Марсель Десайи: Виллиам Салиба дунёнинг энг яхши ҳимоячиси ва унинг йўли Реал Мадридга

·0·Спорт
Марсель Десайи: Виллиам Салиба дунёнинг энг яхши ҳимоячиси ва унинг йўли Реал Мадридга

Лондоннинг Арсенал клуби ва Франция терма жамоаси аъзоси Виллиам Салиба айни дамда жаҳон футболидаги энг кучли марказий ҳимоячи сифатида эътироф этилмоқда. Франция футболи афсонаси Марсель Десайи ўзининг сўнгги интервюсида ҳамюртининг ўйинига юқори баҳо бериб, унинг келажаги Испания пойтахти билан боғлиқлигини таъкидлади. Десайининг фикрича, Салиба даражасидаги ўйинчилар учун Реал Мадрид эшиклари ҳар доим очиқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, 1998-йилги жаҳон чемпиони Салибанинг Арсенал сафидаги ўсишини диққат билан кузатиб бормоқда. Десайи ёш ҳимоячининг яқин йиллар ичида "Қироллик клуби" сафига ўтиши муқаррар эканлигини тахмин қилди. Унинг сўзларига кўра, дунёнинг энг яхши футболчилари ўз фаолиятининг маълум босқичида барибир Мадрид жамоасида ўйнашни исташади ва Салиба ҳам бундан мустасно эмас.

Ҳимоядаги янги етакчи

Марсель Десайи Виллиам Салибани нафақат Арсенал, балки бутун дунёдаги энг кучли ҳимоячи деб ҳисоблайди. У ҳатто Ливерпул юлдузи Виргил ван Дижкни ҳам Салибадан пастроқ поғонага қўйди. Десайининг фикрича, нидерландиялик ҳимоячи жароҳатидан сўнг ўзининг аввалги даражасини бироз йўқотган ва яккама-якка курашларда аввалгидек енгилмас эмас. Салиба эса барқарорлик ва ҳимоядаги ишончли ҳаракатлари билан ажралиб турибди.

Қизиғи шундаки, Десайи Арсенал ҳимоясидаги яна бир вакил — Габриел ҳақида гапирганда, унинг муваффақиятларини бевосита Салиба билан боғлади. Унинг фикрича, Габриел айнан Салиба билан тандемда бўлгани учунгина яхши кўринмоқда, бироқ индивидуал маҳорат борасида Виллиамга тенглаша олмайди. Бу эса Салибанинг жамоа мудофаасидаги ўрни қанчалик муҳимлигини яна бир бор исботлайди.

Европа грандлари билан солиштирганда

Франциялик собиқ футболчи бошқа топ-клублардаги ҳимоячиларни ҳам танқидий кўз билан кўриб чиқди. Унинг таъкидлашича, ҳозирги вақтда Манчестер Юнайтед, Челси, Интер ёки Милан каби жамоаларда Салиба билан рақобатлаша оладиган даражадаги марказий ҳимоячи мавжуд эмас. Десайи ушбу клублардаги ўйинчиларнинг савияси ҳозирча жаҳоннинг энг яхшиси деган номга лойиқ эмаслигини билдирди.

Ҳозирда 25 ёшда бўлган Салиба Арсенал билан узоқ муддатли шартномага эга. Десайи унинг яқин 3-4 йил ичида Лондонда қолишини кутмоқда, бироқ узоқ истиқболда Реал Мадрид варианти энг мантиқий йўл эканини айтмоқда. Sportскастинг нашрига берган интервюсида у шундай деди: "Эшиклар очиқ, лекин ҳозир эмас. У ҳозир дунёнинг энг яхшиси ва ўз ишини аъло даражада бажармоқда".

Арсенал мухлислари учун бу хабар бироз хавотирли бўлиши мумкин, чунки Салиба жамоанинг Микел Артета бошчилигидаги муваффақиятларида асосий пойдевор ҳисобланади. Ўтган мавсумда "канонирлар"нинг Англия Премер-лигасида чемпионлик учун охиригача курашганида айнан мудофаа чизиғининг мустаҳкамлиги катта рол ўйнаган эди. Реал Мадрид эса одатда ўзи истаган футболчини барибир қўлга киритиши билан танилган.

АрсеналРеал МадридВиллиам СалибаТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рафаел Леао Англия Премер-лигасига ўтиши мумкин: Тоттенхемга таклиф юборилдиРафаел Леао Англия Премер-лигасига ўтиши мумкин: Тоттенхемга таклиф юборилдиБугун, 03:18Португалия ва Хорватиянинг асосий таркиблари эълон қилиндиПортугалия ва Хорватиянинг асосий таркиблари эълон қилиндиБугун, 03:08Испания Австрияни йирик ҳисобда енгиб, 1/8 финалга йўл олдиИспания Австрияни йирик ҳисобда енгиб, 1/8 финалга йўл олдиБугун, 02:22Энтони Гордон: «Гарри Кейн ҳозирда Лионель Месси даражасида ўйин кўрсатмоқда»Энтони Гордон: «Гарри Кейн ҳозирда Лионель Месси даражасида ўйин кўрсатмоқда»Бугун, 01:56Манчестер Сити ва Арсенал ўртасида трансфер жанги: Лестернинг 16 ёшли иқтидори диққат марказидаМанчестер Сити ва Арсенал ўртасида трансфер жанги: Лестернинг 16 ёшли иқтидори диққат марказидаБугун, 01:51Сандро Тонали 100 миллион фунт эвазига Тоттенхемга ўтмоқдаСандро Тонали 100 миллион фунт эвазига Тоттенхемга ўтмоқдаБугун, 00:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди