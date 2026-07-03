Австралия ва Янги Зеландия стартаплари учун Стартуп Баттлефиелд танлови эълон қилинди
Технологик инновациялар ва янги бизнес лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш дунёсида энг нуфузли тадбирлардан бири ҳисобланган Стартуп Баттлефиелд эндиликда Австралия ва Янги Зеландия минтақасига юзланди. Ушбу нуфузли танловда иштирок этиш учун аризалар қабули якунланишига саноқли кунлар қолди. Бу тадбир янги ташкил этилган стартаплар учун ўзларини жаҳон саҳнасида кўрсатиш ва йирик инвесторлар эътиборини тортиш учун ноёб имкониятдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch маълумотига кўра, мазкур танловда иштирок этиш истагида бўлган тадбиркорлар жорий йилнинг 6-июльига қадар ўз аризаларини топширишлари лозим. Шуни таъкидлаш жоизки, Стартуп Баттлефиелд кўплаб муваффақиятли компаниялар учун катта бизнес оламига кириш эшиги бўлиб хизмат қилган. Танловнинг асосий мақсади — ҳали кенг оммага маълум бўлмаган, аммо келажакда технология оламини ўзгартира оладиган истиқболли лойиҳаларни кашф этишдан иборат.
Танлов шартлари ва ғолиблик учун кураш2026-йилнинг 19-август куни Сидней шаҳрида бўлиб ўтадиган Stripe Тоур Сйдней конференцияси доирасида саралаб олинган саккизта энг кучли стартап жонли равишда ўз лойиҳалари тақдимотини ўтказади. Иштирокчилар етакчи инвесторлар, глобал ОАВ вакиллари ва Австралиянинг технологик ҳамжамияти қаршисида ўз ғояларини ҳимоя қилишади. Бу каби чиқишлар стартаплар учун нафақат сармоя жалб қилиш, балки стратегик ҳамкорлар топиш учун ҳам пойдевор бўлади.
Танлов якунларига кўра, энг яхши деб топилган кучли учликка Stripe тизими орқали амалга ошириладиган транзакциялар учун 15 000 АҚШ долларигача бўлган комиссия кредитлари тақдим этилади. Энг асосийси, бош соврин ғолибига янада кенгроқ имкониятлар ва молиявий рағбатлар вада қилинган. Бу эса эндигина фаолият бошлаган жамоалар учун операцион харажатларни камайтиришда катта ёрдам беради.
Минтақавий стартап экотизимининг аҳамиятиЎзбекистонлик технологик тадбиркорлар учун ҳам бундай халқаро тажрибалар катта қизиқиш уйғотиши табиий. Сўнгги йилларда мамлакатимизда IT-Парк ва турли инкубация марказлари орқали стартап муҳити ривожланиб бораётган бир пайтда, дунёнинг бошқа нуқталаридаги каби нуфузли танловлар формати маҳаллий лойиҳалар учун намуна бўлиб хизмат қилади. Австралия ва Янги Зеландия минтақаси ўзининг қатъий талаблари ва юқори технологик маданияти билан ажралиб туради.
Стартуп Баттлефиелд ташкилотчилари аризаларни кўриб чиқишда қуйидаги жиҳатларга алоҳида эътибор қаратишади:
- Лойиҳанинг инновационлиги ва бозордаги муаммони ҳал қила олиши;
- Стартапнинг ривожланиш босқичи (эрта босқичдаги лойиҳалар устувор);
- Жамоанинг салоҳияти ва техник имкониятлари;
- Маҳсулотнинг миқёсланиш (скалабилитй) даражаси.
…