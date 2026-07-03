Швейцария — Жазоир: асосий таркиблар эълон қилинди

·2·Спорт
Швейцария — Жазоир: асосий таркиблар эълон қилинди

2026 йилги Жаҳон чемпионатида 1/16 финал баҳслари давом этмоқда.

Навбатдаги учрашувда Швейцария ва Жазоир миллий жамоалари нимчорак финал йўлланмаси учун майдонга тушади. Муҳим беллашув олдидан ҳар икки жамоанинг асосий таркиби эълон қилинди.

Баҳс соат 08:00да бошланади

Швейцария — Жазоир учрашуви Тошкент вақти билан соат 08:00да старт олади.

Ғолиб жамоа ЖЧ-2026нинг 1/8 финал босқичига йўлланма олади.

Швейцариянинг асосий таркиби

Швейцария: Кобел, Элведи, Аканжи, Родригес, Закария, Фройлер, Жака, Ндой, Манзамби, Варгас, Эмболо.

Жазоирнинг асосий таркиби

Жазоир: Бенбут, Белгали, Манди, Бенсебаини, Аит-Нури, Зерруки, Бенталеб, Ауар, Маза, Шаиби, Маҳрез.

ЖЧ-2026. 1/16 финал

Швейцария — Жазоир

Бошланиш вақти: 08:00, Тошкент вақти.

Ҳар икки жамоа ҳам энг кучли футболчиларини майдонга туширмоқда. Энди барча эътибор нимчорак финал йўлланмаси тақдирини ҳал қиладиган учрашувга қаратилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Де ла Фуэнте: «Буюк жамоалар ҳал қилувчи паллада кўринади»Де ла Фуэнте: «Буюк жамоалар ҳал қилувчи паллада кўринади»Бугун, 07:46Арнаутович Испанияга қарши ўйиндан сўнг жамоадошларига мурожаат қилдиАрнаутович Испанияга қарши ўйиндан сўнг жамоадошларига мурожаат қилдиБугун, 07:44Бугун ЖЧ-2026да яна учта ҳал қилувчи баҳс бор...Бугун ЖЧ-2026да яна учта ҳал қилувчи баҳс бор...Бугун, 07:41Роналду 1000 голлик довонга янада яқинлашди: у 976-голини урди...Роналду 1000 голлик довонга янада яқинлашди: у 976-голини урди...Бугун, 07:27Криштиану Роналду Хорватияга қарши баҳс қаҳрамони бўлдиКриштиану Роналду Хорватияга қарши баҳс қаҳрамони бўлдиБугун, 07:22ЖЧ-2026. Португалия 90+4-дақиқада гол уриб, нимчорак финалга чиқдиЖЧ-2026. Португалия 90+4-дақиқада гол уриб, нимчорак финалга чиқдиБугун, 07:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди