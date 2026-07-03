Mark Zuckerberg сунъий интеллект агентлари кутилганидан секин ривожланаётганини тан олди

·20·Техно
Mark Zuckerberg сунъий интеллект агентлари кутилганидан секин ривожланаётганини тан олди

Meta корпорацияси раҳбари Mark Zuckerberg компаниянинг сунъий интеллект (AI) соҳасидаги стратегияси кутилган натижаларни бермаётганини очиқлади. Ички йиғилишда сўзга чиққан бош директор сунъий интеллект агентларининг ривожланиш суръати раҳбарият режалаштирган даражада тезлашмаганини қайд этди. Бу ҳолат технология оламида инсон меҳнатини сунъий интеллект билан алмаштириш жараёни ўйлангандан кўра мураккаброқ эканини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Reuters агентлиги хабарига кўра, Зуккерберг пайшанба куни ўтказилган ёпиқ мажлисда ходимларга AI агентлари трансформацияси кутилганидек “тезлашмагани”ни маълум қилган. Аввалроқ Meta раҳбарияти ушбу технологиялар иш самарадорлигини кескин оширишига ва кўплаб жараёнларни автоматлаштиришга ишонч билдирган эди. Бироқ амалиётда янги тизимларни жорий этиш ва уларни инсон ўрнига қўллаш анча вақт талаб қилмоқда.

Жорий йилнинг бошида Meta ўз ишчи кучининг қарийб 10 фоизини, яни 8 000 га яқин ходимни бўшатган эди. Bloomberg маълумотларига кўра, яна 7 000 нафар ходим турли AI бўлинмаларига, жумладан, "Агент Трансформатион" (Агентлар трансформацияси) деб номланган махсус гуруҳга ўтказилган. Зуккерберг ушбу қисқартиришлар ва қайта тақсимлаш жараёнлари кутилганидек "силлиқ" кечмаганини тан олди.

Кадрлар алмашинуви ва кутилмаган қийинчиликлар

Компания раҳбарининг сўзларига кўра, оммавий бўшатишлар технология бозоридаги ўзгаришларга мослашиш учун амалга оширилган. Раҳбарият агар тезкор чоралар кўрилмаса, Meta рақобатда ортда қолиши мумкинлигидан хавотирланган. Бироқ, янги AI-тузилманинг афзалликлари ҳали тўлиқ намоён бўлгани йўқ. Зуккерберг яқин 3-6 ой ичида киритилган инвестициялар ўз мевасини бера бошлашига умид қилмоқда.

Шу билан бирга, Meta ичидаги муҳит ҳақида ҳам турли хабарлар тарқалмоқда. Айрим муҳандислар янги ташкил этилган AI бўлинмаларидаги иш тартибини ўта оғир ва руҳий босимга бой деб таърифлашмоқда. Бу эса компаниянинг технологик пойгада ғолиб чиқиш йўлидаги ички қийинчиликларидан далолат беради. Ўзбекистонлик мутахассислар учун ҳам бу ҳолат муҳим дарс бўлиши мумкин: ҳатто энг йирик техногигантлар ҳам AI интеграциясида кадрлар масаласида хатоларга йўл қўймоқда.

Meta жорий йилда AI инфратузилмасини ривожлантириш учун астрономик миқдорда — 145 миллиард долларгача маблағ сарфлашни режалаштирган. Бу маблағлар асосан ҳисоблаш қувватларини ошириш ва янги моделларни ўқитишга йўналтирилади. Компания NVIDIA каби етказиб берувчилардан энг замонавий чипларни сотиб олиш орқали ўзининг ChatGPT ва бошқа рақобатчиларга қарши позициясини мустаҳкамламоқчи.

Хулоса қилиб айтганда, Meta мисолида кўриниб турибдики, сунъий интеллект инқилоби фақатгина алгоритмлар эмас, балки бошқарув ва инсон ресурслари билан боғлиқ мураккаб жараёндир. Зуккербергнинг баёноти технологик оптимизм ва реал имкониятлар ўртасидаги тафовутни яна бир бор юзага чиқарди.

MetaMark ZuckerbergСунъий IntelлектТехнологияIT-бозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Австралия ва Янги Зеландия стартаплари учун Стартуп Баттлефиелд танлови эълон қилиндиАвстралия ва Янги Зеландия стартаплари учун Стартуп Баттлефиелд танлови эълон қилиндиБугун, 05:20Xiaomi ўзининг янги 20 000 мА/соат сиғимли Повер Банк қурилмасини глобал бозорга чиқарадиXiaomi ўзининг янги 20 000 мА/соат сиғимли Повер Банк қурилмасини глобал бозорга чиқарадиБугун, 04:56АҚШ коинотдаги разведка ишларини хусусий секторга топширмоқда: Виктус Ҳазе миссиясиАҚШ коинотдаги разведка ишларини хусусий секторга топширмоқда: Виктус Ҳазе миссиясиБугун, 04:22NVIDIA рақобатчиси Etched Аризона орқали TSMC қувватларига чиқишни режалаштирмоқдаNVIDIA рақобатчиси Etched Аризона орқали TSMC қувватларига чиқишни режалаштирмоқдаБугун, 03:25Intel портатив консоллар бозорида инқилоб қилмоқда: МСИ Клав 8 ЭХ AI+ илк тестлариIntel портатив консоллар бозорида инқилоб қилмоқда: МСИ Клав 8 ЭХ AI+ илк тестлариБугун, 01:59ИҚМ компанияси биржага чиқди: Квант компьютерлари келажаги ҳали ҳам сўроқ остидаИҚМ компанияси биржага чиқди: Квант компьютерлари келажаги ҳали ҳам сўроқ остидаБугун, 01:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда