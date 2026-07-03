Роналду 1000 голлик довонга янада яқинлашди: у 976-голини урди...
Португалия миллий жамоаси ЖЧ-2026нинг 1/16 финалида Хорватияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, нимчорак финалга йўл олди.
Учрашувда Криштиану Роналду яна бир бор гол урди ва фаолиятидаги умумий голлари сонини 976 тага етказди.
Роналду пенальтини аниқ амалга оширди
Баҳснинг 68-дақиқасида Португалия пенальти тепиш ҳуқуқига эга бўлди.
Тўп олдига келган Криштиану Роналду имкониятдан унумли фойдаланиб, рақиб дарвозасини ишғол қилди.
Ушбу гол португалиялик футболчининг профессионал фаолиятидаги 976-голи бўлди.
1000 голга 24 қадам қолди
Шу тариқа, Роналду афсонавий 1000 голлик довонга янада яқинлашди.
Эндиликда у ушбу улкан кўрсаткичга эришиши учун яна 24 та гол уриши керак.
Мундиалдаги учинчи гол
Хорватия дарвозасига киритилган гол Криштианунинг ЖЧ-2026даги учинчи голи бўлди.
У гуруҳ босқичида Ўзбекистон миллий жамоасига қарши учрашувда икки марта рақиб дарвозасини ишғол қилган эди.
Кейинги рақиб — Испания
Португалия нимчорак финалда Испания миллий жамоасига қарши майдонга тушади.
Икки кучли жамоа ўртасидаги баҳс 6 июль кунига белгиланган. Ушбу учрашувда Роналдунинг 1000 голлик марра сари яна бир қадам ташлаши мухлисларни қизиқтираётган асосий масалалардан бири бўлиб турибди.
…