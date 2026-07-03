Австралия ва Янги Зеландия стартаплари учун Стартуп Баттлефиелд танлови эълон қилинди

·0·Техно
Австралия ва Янги Зеландия стартаплари учун Стартуп Баттлефиелд танлови эълон қилинди

Технологик инновациялар ва янги бизнес лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш дунёсида энг нуфузли тадбирлардан бири ҳисобланган Стартуп Баттлефиелд эндиликда Австралия ва Янги Зеландия минтақасига юзланди. Ушбу нуфузли танловда иштирок этиш учун аризалар қабули якунланишига саноқли кунлар қолди. Бу тадбир янги ташкил этилган стартаплар учун ўзларини жаҳон саҳнасида кўрсатиш ва йирик инвесторлар эътиборини тортиш учун ноёб имкониятдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch маълумотига кўра, мазкур танловда иштирок этиш истагида бўлган тадбиркорлар жорий йилнинг 6-июльига қадар ўз аризаларини топширишлари лозим. Шуни таъкидлаш жоизки, Стартуп Баттлефиелд кўплаб муваффақиятли компаниялар учун катта бизнес оламига кириш эшиги бўлиб хизмат қилган. Танловнинг асосий мақсади — ҳали кенг оммага маълум бўлмаган, аммо келажакда технология оламини ўзгартира оладиган истиқболли лойиҳаларни кашф этишдан иборат.

Танлов шартлари ва ғолиблик учун кураш

2026-йилнинг 19-август куни Сидней шаҳрида бўлиб ўтадиган Stripe Тоур Сйдней конференцияси доирасида саралаб олинган саккизта энг кучли стартап жонли равишда ўз лойиҳалари тақдимотини ўтказади. Иштирокчилар етакчи инвесторлар, глобал ОАВ вакиллари ва Австралиянинг технологик ҳамжамияти қаршисида ўз ғояларини ҳимоя қилишади. Бу каби чиқишлар стартаплар учун нафақат сармоя жалб қилиш, балки стратегик ҳамкорлар топиш учун ҳам пойдевор бўлади.

Танлов якунларига кўра, энг яхши деб топилган кучли учликка Stripe тизими орқали амалга ошириладиган транзакциялар учун 15 000 АҚШ долларигача бўлган комиссия кредитлари тақдим этилади. Энг асосийси, бош соврин ғолибига янада кенгроқ имкониятлар ва молиявий рағбатлар вада қилинган. Бу эса эндигина фаолият бошлаган жамоалар учун операцион харажатларни камайтиришда катта ёрдам беради.

Минтақавий стартап экотизимининг аҳамияти

Ўзбекистонлик технологик тадбиркорлар учун ҳам бундай халқаро тажрибалар катта қизиқиш уйғотиши табиий. Сўнгги йилларда мамлакатимизда IT-Парк ва турли инкубация марказлари орқали стартап муҳити ривожланиб бораётган бир пайтда, дунёнинг бошқа нуқталаридаги каби нуфузли танловлар формати маҳаллий лойиҳалар учун намуна бўлиб хизмат қилади. Австралия ва Янги Зеландия минтақаси ўзининг қатъий талаблари ва юқори технологик маданияти билан ажралиб туради.

Стартуп Баттлефиелд ташкилотчилари аризаларни кўриб чиқишда қуйидаги жиҳатларга алоҳида эътибор қаратишади:

  • Лойиҳанинг инновационлиги ва бозордаги муаммони ҳал қила олиши;
  • Стартапнинг ривожланиш босқичи (эрта босқичдаги лойиҳалар устувор);
  • Жамоанинг салоҳияти ва техник имкониятлари;
  • Маҳсулотнинг миқёсланиш (скалабилитй) даражаси.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, 6-июль санаси минтақа стартаплари учун ҳал қилувчи палла бўлади. Стартуп Баттлефиелд каби платформалар кичик ғояларни глобал миқёсдаги бизнесга айлантиришда муҳим кўприк вазифасини ўташда давом этмоқда. Бу каби танловлар нафақат ғолиблар, балки барча иштирокчилар учун тажриба алмашиш ва профессионал тармоқни кенгайтириш масканидир.

СтартупTechCrunchStripeИнновацияАвстралия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi ўзининг янги 20 000 мА/соат сиғимли Повер Банк қурилмасини глобал бозорга чиқарадиXiaomi ўзининг янги 20 000 мА/соат сиғимли Повер Банк қурилмасини глобал бозорга чиқарадиБугун, 04:56Mark Zuckerberg сунъий интеллект агентлари кутилганидан секин ривожланаётганини тан олдиMark Zuckerberg сунъий интеллект агентлари кутилганидан секин ривожланаётганини тан олдиБугун, 04:51АҚШ коинотдаги разведка ишларини хусусий секторга топширмоқда: Виктус Ҳазе миссиясиАҚШ коинотдаги разведка ишларини хусусий секторга топширмоқда: Виктус Ҳазе миссиясиБугун, 04:22NVIDIA рақобатчиси Etched Аризона орқали TSMC қувватларига чиқишни режалаштирмоқдаNVIDIA рақобатчиси Etched Аризона орқали TSMC қувватларига чиқишни режалаштирмоқдаБугун, 03:25Intel портатив консоллар бозорида инқилоб қилмоқда: МСИ Клав 8 ЭХ AI+ илк тестлариIntel портатив консоллар бозорида инқилоб қилмоқда: МСИ Клав 8 ЭХ AI+ илк тестлариБугун, 01:59ИҚМ компанияси биржага чиқди: Квант компьютерлари келажаги ҳали ҳам сўроқ остидаИҚМ компанияси биржага чиқди: Квант компьютерлари келажаги ҳали ҳам сўроқ остидаБугун, 01:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда