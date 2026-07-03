Марсель Десайи: Виллиам Салиба дунёнинг энг яхши ҳимоячиси ва унинг йўли Реал Мадридга
Лондоннинг Арсенал клуби ва Франция терма жамоаси аъзоси Виллиам Салиба айни дамда жаҳон футболидаги энг кучли марказий ҳимоячи сифатида эътироф этилмоқда. Франция футболи афсонаси Марсель Десайи ўзининг сўнгги интервюсида ҳамюртининг ўйинига юқори баҳо бериб, унинг келажаги Испания пойтахти билан боғлиқлигини таъкидлади. Десайининг фикрича, Салиба даражасидаги ўйинчилар учун Реал Мадрид эшиклари ҳар доим очиқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, 1998-йилги жаҳон чемпиони Салибанинг Арсенал сафидаги ўсишини диққат билан кузатиб бормоқда. Десайи ёш ҳимоячининг яқин йиллар ичида "Қироллик клуби" сафига ўтиши муқаррар эканлигини тахмин қилди. Унинг сўзларига кўра, дунёнинг энг яхши футболчилари ўз фаолиятининг маълум босқичида барибир Мадрид жамоасида ўйнашни исташади ва Салиба ҳам бундан мустасно эмас.
Ҳимоядаги янги етакчиМарсель Десайи Виллиам Салибани нафақат Арсенал, балки бутун дунёдаги энг кучли ҳимоячи деб ҳисоблайди. У ҳатто Ливерпул юлдузи Виргил ван Дижкни ҳам Салибадан пастроқ поғонага қўйди. Десайининг фикрича, нидерландиялик ҳимоячи жароҳатидан сўнг ўзининг аввалги даражасини бироз йўқотган ва яккама-якка курашларда аввалгидек енгилмас эмас. Салиба эса барқарорлик ва ҳимоядаги ишончли ҳаракатлари билан ажралиб турибди.
Қизиғи шундаки, Десайи Арсенал ҳимоясидаги яна бир вакил — Габриел ҳақида гапирганда, унинг муваффақиятларини бевосита Салиба билан боғлади. Унинг фикрича, Габриел айнан Салиба билан тандемда бўлгани учунгина яхши кўринмоқда, бироқ индивидуал маҳорат борасида Виллиамга тенглаша олмайди. Бу эса Салибанинг жамоа мудофаасидаги ўрни қанчалик муҳимлигини яна бир бор исботлайди.
Европа грандлари билан солиштиргандаФранциялик собиқ футболчи бошқа топ-клублардаги ҳимоячиларни ҳам танқидий кўз билан кўриб чиқди. Унинг таъкидлашича, ҳозирги вақтда Манчестер Юнайтед, Челси, Интер ёки Милан каби жамоаларда Салиба билан рақобатлаша оладиган даражадаги марказий ҳимоячи мавжуд эмас. Десайи ушбу клублардаги ўйинчиларнинг савияси ҳозирча жаҳоннинг энг яхшиси деган номга лойиқ эмаслигини билдирди.
Ҳозирда 25 ёшда бўлган Салиба Арсенал билан узоқ муддатли шартномага эга. Десайи унинг яқин 3-4 йил ичида Лондонда қолишини кутмоқда, бироқ узоқ истиқболда Реал Мадрид варианти энг мантиқий йўл эканини айтмоқда. Sportскастинг нашрига берган интервюсида у шундай деди: "Эшиклар очиқ, лекин ҳозир эмас. У ҳозир дунёнинг энг яхшиси ва ўз ишини аъло даражада бажармоқда".
Арсенал мухлислари учун бу хабар бироз хавотирли бўлиши мумкин, чунки Салиба жамоанинг Микел Артета бошчилигидаги муваффақиятларида асосий пойдевор ҳисобланади. Ўтган мавсумда "канонирлар"нинг Англия Премер-лигасида чемпионлик учун охиригача курашганида айнан мудофаа чизиғининг мустаҳкамлиги катта рол ўйнаган эди. Реал Мадрид эса одатда ўзи истаган футболчини барибир қўлга киритиши билан танилган.
…