иккинчи, 300 миллион долларлик фондини шакллантириш устида ишламоқда. Бу маблағлар нафақат жануби-ғарбий ҳудуд, балки бутун АҚШ бўйлаб юқори технологияли аппарат (ҳардваре) ишлаб чиқарувчи ва мудофаа соҳасидаги стартапларни молиялаштиришга йўналтирилади. Бу эса NVIDIA ҳукмронлик қилаётган бозорда янги ўйинчиларнинг пайдо бўлишига замин яратади.

Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари ва инвесторлар учун ушбу жараёнлар глобал чиплар бозоридаги геосиёсий ўзгаришларнинг бир қисми сифатида аҳамиятлидир. Ишлаб чиқаришнинг Осиёдан АҚШга қайтиши (решоринг) келажакда сунъий интеллект қурилмаларининг нархи ва мавжудлигига бевосита таъсир кўрсатади. Etched каби стартапларнинг муваффақияти эса бозорда соғлом рақобатни кучайтириши шубҳасиз.

EtchedTSMCNVIDIAАризонаЖакк Селбй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel портатив консоллар бозорида инқилоб қилмоқда: МСИ Клав 8 ЭХ AI+ илк тестлариIntel портатив консоллар бозорида инқилоб қилмоқда: МСИ Клав 8 ЭХ AI+ илк тестлариБугун, 01:59ИҚМ компанияси биржага чиқди: Квант компьютерлари келажаги ҳали ҳам сўроқ остидаИҚМ компанияси биржага чиқди: Квант компьютерлари келажаги ҳали ҳам сўроқ остидаБугун, 01:51Супер Марио Брос. ўйини рекорд даражадаги 3 миллион долларга сотилдиСупер Марио Брос. ўйини рекорд даражадаги 3 миллион долларга сотилдиБугун, 01:25Сендвичлар ва сунъий интеллект: Жерсей Микеъс IPO ҳужжатларидаги ғалати тенденцияСендвичлар ва сунъий интеллект: Жерсей Микеъс IPO ҳужжатларидаги ғалати тенденцияБугун, 01:23NASA ва Blue Origin: Ой миссиялари New Glenn ракетасидаги аварияга қарамай давом этадиNASA ва Blue Origin: Ой миссиялари New Glenn ракетасидаги аварияга қарамай давом этадиБугун, 00:52Сунъий интеллектнинг баҳоси: Google ва Amazon экологик вадаларини бажара олмаяптими?Сунъий интеллектнинг баҳоси: Google ва Amazon экологик вадаларини бажара олмаяптими?Бугун, 00:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда