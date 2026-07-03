Криштиану Роналду Хорватияга қарши баҳс қаҳрамони бўлди

·30·Спорт
Криштиану Роналду Хорватияга қарши баҳс қаҳрамони бўлди

Криштиану Роналду навбатдаги муҳим учрашувда ҳам Португалия миллий жамоасига ғалаба қозонишда ёрдам берди.

Португалия ЖЧ-2026нинг 1/16 финалида Хорватияни 2:1 ҳисобида мағлуб этган бўлса, Роналду баҳснинг энг яхши футболчиси деб топилди.

Роналду пенальтидан гол урди

Криштиану учрашув давомида пенальтини аниқ амалга ошириб, Португалиянинг ғалабасига муносиб ҳисса қўшди.

Тажрибали ҳужумчи кейинчалик мураббийлар штаби қарорига кўра захирага олинди. Унинг майдондаги ҳаракатлари эса учрашувнинг энг яхши футболчиси соврини билан тақдирланди.

Португалия плей-оффда юришини давом эттиради

Хорватия устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги ғалаба Португалияга нимчорак финал йўлланмасини тақдим этди.

Энди португалияликларни турнирнинг энг кутилган тўқнашувларидан бири кутиб турибди.

Кейинги рақиб — Испания

Португалия нимчорак финалда Испания миллий жамоасига қарши майдонга тушади.

Иберия яриморолидаги икки футбол гиганти ўртасидаги баҳс 6 июль кунига белгиланган. Ушбу учрашув ғолиби Жаҳон чемпионатининг чорак финалига йўл олади.

Роналдунинг навбатдаги муҳим ўйинда ҳам жамоасига ёрдам бера олиши энди мухлисларни қизиқтираётган асосий саволлардан бири бўлиб турибди.

Криштиану Роналду
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Де ла Фуэнте: «Буюк жамоалар ҳал қилувчи паллада кўринади»Де ла Фуэнте: «Буюк жамоалар ҳал қилувчи паллада кўринади»Бугун, 07:46Арнаутович Испанияга қарши ўйиндан сўнг жамоадошларига мурожаат қилдиАрнаутович Испанияга қарши ўйиндан сўнг жамоадошларига мурожаат қилдиБугун, 07:44Бугун ЖЧ-2026да яна учта ҳал қилувчи баҳс бор...Бугун ЖЧ-2026да яна учта ҳал қилувчи баҳс бор...Бугун, 07:41Швейцария — Жазоир: асосий таркиблар эълон қилиндиШвейцария — Жазоир: асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 07:38Роналду 1000 голлик довонга янада яқинлашди: у 976-голини урди...Роналду 1000 голлик довонга янада яқинлашди: у 976-голини урди...Бугун, 07:27ЖЧ-2026. Португалия 90+4-дақиқада гол уриб, нимчорак финалга чиқдиЖЧ-2026. Португалия 90+4-дақиқада гол уриб, нимчорак финалга чиқдиБугун, 07:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди