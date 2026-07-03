Де ла Фуэнте: «Буюк жамоалар ҳал қилувчи паллада кўринади»

·0·Спорт
Де ла Фуэнте: «Буюк жамоалар ҳал қилувчи паллада кўринади»

Испания миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/16 финалида Австрия устидан ишончли ғалаба қозонди.

Учрашувдан сўнг жамоа бош мураббийи Луис де ла Фуэнте футболчиларининг ўйинига юқори баҳо берди ва плей-оффнинг кейинги босқичида Испанияни янада қийин синов кутаётганини таъкидлади.

Аввалги ўйинлар чуқур таҳлил қилинган

Луис де ла Фуэнтенинг айтишича, мураббийлар штаби Австрияга қарши баҳс олдидан жамоанинг аввалги учрашувларини батафсил ўрганиб чиққан.

«Буюк жамоалар ҳал қилувчи паллада ўзини намоён қилади. Аввалги ўйинлардаги барча жиҳатларни диққат билан таҳлил қилдик», — деди мутахассис.

Унинг фикрича, ушбу таҳлил натижаси Испаниянинг майдондаги ҳаракатларида яққол кўринган.

«Деярли мукаммал ўйин кўрсатдик»

Испания бош мураббийи жамоаси Австрияга қарши баҳсда деярли барча йўналишларда юқори савияда ҳаракат қилганини қайд этди.

«Австрияга қарши баҳсда деярли барча йўналишларда мукаммал ўйин кўрсатдик», — деди де ла Фуэнте.

Шу билан бирга, у жамоа ҳали ҳам ўсиши ва ҳар бир жиҳатда янада кучли бўлиши кераклигини таъкидлади.

Кейинги босқичда рақобат янада кучаяди

Испания 1/8 финалга йўл олган бўлса-да, де ла Фуэнте жамоасини хотиржамликка берилмасликка чақирди.

«1/8 финалда бизни янада кучли рақиблар кутиб турибди», — деди мураббий.

Унинг фикрича, мундиалнинг кейинги босқичларида ҳар бир хато ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

«Бу жамоадан янада кўпроқ нарса талаб қилинади»

Луис де ла Фуэнте Испания термасининг асосий хусусияти доимий ўсиш ва ривожланиш эканини таъкидлади.

«Доимо ўсиш ва ривожланиш — бу бизнинг характеримиз. Бу жамоадан ҳар сафар янада кўпроқ нарса талаб қилинади», — дея мутахассис сўзларини келтирди FIFA расмий сайти.

Испания Австрияга қарши баҳсда чемпионлик учун асосий даъвогарлардан бири эканини яна бир бор кўрсатди. Энди жамоа олдида плей-оффнинг янада мураккаб ва масъулиятли босқичи турибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арнаутович Испанияга қарши ўйиндан сўнг жамоадошларига мурожаат қилдиАрнаутович Испанияга қарши ўйиндан сўнг жамоадошларига мурожаат қилдиБугун, 07:44Бугун ЖЧ-2026да яна учта ҳал қилувчи баҳс бор...Бугун ЖЧ-2026да яна учта ҳал қилувчи баҳс бор...Бугун, 07:41Швейцария — Жазоир: асосий таркиблар эълон қилиндиШвейцария — Жазоир: асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 07:38Роналду 1000 голлик довонга янада яқинлашди: у 976-голини урди...Роналду 1000 голлик довонга янада яқинлашди: у 976-голини урди...Бугун, 07:27Криштиану Роналду Хорватияга қарши баҳс қаҳрамони бўлдиКриштиану Роналду Хорватияга қарши баҳс қаҳрамони бўлдиБугун, 07:22ЖЧ-2026. Португалия 90+4-дақиқада гол уриб, нимчорак финалга чиқдиЖЧ-2026. Португалия 90+4-дақиқада гол уриб, нимчорак финалга чиқдиБугун, 07:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди