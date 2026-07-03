Mark Zuckerberg сунъий интеллект агентлари кутилганидан секин ривожланаётганини тан олди
Meta корпорацияси раҳбари Mark Zuckerberg компаниянинг сунъий интеллект (AI) соҳасидаги стратегияси кутилган натижаларни бермаётганини очиқлади. Ички йиғилишда сўзга чиққан бош директор сунъий интеллект агентларининг ривожланиш суръати раҳбарият режалаштирган даражада тезлашмаганини қайд этди. Бу ҳолат технология оламида инсон меҳнатини сунъий интеллект билан алмаштириш жараёни ўйлангандан кўра мураккаброқ эканини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Reuters агентлиги хабарига кўра, Зуккерберг пайшанба куни ўтказилган ёпиқ мажлисда ходимларга AI агентлари трансформацияси кутилганидек “тезлашмагани”ни маълум қилган. Аввалроқ Meta раҳбарияти ушбу технологиялар иш самарадорлигини кескин оширишига ва кўплаб жараёнларни автоматлаштиришга ишонч билдирган эди. Бироқ амалиётда янги тизимларни жорий этиш ва уларни инсон ўрнига қўллаш анча вақт талаб қилмоқда.
Жорий йилнинг бошида Meta ўз ишчи кучининг қарийб 10 фоизини, яни 8 000 га яқин ходимни бўшатган эди. Bloomberg маълумотларига кўра, яна 7 000 нафар ходим турли AI бўлинмаларига, жумладан, "Агент Трансформатион" (Агентлар трансформацияси) деб номланган махсус гуруҳга ўтказилган. Зуккерберг ушбу қисқартиришлар ва қайта тақсимлаш жараёнлари кутилганидек "силлиқ" кечмаганини тан олди.
Кадрлар алмашинуви ва кутилмаган қийинчиликларКомпания раҳбарининг сўзларига кўра, оммавий бўшатишлар технология бозоридаги ўзгаришларга мослашиш учун амалга оширилган. Раҳбарият агар тезкор чоралар кўрилмаса, Meta рақобатда ортда қолиши мумкинлигидан хавотирланган. Бироқ, янги AI-тузилманинг афзалликлари ҳали тўлиқ намоён бўлгани йўқ. Зуккерберг яқин 3-6 ой ичида киритилган инвестициялар ўз мевасини бера бошлашига умид қилмоқда.
Шу билан бирга, Meta ичидаги муҳит ҳақида ҳам турли хабарлар тарқалмоқда. Айрим муҳандислар янги ташкил этилган AI бўлинмаларидаги иш тартибини ўта оғир ва руҳий босимга бой деб таърифлашмоқда. Бу эса компаниянинг технологик пойгада ғолиб чиқиш йўлидаги ички қийинчиликларидан далолат беради. Ўзбекистонлик мутахассислар учун ҳам бу ҳолат муҳим дарс бўлиши мумкин: ҳатто энг йирик техногигантлар ҳам AI интеграциясида кадрлар масаласида хатоларга йўл қўймоқда.
Meta жорий йилда AI инфратузилмасини ривожлантириш учун астрономик миқдорда — 145 миллиард долларгача маблағ сарфлашни режалаштирган. Бу маблағлар асосан ҳисоблаш қувватларини ошириш ва янги моделларни ўқитишга йўналтирилади. Компания NVIDIA каби етказиб берувчилардан энг замонавий чипларни сотиб олиш орқали ўзининг ChatGPT ва бошқа рақобатчиларга қарши позициясини мустаҳкамламоқчи.
Хулоса қилиб айтганда, Meta мисолида кўриниб турибдики, сунъий интеллект инқилоби фақатгина алгоритмлар эмас, балки бошқарув ва инсон ресурслари билан боғлиқ мураккаб жараёндир. Зуккербергнинг баёноти технологик оптимизм ва реал имкониятлар ўртасидаги тафовутни яна бир бор юзага чиқарди.
…