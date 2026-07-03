ЖЧ-2026. Португалия 90+4-дақиқада гол уриб, нимчорак финалга чиқди
ЖЧ-2026нинг 1/16 финали (Рейтинг тарихидаги илк 48 талик тизимдаги Раунд 32) доирасидаги энг шиддатли баҳсларидан бири якунланди. Роберто Мартинес шогирдлари ўйин давомида ҳисобда ортда бораётиб, ҳақиқий характер ва ирода кўрсата олишди.
Ўйин хроникаси ва голлар
53-дақиқа: Хорватияликлар тажрибали Иван Перишичнинг голи эвазига ҳисобни очиб, португалияликларни қийин аҳволга солиб қўйди — 0:1.
68-дақиқа: Терма жамоа сардори Криштиану Роналду пенальтини совуққонлик билан амалга ошириб, мувозанатни тиклади — 1:1.
90+4-дақиқа: Мартинеснинг тактик юриши ўз мевасини берди. Захирадан майдонга тушган Гонсалу Рамуш ҳакам томонидан қўшиб берилган кулминацион дақиқаларда ғалаба голини урди — 2:1.
Жамоаларнинг майдондаги таркиби
Португалия — Кошта, Канселу (Рамуш, 63), Диаш, Вейга, Мендеш, Невеш, Витиня (Силва, 62), Фернандеш (Семеду, 63), Нету, Леау, Роналду.
Хорватия — Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Перишич, Модрич, Ковачич, Влашич, Сучич, Батурина, Будимир.
Кейинги босқич: Бизни супер-тўқнашув кутмоқда!
Хорватия тўсиғидан муваффақиятли ўтган Португалия терма жамоаси расман 1/8 финалга йўл олди. Энди чорак финал йўлида уларни мусобақанинг энг асосий фаворитларидан бири — Испания кутиб турибди.
Роналду ва Ла Фурия Роха ўртасидаги ушбу классик Пиреней дербиси ЖЧ-2026нинг шубҳасиз энг қайноқ учрашувига айланиши кутилмоқда!
…