Швейцария — Жазоир: асосий таркиблар эълон қилинди
2026 йилги Жаҳон чемпионатида 1/16 финал баҳслари давом этмоқда.
Навбатдаги учрашувда Швейцария ва Жазоир миллий жамоалари нимчорак финал йўлланмаси учун майдонга тушади. Муҳим беллашув олдидан ҳар икки жамоанинг асосий таркиби эълон қилинди.
Баҳс соат 08:00да бошланади
Швейцария — Жазоир учрашуви Тошкент вақти билан соат 08:00да старт олади.
Ғолиб жамоа ЖЧ-2026нинг 1/8 финал босқичига йўлланма олади.
Швейцариянинг асосий таркиби
Швейцария: Кобел, Элведи, Аканжи, Родригес, Закария, Фройлер, Жака, Ндой, Манзамби, Варгас, Эмболо.
Жазоирнинг асосий таркиби
Жазоир: Бенбут, Белгали, Манди, Бенсебаини, Аит-Нури, Зерруки, Бенталеб, Ауар, Маза, Шаиби, Маҳрез.
ЖЧ-2026. 1/16 финал
Швейцария — Жазоир
Бошланиш вақти: 08:00, Тошкент вақти.
Ҳар икки жамоа ҳам энг кучли футболчиларини майдонга туширмоқда. Энди барча эътибор нимчорак финал йўлланмаси тақдирини ҳал қиладиган учрашувга қаратилган.
…