Роналду 1000 голлик довонга янада яқинлашди: у 976-голини урди...

·35·Спорт
Роналду 1000 голлик довонга янада яқинлашди: у 976-голини урди...

Португалия миллий жамоаси ЖЧ-2026нинг 1/16 финалида Хорватияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, нимчорак финалга йўл олди.

Учрашувда Криштиану Роналду яна бир бор гол урди ва фаолиятидаги умумий голлари сонини 976 тага етказди.

Роналду пенальтини аниқ амалга оширди

Баҳснинг 68-дақиқасида Португалия пенальти тепиш ҳуқуқига эга бўлди.

Тўп олдига келган Криштиану Роналду имкониятдан унумли фойдаланиб, рақиб дарвозасини ишғол қилди.

Ушбу гол португалиялик футболчининг профессионал фаолиятидаги 976-голи бўлди.

1000 голга 24 қадам қолди

Шу тариқа, Роналду афсонавий 1000 голлик довонга янада яқинлашди.

Эндиликда у ушбу улкан кўрсаткичга эришиши учун яна 24 та гол уриши керак.

Мундиалдаги учинчи гол

Хорватия дарвозасига киритилган гол Криштианунинг ЖЧ-2026даги учинчи голи бўлди.

У гуруҳ босқичида Ўзбекистон миллий жамоасига қарши учрашувда икки марта рақиб дарвозасини ишғол қилган эди.

Кейинги рақиб — Испания

Португалия нимчорак финалда Испания миллий жамоасига қарши майдонга тушади.

Икки кучли жамоа ўртасидаги баҳс 6 июль кунига белгиланган. Ушбу учрашувда Роналдунинг 1000 голлик марра сари яна бир қадам ташлаши мухлисларни қизиқтираётган асосий масалалардан бири бўлиб турибди.

Криштиану РоналдуПортугалияХроатияИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Де ла Фуэнте: «Буюк жамоалар ҳал қилувчи паллада кўринади»Де ла Фуэнте: «Буюк жамоалар ҳал қилувчи паллада кўринади»Бугун, 07:46Арнаутович Испанияга қарши ўйиндан сўнг жамоадошларига мурожаат қилдиАрнаутович Испанияга қарши ўйиндан сўнг жамоадошларига мурожаат қилдиБугун, 07:44Бугун ЖЧ-2026да яна учта ҳал қилувчи баҳс бор...Бугун ЖЧ-2026да яна учта ҳал қилувчи баҳс бор...Бугун, 07:41Швейцария — Жазоир: асосий таркиблар эълон қилиндиШвейцария — Жазоир: асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 07:38Криштиану Роналду Хорватияга қарши баҳс қаҳрамони бўлдиКриштиану Роналду Хорватияга қарши баҳс қаҳрамони бўлдиБугун, 07:22ЖЧ-2026. Португалия 90+4-дақиқада гол уриб, нимчорак финалга чиқдиЖЧ-2026. Португалия 90+4-дақиқада гол уриб, нимчорак финалга чиқдиБугун, 07:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди