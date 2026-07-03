Де ла Фуэнте: «Буюк жамоалар ҳал қилувчи паллада кўринади»
Испания миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/16 финалида Австрия устидан ишончли ғалаба қозонди.
Учрашувдан сўнг жамоа бош мураббийи Луис де ла Фуэнте футболчиларининг ўйинига юқори баҳо берди ва плей-оффнинг кейинги босқичида Испанияни янада қийин синов кутаётганини таъкидлади.
Аввалги ўйинлар чуқур таҳлил қилинган
Луис де ла Фуэнтенинг айтишича, мураббийлар штаби Австрияга қарши баҳс олдидан жамоанинг аввалги учрашувларини батафсил ўрганиб чиққан.
«Буюк жамоалар ҳал қилувчи паллада ўзини намоён қилади. Аввалги ўйинлардаги барча жиҳатларни диққат билан таҳлил қилдик», — деди мутахассис.
Унинг фикрича, ушбу таҳлил натижаси Испаниянинг майдондаги ҳаракатларида яққол кўринган.
«Деярли мукаммал ўйин кўрсатдик»
Испания бош мураббийи жамоаси Австрияга қарши баҳсда деярли барча йўналишларда юқори савияда ҳаракат қилганини қайд этди.
«Австрияга қарши баҳсда деярли барча йўналишларда мукаммал ўйин кўрсатдик», — деди де ла Фуэнте.
Шу билан бирга, у жамоа ҳали ҳам ўсиши ва ҳар бир жиҳатда янада кучли бўлиши кераклигини таъкидлади.
Кейинги босқичда рақобат янада кучаяди
Испания 1/8 финалга йўл олган бўлса-да, де ла Фуэнте жамоасини хотиржамликка берилмасликка чақирди.
«1/8 финалда бизни янада кучли рақиблар кутиб турибди», — деди мураббий.
Унинг фикрича, мундиалнинг кейинги босқичларида ҳар бир хато ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
«Бу жамоадан янада кўпроқ нарса талаб қилинади»
Луис де ла Фуэнте Испания термасининг асосий хусусияти доимий ўсиш ва ривожланиш эканини таъкидлади.
«Доимо ўсиш ва ривожланиш — бу бизнинг характеримиз. Бу жамоадан ҳар сафар янада кўпроқ нарса талаб қилинади», — дея мутахассис сўзларини келтирди FIFA расмий сайти.
Испания Австрияга қарши баҳсда чемпионлик учун асосий даъвогарлардан бири эканини яна бир бор кўрсатди. Энди жамоа олдида плей-оффнинг янада мураккаб ва масъулиятли босқичи турибди.
…