Арнаутович Испанияга қарши ўйиндан сўнг жамоадошларига мурожаат қилди
Австрия миллий жамоаси ҳужумчиси Марко Арнаутович ЖЧ-2026 1/16 финалида Испанияга қарши ўтказилган учрашувдан сўнг ўз фикрларини билдирди.
Тажрибали футболчи рақибнинг устунлигини тан олди, бироқ Австрия биринчи бўлиб гол урганида баҳс сценарийси бутунлай ўзгариши мумкинлигини таъкидлади.
«Кучли рақиб ғалаба қозонса, буни тан олиш керак»
Арнаутович Испаниянинг ишончли ғалабасини ҳаққоний деб баҳолади.
«Агар рақиб кучлироқ бўлса ва ишончли ғалаба қозонса, буни тан олиш керак», — деди у.
Шу билан бирга, ҳужумчи Австрияда ҳам ўйин тақдирига таъсир қилиш имконияти бўлганини қайд этди.
«Менимча, агар биринчи голни биз урганимизда, ўйин бошқача кечиши мумкин эди».
Испанияга юқори баҳо берди
Марко Арнаутович Испания миллий жамоасининг кучини алоҳида эътироф этди.
«Испанияга катта ҳурмат билан қарайман. Бу ажойиб жамоа ва, шубҳасиз, ушбу жаҳон чемпионатининг асосий фаворитларидан бири», — деди футболчи.
«Бошингизни баланд тутинг»
Австриянинг мундиалдаги иштироки якунланган бўлса-да, Арнаутович жамоадошларини тушкунликка тушмасликка чақирди.
«Йигитлар жуда ҳам хафа бўлмасликлари керак. Бошингизни баланд тутинг — биз яна тарих ярата олдик», — дея унинг сўзларини келтирди FIFA расмий сайти.
Австрия плей-оффда Испаниядек кучли рақибга имкониятни бой берди. Аммо Арнаутовичнинг фикрича, жамоанинг Жаҳон чемпионатидаги иштироки мамлакат футболи учун барибир тарихий натижа бўлиб қолади.
…