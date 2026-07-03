Microsoft компаниясининг сирли Прожект Аион операцион тизими видеода намойиш этилди
Технология оламида катта шов-шувга сабаб бўлган янгилик тарқалди: Microsoft корпорациясининг Прожект Аион кодли номи остидаги янги операцион тизими иш жараёни акс этган видео интернетга сиздирилди. Ушбу тизим анъанавий Windows концепциясидан сезиларли даражада фарқ қилиб, сунъий интеллект ва булутли технологияларга асосланган келажак компьютерлари учун пойдевор бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу видео 2024-йил давомида ёзиб олинган бўлиб, у Microsoft компаниясининг ички лабораторияларидаги тажрибалардан бири эканлигини кўрсатади. Ҳозирча ушбу тизимнинг расмий тақдимоти ўтказилмаган ва у оммавий фойдаланишга чиқарилиши ҳам номаълум. Бироқ, Прожект Аион доирасидаги ишланмалар компаниянинг келгуси маҳсулотларида, хусусан, Windows 11 ёки Windows 12 янгиланишларида ўз аксини топиши мумкин.
Прожект Аион классик Windows архитектурасига эга эмас, балки унинг Вин3 деб аталувчи сезиларли даражада қисқартирилган ва оптималлаштирилган версиясига таянади. Тизимнинг асосий устунлари сифатида сунъий интеллект ва Microsoft Edge браузери танланган. Бу ёндашув Google томонидан ишлаб чиқилган ChromeOS тизимини эслатиб юборади, аммо Microsoft бу ерда асосий эътиборни AI (сунъий интеллект) имкониятларига қаратган.
Веб-иловалар ва булутли келажакУшбу операцион тизимнинг энг муҳим хусусияти шундаки, у Windows учун мўлжалланган анъанавий (.эхе) иловаларни бевосита қурилманинг ўзида ишга тушира олмайди. Бунинг ўрнига Прожект Аион фойдаланувчиларга веб-сайтлар ва прогрессив веб-иловалар (ПВА) орқали хизмат кўрсатади. Бу тизимнинг тезкор ишлашини ва кам қувват сарфлашини таъминлайди.
Агар фойдаланувчига мураккаб дастурлар, масалан, оғир график муҳаррирлар ёки махсус бизнес дастурлари керак бўлса, Microsoft уларни булутли сервислар орқали тақдим этишни режалаштирган. Хусусан, Windows 365 хизмати ёрдамида тўлиқ функционал дастурларни масофавий серверлар қувватидан фойдаланган ҳолда ишга тушириш кўзда тутилган. Бу эса ҳатто кучсиз ноутбукларда ҳам профессионал вазифаларни бажариш имконини беради.
Ўзбекистон бозори учун ҳам бундай енгил операцион тизимлар катта аҳамиятга эга. Мамлакатимизда таълим ва офис ишлари учун арзон, аммо тезкор қурилмаларга талаб юқори. Прожект Аион каби тизимлар ўрнатилган ноутбуклар ўқувчилар ва талабалар учун қулай ва ҳамёнбоп ечим бўлиши мумкин, чунки улар кучли аппарат таъминотини талаб қилмайди.
Сунъий интеллект агенти сифатидаги WindowsMicrosoft раҳбарияти аввалроқ Windows тизимини оддий интерфейсдан тўлақонли "AI-агент" даражасига кўтариш ниятида эканлигини бир неча бор таъкидлаган эди. Прожект Аион лойиҳаси айнан шу стратегиянинг бир қисми бўлиши эҳтимоли юқори. Тизим фойдаланувчининг одатларини ўрганиб, унга керакли маълумотларни олдиндан тайёрлаб бериши ва мураккаб буйруқларни мустақил бажариши кутилмоқда.
Ҳозирча Прожект Аион фақат экспериментал лойиҳа бўлиб қолмоқда. Бироқ, технология гигантининг ушбу йўналишдаги ҳаракатлари шуни кўрсатадики, келажакда биз оғир ва мураккаб операцион тизимлардан воз кечиб, бутунлай интернет ва сунъий интеллектга боғланган енгил платформаларга ўтамиз. Microsoft бу борада Apple ва Google билан рақобатда ўзининг янги сўзини айтишга тайёрланмоқда.
…