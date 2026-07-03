Microsoft компаниясининг сирли Прожект Аион операцион тизими видеода намойиш этилди

·0·Техно
Microsoft компаниясининг сирли Прожект Аион операцион тизими видеода намойиш этилди

Технология оламида катта шов-шувга сабаб бўлган янгилик тарқалди: Microsoft корпорациясининг Прожект Аион кодли номи остидаги янги операцион тизими иш жараёни акс этган видео интернетга сиздирилди. Ушбу тизим анъанавий Windows концепциясидан сезиларли даражада фарқ қилиб, сунъий интеллект ва булутли технологияларга асосланган келажак компьютерлари учун пойдевор бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу видео 2024-йил давомида ёзиб олинган бўлиб, у Microsoft компаниясининг ички лабораторияларидаги тажрибалардан бири эканлигини кўрсатади. Ҳозирча ушбу тизимнинг расмий тақдимоти ўтказилмаган ва у оммавий фойдаланишга чиқарилиши ҳам номаълум. Бироқ, Прожект Аион доирасидаги ишланмалар компаниянинг келгуси маҳсулотларида, хусусан, Windows 11 ёки Windows 12 янгиланишларида ўз аксини топиши мумкин.

Прожект Аион классик Windows архитектурасига эга эмас, балки унинг Вин3 деб аталувчи сезиларли даражада қисқартирилган ва оптималлаштирилган версиясига таянади. Тизимнинг асосий устунлари сифатида сунъий интеллект ва Microsoft Edge браузери танланган. Бу ёндашув Google томонидан ишлаб чиқилган ChromeOS тизимини эслатиб юборади, аммо Microsoft бу ерда асосий эътиборни AI (сунъий интеллект) имкониятларига қаратган.

Веб-иловалар ва булутли келажак

Ушбу операцион тизимнинг энг муҳим хусусияти шундаки, у Windows учун мўлжалланган анъанавий (.эхе) иловаларни бевосита қурилманинг ўзида ишга тушира олмайди. Бунинг ўрнига Прожект Аион фойдаланувчиларга веб-сайтлар ва прогрессив веб-иловалар (ПВА) орқали хизмат кўрсатади. Бу тизимнинг тезкор ишлашини ва кам қувват сарфлашини таъминлайди.

Агар фойдаланувчига мураккаб дастурлар, масалан, оғир график муҳаррирлар ёки махсус бизнес дастурлари керак бўлса, Microsoft уларни булутли сервислар орқали тақдим этишни режалаштирган. Хусусан, Windows 365 хизмати ёрдамида тўлиқ функционал дастурларни масофавий серверлар қувватидан фойдаланган ҳолда ишга тушириш кўзда тутилган. Бу эса ҳатто кучсиз ноутбукларда ҳам профессионал вазифаларни бажариш имконини беради.

Ўзбекистон бозори учун ҳам бундай енгил операцион тизимлар катта аҳамиятга эга. Мамлакатимизда таълим ва офис ишлари учун арзон, аммо тезкор қурилмаларга талаб юқори. Прожект Аион каби тизимлар ўрнатилган ноутбуклар ўқувчилар ва талабалар учун қулай ва ҳамёнбоп ечим бўлиши мумкин, чунки улар кучли аппарат таъминотини талаб қилмайди.

Сунъий интеллект агенти сифатидаги Windows

Microsoft раҳбарияти аввалроқ Windows тизимини оддий интерфейсдан тўлақонли "AI-агент" даражасига кўтариш ниятида эканлигини бир неча бор таъкидлаган эди. Прожект Аион лойиҳаси айнан шу стратегиянинг бир қисми бўлиши эҳтимоли юқори. Тизим фойдаланувчининг одатларини ўрганиб, унга керакли маълумотларни олдиндан тайёрлаб бериши ва мураккаб буйруқларни мустақил бажариши кутилмоқда.

Ҳозирча Прожект Аион фақат экспериментал лойиҳа бўлиб қолмоқда. Бироқ, технология гигантининг ушбу йўналишдаги ҳаракатлари шуни кўрсатадики, келажакда биз оғир ва мураккаб операцион тизимлардан воз кечиб, бутунлай интернет ва сунъий интеллектга боғланган енгил платформаларга ўтамиз. Microsoft бу борада Apple ва Google билан рақобатда ўзининг янги сўзини айтишга тайёрланмоқда.

MicrosoftWindowsПрожект АионСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Австралия ва Янги Зеландия стартаплари учун Стартуп Баттлефиелд танлови эълон қилиндиАвстралия ва Янги Зеландия стартаплари учун Стартуп Баттлефиелд танлови эълон қилиндиБугун, 05:20Xiaomi ўзининг янги 20 000 мА/соат сиғимли Повер Банк қурилмасини глобал бозорга чиқарадиXiaomi ўзининг янги 20 000 мА/соат сиғимли Повер Банк қурилмасини глобал бозорга чиқарадиБугун, 04:56Mark Zuckerberg сунъий интеллект агентлари кутилганидан секин ривожланаётганини тан олдиMark Zuckerberg сунъий интеллект агентлари кутилганидан секин ривожланаётганини тан олдиБугун, 04:51АҚШ коинотдаги разведка ишларини хусусий секторга топширмоқда: Виктус Ҳазе миссиясиАҚШ коинотдаги разведка ишларини хусусий секторга топширмоқда: Виктус Ҳазе миссиясиБугун, 04:22NVIDIA рақобатчиси Etched Аризона орқали TSMC қувватларига чиқишни режалаштирмоқдаNVIDIA рақобатчиси Etched Аризона орқали TSMC қувватларига чиқишни режалаштирмоқдаБугун, 03:25Intel портатив консоллар бозорида инқилоб қилмоқда: МСИ Клав 8 ЭХ AI+ илк тестлариIntel портатив консоллар бозорида инқилоб қилмоқда: МСИ Клав 8 ЭХ AI+ илк тестлариБугун, 01:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи