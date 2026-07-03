Криштиану Роналду Хорватияга қарши баҳс қаҳрамони бўлди
Криштиану Роналду навбатдаги муҳим учрашувда ҳам Португалия миллий жамоасига ғалаба қозонишда ёрдам берди.
Португалия ЖЧ-2026нинг 1/16 финалида Хорватияни 2:1 ҳисобида мағлуб этган бўлса, Роналду баҳснинг энг яхши футболчиси деб топилди.
Роналду пенальтидан гол урди
Криштиану учрашув давомида пенальтини аниқ амалга ошириб, Португалиянинг ғалабасига муносиб ҳисса қўшди.
Тажрибали ҳужумчи кейинчалик мураббийлар штаби қарорига кўра захирага олинди. Унинг майдондаги ҳаракатлари эса учрашувнинг энг яхши футболчиси соврини билан тақдирланди.
Португалия плей-оффда юришини давом эттиради
Хорватия устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги ғалаба Португалияга нимчорак финал йўлланмасини тақдим этди.
Энди португалияликларни турнирнинг энг кутилган тўқнашувларидан бири кутиб турибди.
Кейинги рақиб — Испания
Португалия нимчорак финалда Испания миллий жамоасига қарши майдонга тушади.
Иберия яриморолидаги икки футбол гиганти ўртасидаги баҳс 6 июль кунига белгиланган. Ушбу учрашув ғолиби Жаҳон чемпионатининг чорак финалига йўл олади.
Роналдунинг навбатдаги муҳим ўйинда ҳам жамоасига ёрдам бера олиши энди мухлисларни қизиқтираётган асосий саволлардан бири бўлиб турибди.
…