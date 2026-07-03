Арнаутович Испанияга қарши ўйиндан сўнг жамоадошларига мурожаат қилди

·0·Спорт
Арнаутович Испанияга қарши ўйиндан сўнг жамоадошларига мурожаат қилди

Австрия миллий жамоаси ҳужумчиси Марко Арнаутович ЖЧ-2026 1/16 финалида Испанияга қарши ўтказилган учрашувдан сўнг ўз фикрларини билдирди.

Тажрибали футболчи рақибнинг устунлигини тан олди, бироқ Австрия биринчи бўлиб гол урганида баҳс сценарийси бутунлай ўзгариши мумкинлигини таъкидлади.

«Кучли рақиб ғалаба қозонса, буни тан олиш керак»

Арнаутович Испаниянинг ишончли ғалабасини ҳаққоний деб баҳолади.

«Агар рақиб кучлироқ бўлса ва ишончли ғалаба қозонса, буни тан олиш керак», — деди у.

Шу билан бирга, ҳужумчи Австрияда ҳам ўйин тақдирига таъсир қилиш имконияти бўлганини қайд этди.

«Менимча, агар биринчи голни биз урганимизда, ўйин бошқача кечиши мумкин эди».

Испанияга юқори баҳо берди

Марко Арнаутович Испания миллий жамоасининг кучини алоҳида эътироф этди.

«Испанияга катта ҳурмат билан қарайман. Бу ажойиб жамоа ва, шубҳасиз, ушбу жаҳон чемпионатининг асосий фаворитларидан бири», — деди футболчи.

«Бошингизни баланд тутинг»

Австриянинг мундиалдаги иштироки якунланган бўлса-да, Арнаутович жамоадошларини тушкунликка тушмасликка чақирди.

«Йигитлар жуда ҳам хафа бўлмасликлари керак. Бошингизни баланд тутинг — биз яна тарих ярата олдик», — дея унинг сўзларини келтирди FIFA расмий сайти.

Австрия плей-оффда Испаниядек кучли рақибга имкониятни бой берди. Аммо Арнаутовичнинг фикрича, жамоанинг Жаҳон чемпионатидаги иштироки мамлакат футболи учун барибир тарихий натижа бўлиб қолади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бугун ЖЧ-2026да яна учта ҳал қилувчи баҳс бор...Бугун ЖЧ-2026да яна учта ҳал қилувчи баҳс бор...Бугун, 07:41Швейцария — Жазоир: асосий таркиблар эълон қилиндиШвейцария — Жазоир: асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 07:38Роналду 1000 голлик довонга янада яқинлашди: у 976-голини урди...Роналду 1000 голлик довонга янада яқинлашди: у 976-голини урди...Бугун, 07:27Криштиану Роналду Хорватияга қарши баҳс қаҳрамони бўлдиКриштиану Роналду Хорватияга қарши баҳс қаҳрамони бўлдиБугун, 07:22ЖЧ-2026. Португалия 90+4-дақиқада гол уриб, нимчорак финалга чиқдиЖЧ-2026. Португалия 90+4-дақиқада гол уриб, нимчорак финалга чиқдиБугун, 07:14Португалия Хорватияни мағлуб этиб, Жахон чемпионатининг нимчорак финалига йўл олдиПортугалия Хорватияни мағлуб этиб, Жахон чемпионатининг нимчорак финалига йўл олдиБугун, 06:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди